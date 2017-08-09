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 Политика Украины, За рубежом
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 Попытками оправдать оккупацию Крыма некоторые политики превращаются в соучастников путинских преступлений, - Климкин

климкин

Киев обеспокоен попытками оправдать аннексию Крыма. Те, кто это делает, превращаются в "соучастников путинских преступлений", заявил Павел Климкин. Так он отреагировал на высказывания Кристиана Линднера.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подверг резкой критике слова председателя немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) о том, что Крым следует рассматривать как "временное решение на неопределенный срок", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.

"Мы очень обеспокоены, что некоторые политики то и дело пытаются проигнорировать или даже оправдать очевидные нарушения международного права. Тем самым они воодушевляют агрессора на дальнейшие преступления и превращаются в соучастников путинских преступлений", - приводит во вторник, 8 августа, слова Климкина немецкий таблоид Bild.

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Глава МИД Украины подчеркнул, что необходимо и дальше бороться всеми политическими и дипломатическими способами за "освобождение Крыма".

Отметим, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер отметил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. "Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".

В свою очередь координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления К.Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.

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В ответ, глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил: "Крым и Донбасс должны быть в одном ряду: мы должны одновременно рассматривать вопросы по их деоккупации".
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Війну в Україні веде не Путін
Олексій Гончар
В річницю нападу рашки на Грузію в 2008-му році чогось подумалось ось про що. Ми так звикли за ці 3 роки все погане за порєбріком асоціювати особисто з путіним. Мовляв, це ж він створив цю неокадебістську, бандитсько-цинічну шалену бензоколонку, яка зараз бикує на весь світ. І в купи людей в глибині душі жевріє наївна надія на те, що коли ботоксний чахлик піде в утиль, то все це жахіття на Сході та Криму закінчиться, РФ стане адекватною країною і все повернеться на «круги своя». Ну, або хоча б припиниться війна. Й ось тут вони дуже помиляються. Так, безумовно путін керує рашкою, так, безумовно, його влада дуже широка. Так, безумовно, він є головним натхненником нинішнього сказу ватки в рашкостані. Однак враховуйте, що всі злочини він творить не сам, не власноруч. .. Когда Путин уйдет на дно? Не слухайте тих, хто каже - та не вірте тим 86 % підтримки, в РФ купа нормальних людей, тільки от влада хрі*ова. Це глибока й цинічна неправда. Як там було в Довлатова - «Ми без кінця лаємо товариша Сталіна, і, зрозуміло, за справу. І все ж я хочу запитати - хто написав чотири мільйони доносів?». Знаходяться ті, хто їде в чужі країни вбивати людей, хто кожен день забезпечує функціонування всієї чекістської системи, тих, хто щиро вірить в кремлівський агітпроп, хто стукає на сусідів, хто щиро радіє кожній українській смерті. Це путін особисто робить все це? Ні, це не путін особисто кожного дня натискає гашетки автоматів та кулеметів на Донбасі, скидає бомби на мирні міста в Сирії чи розстрілює геїв в Чечні. Це - так-так, звичайні росіяни. Росіяни, які насправді й винуватцями війни. Бо якби вони не підтримували всього цього, то ніякий путін би цю війну не почав. Найбільш сувора диктатура не може існувати без народної підтримки. І щоб там хто не казав, путін цю підтримку досі має. Є ті, хто не любить путіна - але вони в абсолютній більшості так само ненавидять нас і весь світ у своїй безумній злобі приреченого на вимирання та загибель народу, як і путіністи. .. Саакашвили: Путин не достиг ни одной стратегической цели Все це я до того, що коли настане день розплати та суду, й за напад на Грузію, і на Україну, і на Сирію, коли почнеться деросіянізація - не забудьте, що у злочинах рашки винний далеко не тільки путін. Він став тільки уособленням народного запиту на політику в стилі «вы мне еще за Севастополь ответите/не брат ты мне, гнида черно*опая». Винним є весь народ. І та частина, яка всі ці злочини підтримувала, вітала та впроваджувала в життя, і та частина, яка просто мовчала, смачно жеручи за нафтові гроші. Невинних нема. Джерело http://newsdaily.com.ua/post/83886
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Де лежить російський паспорт Павла Клімкіна? Ця людина, яка провалила разом з поршенком всі зусилля України на дипломатичному фронті, має російське громадянство чи ні?
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і вчомуж полгає провал зусиль України на міжнародному дипломатичному рівні?
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У відсутності антипутінської коаліції західних держав! У відсутності ембарго на поставку в РФ зброї та на купівлю російської нафти та газу!
