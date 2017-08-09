EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  417  20
Все про:приговор (545) референдум (1208) суд (21382) Донецкая область (4562)

 Организатор незаконного референдума в Донецкой области получил условный срок

В Донецкой области суд приговорил бывшего депутата районного совета к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру, в апреле-мае 2014 года депутат Великоновоселковского поселкового совета 1960 г. р. принимал участие в подготовке и проведении на территории поселка Великая Новоселка незаконного референдума о "независимости ДНР".

Злоумышленник лично осуществлял контроль за работой "избирательной комиссии", а по окончании "референдума" организовал подсчет "результатов голосования" и приказал передать бюллетени участникам террористической организации "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы выполняли волю Путина и Суркова", - признание организатора незаконного "референдума" на оккупированном Донбассе Александрова. ФОТОфакт

Гражданин полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Учитывая это, между ним и прокурором подписано соглашение о признании виновности.

Суд, учитывая искреннее раскаяние мужчины, его инвалидность, а также позицию прокуратуры, признал бывшего депутата виновным и назначил ему условный срок.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петина амнистия? Патриоты сидят,предатели гуляют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
З такими рішеннями суди наче закликають проводити референдуми далі.
Це якесь знущання над українцями, Україною, і тими, хто загинув за Незалежність України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В українській мові для утворення форми найвищого ступеня замість "самий" використовується префікс "най-".
"Самий" ввів Миздобул. 5 років "просАмав", мудак. А саме слово "самИй" використовується з наголосом на "И", і воно має зовсім інше значення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Краснопузая коммуняцкая тварь будет и дальше ждать на свободе своих хозяев из-за поребрика.
А вот если б ему полную власть вручили кацапездолочи, то его противники сидели бы в лучшем случае на подвале до конца своих дней.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, если бы ющер в свое время, вместо того, чтобы рыгам жопу лизать и вместе с рыготней Юльку чмырить, посадил несколько деятелей разных прокацапских организаций в Крыму и с десяток членов избиркомов по стране, у нас бы и Небесной сотни могло не быть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ющ им не лизал нифига. Он с ними сдыбался сразу полсе "Оранжевой". Юлька ещё премьером была и забирала у Ахметкова и Пинчука "Криворожсталь", а Пчеловод уже с братом Петей и рыгами делили газовые доходы и медиа-ресурсы на Харьковщине. Это всего один из моментов. А их было ого-го, вплоть до перераспределения доходов с рынков, совместный дерибан с регионалами всего, что успевали и до вызова из Подмосковья сбежавшего туда с перепугу Яныка.
О роли во всех этих метамарфозах кума Мыздобула, и по совместительству (на тот момент) - Секретаря РНБО Петра Порошенко можно только догадываться, но после быстрого спихивания Тимошенко, процессы ускорились, так как марионеточный Ехануров, как и Кинах, и какой-нибудь Каськив, а потом и Янукович были все в одной упряжке. И только Юлька-варовка, укравшая, как известно, всё, была убрана как последняя упиравшаяся преграда с долгого пути дальнейшего разворовывания Украины. Хотя, надо признать, что масштабы дерибана были меньше, чем при Кучме и тем более - при восхождении на трон Большого Дебила. Последний стал Президентом так же очень даже благодаря Иуде Ющу. Ну не зря ж они спелись в 2005-ом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по результатам этого "референдума" дебилоидная алкашня кинулась уничтожать укропов, которые не признают их новоотсосию (или какая там у них сейчас кличка) и убивают до сих пор, а этот пидар сказал больше не бу...и - свободен? ну, да, это же не портретик соевого порвать, там - по полной нужно, чтоб не повадно было... Нет слов!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тогда уж - гиены. Наглые, агрессивные, стайные. И поодиночке эту мразь не передавить - друг за друга держатся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во парашенка - тварюка дает. Сотни патриотов сидят по надуманным обвинениям, а сепаров отпускают. Кто -то после этого еще сомневается, что рашен - предатель и агент хуйла?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не сомнивается никто,просто есть те кто присосался к его сиське,им хорошо,и все пох.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и нахрена тогда вообще весь этот цирк с судами, когда и так всем ясно что сепаров садить никто не будет (уж во всяком случае не при пархатой шоколадке) а так за наш счет платятся зарплаты судьям, прокурорам и прочей шелупони, которая просто проводит политику скрытой амнистии сепаратистов, которую обязался провести шоколаднокомандующий при подписании минской капитуляции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это не для нас - на нас они давно положили, а для буржуев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще один организатор условку получил?
слов нет.
одни, блять, выражения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот такая у нас страна либерастов... все увидели что сепаратизм в Украине не наказуем. Значит в будуем можно смело все ето повторить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Человек призывавший иностранные войска которые устроили бойню, организатор банд террористов, призывавший к развалу страны и войне получил всего навсего легкий испуг...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это просто одно слово - пиздець !!
предатель - получи условно, следующий...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоОрганизатор незаконного референдума в Донецкой области получил условный срок
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти