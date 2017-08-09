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Все про:КНДР (240) Маккейн (252) США (13185) Трамп (1329)

 Маккейн о заявлении Трампа относительно КНДР: Великие лидеры не угрожают, пока не готовы действовать. Я не уверен, что он готов

маккейн

Сенатор Джон Маккейн сказал, что президент Дональд Трамп должен осторожней угрожать Северной Корее, если не готов действовать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сказал в эфире радио KTAR.

"Я возражаю против комментария президента, потому что ты должен быть уверен, что можешь сделать то, что, как ты говоришь, намерен сделать", - отметил Маккейн.

Сенатор говорит, что он предпочел бы, если бы Трамп взял пример с бывшего президента Рузвельта - говорить мягче, но иметь в руках большую дубинку.

"Великие лидеры, которых я видел, не угрожают, пока они не готовы действовать и я не уверен, что Трамп готов", - подчеркнул Маккейн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маккейн назвал Россию большей угрозой, чем Исламское государство

При этом сенатор считает, что "правитель КНДР сумасшедший", но не готов "идти на край пропасти".

Ранее Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать США. Спустя несколько часов Северная Корея сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на американском острове Гуам в Тихом океане
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трам-пам-пам... скоро окончательно убедит всех, что просто балабол.
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UA Артм Воронцов
Маккейн решил взять Дональд Дака на "слабо
=======
Маккейн учит орангутана вначале делать,а затем говорить
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Трамп з іном) в покер грають?!
і тут головне підвищення ставок), перед розкриття карт пуском Томагавків!
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Маккейн браво! навіть з реанімаційного візку - дає перцю головному шоумену Америки.
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да, я вчера слушал по Фрасн 24 артистическую речь Трампа, слово "огонь" прозвучало 5 раз, ярость 2
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Что бы начать полномасштабную военную операцию в КНДР необходимо несколько месяцев подготовки. Прежде чем начинать "войнушку" нужно иметь план, как из этой "войнушки" выходить. Население с полностью "отбитыми" мозгами за пару лет не перевоспитаешь. Так что трабл там серьезный.
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скоро увидим на гуглмапе большую воронку возле Южной Кореи....

Пхеньян изучает возможность нанесения ракетного удара по американской базе на Гуаме
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление северокорейского руководства. Не названный представитель правительства КНДР заявил, что его страна «в любой момент готова нанести последовательный и масштабный удар» по этому военному объекту, как только соответствующее решение примет Ким Чен Ын. Руководство КНДР неоднократно предупреждало, что американская база на Гуаме находится под прицелом высокоточных вооружений армии страны.
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Вот так все говорят когда в руках хотя бы "ядерная лозинка, но предпринимать что либо боятся.. Это к вопросу зачем Украине ядерное оружие.
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КНДР поставила себя против всего мира и её боятся и с ней все считаются . И если бы не было у неё ядерного оружия, то уже бы давно США, Южная Корея, Япония ......и др. разгромили вооружённые силы КНДР и сменили её кровавых коммунофашистов диктаторов на нормальное демократическое правительство.
И если бы Украина обладала мощным своим ядерным оружием таким каким оно было у неё ранее. То никогда бы в жизни проклятая фашистская педерация маньяка )(уйла не начала свою кровавою захватническую войну и не оккупировала суверенные украинские земли Крыма и Донбасса. А так маемо тэ що маемо ,
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эх, Маккейн, Маккейн... спросил бы у местных стратегов, уже они то точно знают, что авианосная группа не начинает войну, если нет 3 и более авианосцев. А сейчас приплывает (уже 3-й месяц правда,но то х..ня) 3-й авианосец.. и тогда..
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Без согласия Китая на военную операцию США не начнут воевать. А такое согласие Китай, скорее всего, никогда не даст. Вот поэтому и остается Трампу только сотрясать воздух.
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Угрозы - признак слабости и нерешительности. Если противник атакует неожиданно и не предсуазуемо,- это всегда опасно. Если же долго угрожает, то на него просто не стоит обращать внимания, или же, изобразив испуг и жалость, использовать это время для подготовки собственной внезапной атаки. Пример такой тактики есть в к/ф "Мой друг Иван Лапшин", в эпизиде где Соловьёв режет Ханина.
Маккейн о заявлении Трампа относительно КНДР: Великие лидеры не угрожают, пока не готовы действовать. Я не уверен, что он готов - Цензор.НЕТ 8780
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Как правило у США таким образом всё расчитано что есть наземные авиабазы по ксему миру там где есть зона нестабильности, как правило авианосцы это для усиления и создания преимущества, а основной удар с наземных авиабаз. В составе АУГ один авианосец и несколько эсминцев и вспомогательных кораблей (до 10). Если штаты начнут бомбить КНДР то не с авианрсцев а с эсминцев томогавками, может добавят с подводных лодок, потом бомбардировщики стелс подавят пво окончательно, потом В-52 ну и потом уже всем остальным дожмут ким чен ына.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМаккейн о заявлении Трампа относительно КНДР: Великие лидеры не угрожают, пока не готовы действовать. Я не уверен, что он готов
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