 "Кремль проиграл. Я не лишен статуса адвоката", - защитник Сущенко и Умерова Фейгин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Фейгин заявил на Facebook.
"Итак, Кремль проиграл. Я не лишен статуса адвоката", - пишет он.
Ранее он заявлял: "Те, кто недоволен, что я защищаю украинского журналиста Романа Сущенко и крымского политика Ильми Умерова, уже сегодня попытаются лишить меня адвокатского статуса".
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