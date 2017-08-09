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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10440) Гройсман (3254) заседание правительства (59)

 Гройсман собирает заседание правительства

кабмин правительство уряд

9 августа под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Отмечается, что начало заседания запланировано 11.00.

После заседания правительства запланированы брифинги министра социальной политики Украины Андрея Ревы и председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александра Животовского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В сентябре-октябре может состояться еще один пересмотр госбюджета с целью усиления программ соцзащиты населения, - Розенко

Место проведения: Дом правительства, ул. Грушевского, 12/2.
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Отчитается за кол-во проданных арбузов с баржи?
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. Арбуз стоит копейки. ...... Баржи соединяются по четыре в ряд впереди и по три сзади
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"Мировой опыт показывает, что водные перевозки в 5 раз дешевле железнодорожного транспорта и в 10 раз - автомобильного",
"Запорожсталь". Компания отгружает часть своей экспортной продукции через расположенный рядом Запорожский речной порт. Причем за последние два года почти вдвое увеличила объемы грузов отправленных на экспорт водным путем ЭКСПОРТ карл )))
"Чтобы перевезти на 10 млн. тонн груза больше по рекам нужно построить дополнительно 120 судов (барж), что займет около 6 лет", рабочие места и работа ЗАРПЛАТА налоги пенсии карл)))
3 декабря в Вене завершилась многолетняя эпопея по переводу барж типа "Европа- IIБ" в собственность группы компаний Украинского Дунайского пароходстваИсточник:

27 лет назад, в 1989 году "Совкомфлот" заключил контракт с австрийским банком BAWAG leasing GmbH на строительство барж-секций типа "Европа- IIБ". После развала СССР Украинское Дунайское пароходство стало правопреемником обязательств "Совкомфлота

Погашение давнего кредита открывает для ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" возможности новых экспортных линий при поддержке Австрии.

Баржи-секции типа "Европа- IIБ" УДП-1601-1630, УДП 1900-1930 построены на судоверфи в Линце (Австрия) и предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов. Длина барж 76,5 м, ширина - 11 м, осадка - 2,7 м, грузоподъемность - 1717 тонн
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Пафосно.Что из ряда выходящее событие? Или из отпуска тяжело достать?Даже "щеки понадувать" некому.
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Ого,вот это новость. Хоть под стол прячься в ожидании новых решений правительства.
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щас насыпят рехформ ...директор рынка и бывший политрук советской армии ..
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В Финляндии пропали 40 заробитчан, 37 из них - украинцы http://nv.ua/world/geopolitics/v-finljandii-propali-40-zarobitchan-37-iz-nih-ukraintsy-1634442.html
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Кандидат наук Хома
сидить, голову лома:
як почухать дірку в сраці
без затрат ручної праці?
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Да вы что? Украина собралась прекратить сотрудничество с агрессором на четвертом году войны
09.08.2017

«Кабинет министров Украины на заседании 9 августа намерен прекратить действие соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны и утвердить порядок и объемы ввоза на таможенную территорию Украины товаров субъектами самолетостроения с освобождением от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость», - говорится в документе.
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уже на торговались да и дядя Сэм сказал заипали торговать. Если честно то винницкая шобла раздражает как ни кто другой за все годы независимости...
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А вот и подельник Омеляна http://espreso.tv/news/2017/08/08/suddya_yakyy_vidmovyvsya_zaboronyty_kompartiyu_povernuv_quotukrzaliznycyuquot_mininfrastruktury
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Владислав,это они обговорили ещё в 2014 году.
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Буде грося себе нахваляти, скільки "рехворм" вже зробив і наскільки нам життя "покращив"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман собирает заседание правительства
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