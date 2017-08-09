 За прошедшие сутки трое украинских воинов погибли, восемь получили ранения и один боевую травму, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"3 украинских военнослужащих погибли, еще 8 получили ранения, один - боевую травму", - сказано в сообщении.
Отмечается, что один украинский боец погиб в результата вражеской провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного, а двое воинов получили ранения из-за обстрелов вблизи Широкино и Новоалександровки.
Других подробностей не сообщается.
Напомним, 7 августа российские наемники 18 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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