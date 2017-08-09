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 За прошедшие сутки трое украинских воинов погибли, восемь получили ранения и один боевую травму, - штаб АТО

свеча

Вчера, 8 августа, в результате обстрела врагом позиций сил АТО трое украинский военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения и один боевую травму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"3 украинских военнослужащих погибли, еще 8 получили ранения, один - боевую травму", - сказано в сообщении.

Отмечается, что один украинский боец погиб в результата вражеской провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного, а двое воинов получили ранения из-за обстрелов вблизи Широкино и Новоалександровки.

Других подробностей не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток от пули снайпера погиб украинский воин. Под Широкино террористы применили миномет, - штаб АТО

Напомним, 7 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.



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