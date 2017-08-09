 Маккейн о заявлении Трампа относительно КНДР: Великие лидеры не угрожают, пока не готовы действовать. Я не уверен, что он готов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в эфире радио KTAR.
"Я возражаю против комментария президента, потому что ты должен быть уверен, что можешь сделать то, что, как ты говоришь, намерен сделать", - отметил Маккейн.
Сенатор говорит, что он предпочел бы, если бы Трамп взял пример с бывшего президента Рузвельта - говорить мягче, но иметь в руках большую дубинку.
"Великие лидеры, которых я видел, не угрожают, пока они не готовы действовать и я не уверен, что Трамп готов", - подчеркнул Маккейн.
При этом сенатор считает, что "правитель КНДР сумасшедший", но не готов "идти на край пропасти".
Ранее Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать США. Спустя несколько часов Северная Корея сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на американском острове Гуам в Тихом океане
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Маккейн решил взять Дональд Дака на "слабо
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Маккейн учит орангутана вначале делать,а затем говорить
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і тут головне підвищення ставок), перед
розкриття картпуском Томагавків!
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Пхеньян изучает возможность нанесения ракетного удара по американской базе на Гуаме
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление северокорейского руководства. Не названный представитель правительства КНДР заявил, что его страна «в любой момент готова нанести последовательный и масштабный удар» по этому военному объекту, как только соответствующее решение примет Ким Чен Ын. Руководство КНДР неоднократно предупреждало, что американская база на Гуаме находится под прицелом высокоточных вооружений армии страны.
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И если бы Украина обладала мощным своим ядерным оружием таким каким оно было у неё ранее. То никогда бы в жизни проклятая фашистская педерация маньяка )(уйла не начала свою кровавою захватническую войну и не оккупировала суверенные украинские земли Крыма и Донбасса. А так маемо тэ що маемо ,
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