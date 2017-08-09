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 Политика Украины
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 "Кремль проиграл. Я не лишен статуса адвоката", - защитник Сущенко и Умерова Фейгин

фейгин

Российские власти не смогли добиться того, чтобы адвокат Марк Фейгин, защищающий украинского журналиста Романа Сущенко и крымского политика Ильми Умерова, был лишен адвокатского статуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Фейгин заявил на Facebook.

"Итак, Кремль проиграл. Я не лишен статуса адвоката", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитник украинских политзаключенных в РФ Фейгин получил адвокатский статус в Украине

Ранее он заявлял: "Те, кто недоволен, что я защищаю украинского журналиста Романа Сущенко и крымского политика Ильми Умерова, уже сегодня попытаются лишить меня адвокатского статуса".
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""Итак, Кремль проиграл. Я не лишен статуса адвоката", - пишет он. Источник: https://censor.net.ua/n450965" - вопрос подброса в карман какой то дури с повестки дня не снят!!
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Из Фейгина делают героя? Всех, кого хотят лишат жизни, а не только статуса. Опять кто-то ищет так назьіваемьіх людей в россии?
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Кремль у Кацапіі не програє,якщо сам цього не хоче.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кремль проиграл. Я не лишен статуса адвоката", - защитник Сущенко и Умерова Фейгин
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