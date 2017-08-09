 Организатор незаконного референдума в Донецкой области получил условный срок

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, в апреле-мае 2014 года депутат Великоновоселковского поселкового совета 1960 г. р. принимал участие в подготовке и проведении на территории поселка Великая Новоселка незаконного референдума о "независимости ДНР".
Злоумышленник лично осуществлял контроль за работой "избирательной комиссии", а по окончании "референдума" организовал подсчет "результатов голосования" и приказал передать бюллетени участникам террористической организации "ДНР".
Гражданин полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Учитывая это, между ним и прокурором подписано соглашение о признании виновности.
Суд, учитывая искреннее раскаяние мужчины, его инвалидность, а также позицию прокуратуры, признал бывшего депутата виновным и назначил ему условный срок.
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Це якесь знущання над українцями, Україною, і тими, хто загинув за Незалежність України.
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"Самий" ввів Миздобул. 5 років "просАмав", мудак. А саме слово "самИй" використовується з наголосом на "И", і воно має зовсім інше значення.
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А вот если б ему полную власть вручили кацапездолочи, то его противники сидели бы в лучшем случае на подвале до конца своих дней.
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О роли во всех этих метамарфозах кума Мыздобула, и по совместительству (на тот момент) - Секретаря РНБО Петра Порошенко можно только догадываться, но после быстрого спихивания Тимошенко, процессы ускорились, так как марионеточный Ехануров, как и Кинах, и какой-нибудь Каськив, а потом и Янукович были все в одной упряжке. И только Юлька-варовка, укравшая, как известно, всё, была убрана как последняя упиравшаяся преграда с долгого пути дальнейшего разворовывания Украины. Хотя, надо признать, что масштабы дерибана были меньше, чем при Кучме и тем более - при восхождении на трон Большого Дебила. Последний стал Президентом так же очень даже благодаря Иуде Ющу. Ну не зря ж они спелись в 2005-ом?
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слов нет.
одни, блять, выражения
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предатель - получи условно, следующий...
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