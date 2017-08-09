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 Террористы 28 раз обстреляли позиции сил АТО. Потери врага уточняются, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

В конце минувшего дня в районе проведения АТО была зафиксирована очередная эскалация противостояния.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, после 18 часов российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы позиций сил АТО с использованием запрещенного вооружения.

"Вечером наиболее горячо было на приморском направлении. Здесь около 18 часов в результате минометного обстрела украинских укреплений вблизи Широкино, получил ранения один наш военный. А в результате вражеской провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного, один украинский защитник погиб. Также, в конце суток, под минометный огонь боевиков попали наши позиции в районе Талаковки и Красногоровки. А из вооружения БМП преступники дважды били по украинским защитникам в Чермалыке", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на луганском направлении, неподалеку от Новотошковского, боевики применяли миномет калибром 120 миллиметров, а украинские укрепления в районе Золотого, Троицкого и Новозвановки обстреливали из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов под Новоалександровкой, еще один украинский боец ​​получил ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе АТО погибли уже 2307 бойцов, - начальник Генштаба Муженко

На донецком направлении напряженная ситуация и дальше сохраняется в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка. Здесь вечером бандиты активно применяли минометы различных калибров, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"Практически на каждый обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований наши бойцы открывали плотный огонь на поражение. Сейчас потери врага уточняются. Всего за минувшие сутки боевики 28 раз нарушили перемирие", - добавили в пресс-центре АТО.

Напомним, 7 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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Потери врага уточняются, - штаб--Еще не придумали?
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Ще москалі у своїх соцмережах не все виклали.
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треба закінчувати з мінськими договірниками)
і давати відповідь даунбасітам з важкого озброєння!
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Щось може змінитись лише з обранням іншого президента і не раніше.
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згоден, не можна допустити другого терміну папу), але з не ціною ригів і вонів!
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А швидше за все так і буде. Лохторат (особливо совки з ватниками) за них і голосуватимуть.
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может ты мудак который обзывает свой народ лохторатом будеш решать за меня коренного украинца кого мне выберать-ты урод в подметки нашему народу не годишся а решаеш мудило за целый народ и прикрываешся 5 копейками.
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А ты что может имееш кандидата какого то дебила на место президента бо я таких пока не вижу -политических губошлепов вижу а кандитов не вижу.
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Знову загиблі і поранені ...
Важко підбирати слова ...
До війни звикнути не можливо ...
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З ким Канада воює?
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Хуйло - тільки ширма. Всім керує кремлівське сатанинське політбюро.
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Прочитал только потому. что по заглавию было решил, что написано о тех кукловодах, которые рулят Путиным, даже начало соответствовало ожиданиям - ан, нет! О кукловодах боязно. Легче написать то, что и без слов понятно. А это - ради красного словца.
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це вірно, але згадай кому належить цей сайт й зроби висновки!
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Нету там в кремле не каких кукловодов -путин как когда грузин-сталин все сам решает и поэтому он все свое окружение поменял на более дебильное -в раше всегда правил царек и решал кому жить а кому умереть и не стройте илюзий про какую то секту в кремле -нету ее там -один шизофреник правит и это надо помнить.
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Здохніть кляті расіянсько-педафільни окупанти !!!!шоб на расії клятой пішла буча,нехай вона як держава зникне !!!! На мою думку,путін-хуйло не заспокоїться,ця падло вирішило зі своїм гебіським коблом продовжувати та збільшувати напругу.....виродки кляті,чують свою смерть !!!!
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Це від того що самому сподобалось написане, ось і лайкув.))
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Це - Роман Іванович. Ми його знаємо, так що дарма Ви чіпляєтеся.
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Більше гейпарадів та євробачинь і перемога не з горами
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За сутки до этого штабисты также написали, что потери врага уточняются. Выходит, что так и не уточнили, или как написал Злой Крот - не придумали.
Вчера также писали, что в ответ ВСУ накрывали врага плотным огнём из пулемётов. - В ответ на артиллерийские обстрелы.
Сегодня написали, что наши воины погибли в результате провокаций.
А наши в ответ открывали огонь на поражение. - А как ещё было? - Давали предупредительную очередь в воздух?
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Террористы 28 раз обстреляли позиции сил АТО. Потери врага уточняются, - штаб

Мну нравится Ваш стиль, господа из "цензора"! Так держать!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы 28 раз обстреляли позиции сил АТО. Потери врага уточняются, - штаб
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