 "Хватит нас убивать!": велосипедисты устроили "лежачий протест" в центре Днепра

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, участники держали плакаты с надписями "Хватит нас убивать!", "Зеленый свет жизни", "Я хочу жить!" Затем они легли на асфальт возле своих велосипедов, символически изображая тела сбитых велосипедистов. Один из организаторов накрылся пленкой.
По словам координатора акции Алексея Брусницына, велосипедисты также пытаются привлечь внимание властей и общественности к проблеме улучшения велоинфраструктуры в городе. "Велодорожки в Днепре неидеальны, это вопрос опыта проектировки и использования. Плюс из-за текущего ремонта, метро, заграждений перекрываются существующие велодорожки. Есть электронная карта, где велосипедисты отмечают опасные места - перекресток без разметки, открытую ливневую канализацию. Весь город обозначен участками, где велосипедистам некомфортно. Сам я был участником трех ДТП. В частности, в одном из случаев водитель маршрутки, которая ехала во втором ряду, решил выпустить пассажира посреди дороги. Я не успел затормозить и на полной скорости врезался в дверцу маршрутки и пассажира. Об этом надо говорить везде, принимать меры, ведь этот случай не единичный", - сказал он.
В то же время участники акции отмечали, что понимают и свою ответственность за безопасность движения на дорогах. В частности, по их словам, велосипедисты, которые не знают правил дорожного движения, в группе риска.
По информации активистов, за 7 месяцев 2017 года в Днепропетровской области зафиксировано 58 наездов на велосипедистов.
303 5
"Киевавтодор" предлагает разрешить велосипедистам двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта(74)
Полицейский велопатруль приступил к работе в Кривом Роге, - Аваков. ВИДЕО(41)
500 человек участвовали в велопробеге в Житомире(1)
Самый большой за 13-лет велопарад прошел в Харькове, - глава ОГА Светличная. ФОТОрепортаж(18)
New York Post: Этот 105-летний велосипедист заставит вас покраснеть, вспомнив свои новогодние обещания(0)
Реконструированный велотрек открыли в центре Киева(32)
В Киеве и области 21 мая ограничат движение из-за велогонки Tour of Ukraine(1)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить