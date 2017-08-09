 Попытками оправдать оккупацию Крыма некоторые политики превращаются в соучастников путинских преступлений, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подверг резкой критике слова председателя немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера (Christian Lindner) о том, что Крым следует рассматривать как "временное решение на неопределенный срок", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на dw.com.
"Мы очень обеспокоены, что некоторые политики то и дело пытаются проигнорировать или даже оправдать очевидные нарушения международного права. Тем самым они воодушевляют агрессора на дальнейшие преступления и превращаются в соучастников путинских преступлений", - приводит во вторник, 8 августа, слова Климкина немецкий таблоид Bild.
Глава МИД Украины подчеркнул, что необходимо и дальше бороться всеми политическими и дипломатическими способами за "освобождение Крыма".
Отметим, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер отметил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. "Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".
В свою очередь координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления К.Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.
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Олексій Гончар
В річницю нападу рашки на Грузію в 2008-му році чогось подумалось ось про що. Ми так звикли за ці 3 роки все погане за порєбріком асоціювати особисто з путіним. Мовляв, це ж він створив цю неокадебістську, бандитсько-цинічну шалену бензоколонку, яка зараз бикує на весь світ. І в купи людей в глибині душі жевріє наївна надія на те, що коли ботоксний чахлик піде в утиль, то все це жахіття на Сході та Криму закінчиться, РФ стане адекватною країною і все повернеться на «круги своя». Ну, або хоча б припиниться війна. Й ось тут вони дуже помиляються. Так, безумовно путін керує рашкою, так, безумовно, його влада дуже широка. Так, безумовно, він є головним натхненником нинішнього сказу ватки в рашкостані. Однак враховуйте, що всі злочини він творить не сам, не власноруч. .. Когда Путин уйдет на дно? Не слухайте тих, хто каже - та не вірте тим 86 % підтримки, в РФ купа нормальних людей, тільки от влада хрі*ова. Це глибока й цинічна неправда. Як там було в Довлатова - «Ми без кінця лаємо товариша Сталіна, і, зрозуміло, за справу. І все ж я хочу запитати - хто написав чотири мільйони доносів?». Знаходяться ті, хто їде в чужі країни вбивати людей, хто кожен день забезпечує функціонування всієї чекістської системи, тих, хто щиро вірить в кремлівський агітпроп, хто стукає на сусідів, хто щиро радіє кожній українській смерті. Це путін особисто робить все це? Ні, це не путін особисто кожного дня натискає гашетки автоматів та кулеметів на Донбасі, скидає бомби на мирні міста в Сирії чи розстрілює геїв в Чечні. Це - так-так, звичайні росіяни. Росіяни, які насправді й винуватцями війни. Бо якби вони не підтримували всього цього, то ніякий путін би цю війну не почав. Найбільш сувора диктатура не може існувати без народної підтримки. І щоб там хто не казав, путін цю підтримку досі має. Є ті, хто не любить путіна - але вони в абсолютній більшості так само ненавидять нас і весь світ у своїй безумній злобі приреченого на вимирання та загибель народу, як і путіністи. .. Саакашвили: Путин не достиг ни одной стратегической цели Все це я до того, що коли настане день розплати та суду, й за напад на Грузію, і на Україну, і на Сирію, коли почнеться деросіянізація - не забудьте, що у злочинах рашки винний далеко не тільки путін. Він став тільки уособленням народного запиту на політику в стилі «вы мне еще за Севастополь ответите/не брат ты мне, гнида черно*опая». Винним є весь народ. І та частина, яка всі ці злочини підтримувала, вітала та впроваджувала в життя, і та частина, яка просто мовчала, смачно жеручи за нафтові гроші. Невинних нема. Джерело http://newsdaily.com.ua/post/83886
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Для тих, хто хоче про це забути.
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