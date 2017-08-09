 Гройсман собирает заседание правительства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Отмечается, что начало заседания запланировано 11.00.
После заседания правительства запланированы брифинги министра социальной политики Украины Андрея Ревы и председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александра Животовского.
Место проведения: Дом правительства, ул. Грушевского, 12/2.
3000 26
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"Запорожсталь". Компания отгружает часть своей экспортной продукции через расположенный рядом Запорожский речной порт. Причем за последние два года почти вдвое увеличила объемы грузов отправленных на экспорт водным путем ЭКСПОРТ карл )))
"Чтобы перевезти на 10 млн. тонн груза больше по рекам нужно построить дополнительно 120 судов (барж), что займет около 6 лет", рабочие места и работа ЗАРПЛАТА налоги пенсии карл)))
3 декабря в Вене завершилась многолетняя эпопея по переводу барж типа "Европа- IIБ" в собственность группы компаний Украинского Дунайского пароходстваИсточник:
27 лет назад, в 1989 году "Совкомфлот" заключил контракт с австрийским банком BAWAG leasing GmbH на строительство барж-секций типа "Европа- IIБ". После развала СССР Украинское Дунайское пароходство стало правопреемником обязательств "Совкомфлота
Погашение давнего кредита открывает для ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" возможности новых экспортных линий при поддержке Австрии.
Баржи-секции типа "Европа- IIБ" УДП-1601-1630, УДП 1900-1930 построены на судоверфи в Линце (Австрия) и предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов. Длина барж 76,5 м, ширина - 11 м, осадка - 2,7 м, грузоподъемность - 1717 тонн
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сидить, голову лома:
як почухать дірку в сраці
без затрат ручної праці?
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09.08.2017
«Кабинет министров Украины на заседании 9 августа намерен прекратить действие соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров военного назначения в третьи страны и утвердить порядок и объемы ввоза на таможенную территорию Украины товаров субъектами самолетостроения с освобождением от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость», - говорится в документе.
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