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Хто і яку зброю постачає рашці? Ну а щодо формування антипутліревської коаліції то процес вже давно запущено: Україна, Молдова, Грузія, країни Балтії, США, Канада, Британія, стосовно Європи то їй байдуже, Європі завжди було байдуже.
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какой ты умный...!!!\ты случайно не "таксистом" работаешь...?\
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Ліхо ти скопіпастив з посилання Александр Alexsis статейку. А щось від себе можеш написати?
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если кремлевский бандит лично не стреляет с автомата то это не снимает с него ответственности за того кто стреляет.Только усилиями бандюка поднялась и стала легальной вся эта нечисть со дна кацапской помойки,только усилиями бандюка нечисть перестала бояться законов потому что имеет защиту от законов в его лице.Не надо уменьшать роль этой гниды кремлевской.и один пирожок с дустом очень многое может изменить-нечисть продолжит конечно заниматься криминалом но не в таких масштабах,а по ночам и трясясь от страха
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те що влада хріНова можна писати без замовчувань, а ось що в деяких випадках влада хЕ**** без "запікування" ніяк не обійтись
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Крим- це Україна!
Для тих, хто хоче про це забути.
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а международно-правовых документов что это РАБссия нет ни в ООН,ни в СовБезе ООн и других международно-правовых Актах подписанных самой же РАБссией.Включая большой Договор Украина-РАБссия кажись в 1997 году.
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Гитлер -- собиратель земель и Путин собиратель земель... Гитлер выпускал монету в честь присоединения Австрии, Путин изобразил себя на деньгах (ну, истинно, царь!) в честь присоединения Крыма. Так что он опять подтвердил, что идет стопами Гитлера. Значит, и участь у полковника будет такой же и с таким же результатом.30 апреля 1945 года в окружённом Берлине Гитлер вместе со своей женой Евой Браун покончил жизнь самоубийством, предварительно умертвив любимую собаку Блонди. Да,как там чувствуют себя Алинка и собака Кони?
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самое интересное то,что на медальке за возврат крыма,стоит оттиск 20 февраля 2014 года,когда Индюкович еще президент Украины.Значит медальки шлёпали задолго до 20 февраля.
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Речь Педофила в Мюнхене весной 2007 года.Ютьюб тебе в помощь.
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а оно связано? медальки и речь? ( шоп не зря шукать)
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Дорогі мої медалька в тому ,що народ України придатели своей страни. Прийде маскаль він стане маскалем.і .т д. Медаль наша ,що жруть наш хліб жирують на наші землі і продажні шкіри не патріоти своєї держави. Навіть подивіться на мовний барьер все російська мова ,а національність в паспотрті Українця то що, ще можна говорити. Вчора дивилася русійський канал 'планета' що наших біглих злодіїв росія використовує, як гандрів Олійника і т д.Каже що Харків це росія бо всі рускоязичні люди. Ви пишите чужь де нашими руками кацапи беруть грань і кидають на землю України і ви хочети Крим чи Донбас вернути ,а Захарченко, хто не Українець ,а росія прикривається руками українців.А в росії проживає яка велика кількість українців то і не пікнуть українською мовою ні шкіл ні культуру україни неможна .Повчіться з кацапів патріотизму. А бо Печерська Лавра як ми патріоти держави, то не ішли б в кацапську церкву і гроші недавали,бо ідуть в Москву убійцю Кирилу вони не словяни вони терористи і ще й нізащо не відповідають .Що за жахіття вони робили в Чічні ,в Грузії в Донбасі і т.д то вних є гоподь бог вони кати народів РФ.
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на недавнем совещании всех американских спецслужб в городе Аспен,РАБссию прямым текстом назвали бандитским государством,которое нужно остановить.Так что это уже не просто слова,за ними последую дела.
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Видать некоторые политики знают, что тесть Климкинда - кацапский генерал, удостоенный Хуйлом медали за взятие Крымнаша, и думают, то ли лыжи не едут, то ли шоколадные воры разыгрывают фарс вместе со своими торговыми партнерами
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когда отжимали Крым,Климкин и Порошенко были никто...
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Останім часом заяви нашого МЗС стали більш жорсткішими
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Тестю ордена начіщає,ну того ордена за взяття Крімнашу,і ще щось гавкає.
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На Житомирском и Яворивском полигонах замечены офицеры НАТО, США и Канады .КацаКрысы хрюкните Путлер не Капут... вонючки пля..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПопытками оправдать оккупацию Крыма некоторые политики превращаются в соучастников путинских преступлений, - Климкин
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