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 "Хватит нас убивать!": велосипедисты устроили "лежачий протест" в центре Днепра

велосипедисты

В центре Днепра велосипедисты провели акцию с целью привлечь внимание к гибели велосипедистов на дорогах. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, участники держали плакаты с надписями "Хватит нас убивать!", "Зеленый свет жизни", "Я хочу жить!" Затем они легли на асфальт возле своих велосипедов, символически изображая тела сбитых велосипедистов. Один из организаторов накрылся пленкой.

По словам координатора акции Алексея Брусницына, велосипедисты также пытаются привлечь внимание властей и общественности к проблеме улучшения велоинфраструктуры в городе. "Велодорожки в Днепре неидеальны, это вопрос опыта проектировки и использования. Плюс из-за текущего ремонта, метро, ​​заграждений перекрываются существующие велодорожки. Есть электронная карта, где велосипедисты отмечают опасные места - перекресток без разметки, открытую ливневую канализацию. Весь город обозначен участками, где велосипедистам некомфортно. Сам я был участником трех ДТП. В частности, в одном из случаев водитель маршрутки, которая ехала во втором ряду, решил выпустить пассажира посреди дороги. Я не успел затормозить и на полной скорости врезался в дверцу маршрутки и пассажира. Об этом надо говорить везде, принимать меры, ведь этот случай не единичный", - сказал он.

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В то же время участники акции отмечали, что понимают и свою ответственность за безопасность движения на дорогах. В частности, по их словам, велосипедисты, которые не знают правил дорожного движения, в группе риска.

По информации активистов, за 7 месяцев 2017 года в Днепропетровской области зафиксировано 58 наездов на велосипедистов.

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Я ничего против велосипедистов не имею, но в Киеве для них сделали "дорожки", все бы ничего, но они сделаны с той стороны где остановки транспорта, и пешеходы видят остановку и начинают к ней идти не посмотрев если с зади едит велосипедист, ну и случаается неизбезное, велики либо успевают притормозить либо уепашуются в пешеходов.
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Хватит кидаться под колеса! Хотите покататься на велике - катитесь за город на природу по лужайкам кататься. А автодороги в час пик не для велосипедистов.
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Вся городская ифраструктура против пешеходов и велосипедистов. Проанализируйте правила дорожного движения на перекрестках и поймете, что авто могут ездить при зеленом свете для пешеходов. Отдельная тема єто стоянки во дворах и на тротуарах, пьяньіе водители (вспомним Осокорки и сбитьіх девочек). Где работа Авакова?
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