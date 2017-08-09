 Террористы 28 раз обстреляли позиции сил АТО. Потери врага уточняются, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, после 18 часов российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы позиций сил АТО с использованием запрещенного вооружения.
"Вечером наиболее горячо было на приморском направлении. Здесь около 18 часов в результате минометного обстрела украинских укреплений вблизи Широкино, получил ранения один наш военный. А в результате вражеской провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного, один украинский защитник погиб. Также, в конце суток, под минометный огонь боевиков попали наши позиции в районе Талаковки и Красногоровки. А из вооружения БМП преступники дважды били по украинским защитникам в Чермалыке", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на луганском направлении, неподалеку от Новотошковского, боевики применяли миномет калибром 120 миллиметров, а украинские укрепления в районе Золотого, Троицкого и Новозвановки обстреливали из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов под Новоалександровкой, еще один украинский боец получил ранения.
На донецком направлении напряженная ситуация и дальше сохраняется в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка. Здесь вечером бандиты активно применяли минометы различных калибров, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
"Практически на каждый обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований наши бойцы открывали плотный огонь на поражение. Сейчас потери врага уточняются. Всего за минувшие сутки боевики 28 раз нарушили перемирие", - добавили в пресс-центре АТО.
Напомним, 7 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
1188 27
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Попытками оправдать оккупацию Крыма некоторые политики превращаются в соучастников путинских преступлений, - Климкин(22)
"Отправить Путина в Гаагу": В Санкт-Петербурге оформили "повестки" Путину и Медведеву за Украину и Грузию. ФОТО(32)
Россия испытывает на Донбассе новое вооружение, в том числе танки, - Генштаб ВСУ(64)
Количество вооруженных террористов на Донбассе - до 40 тыс., - Муженко(70)
Сеть шокировало звание нардепа Дейдея(0)
В ходе АТО погибли уже 2307 бойцов, - начальник Генштаба Муженко(55)
Пора остановить российскую агрессию и восстановить суверенитет Украины и Грузии, - Климкин(25)
Ответить
Ответить
і давати відповідь даунбасітам з важкого озброєння!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Важко підбирати слова ...
До війни звикнути не можливо ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вчера также писали, что в ответ ВСУ накрывали врага плотным огнём из пулемётов. - В ответ на артиллерийские обстрелы.
Сегодня написали, что наши воины погибли в результате провокаций.
А наши в ответ открывали огонь на поражение. - А как ещё было? - Давали предупредительную очередь в воздух?
Ответить
Мну нравится Ваш стиль, господа из "цензора"! Так держать!
Ответить