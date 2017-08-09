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Все про:Грузия (3459) Медведев (3993) Россия (71787) Южная Осетия (140)

 Медведев о российско-грузинской войне 2008 года: "Мы поступили по закону и по совести"

медведев учителя

Поддержав вооруженные формирования Южной Осетии в августе 2008 года и начав войну с Грузией, тогдашние российские власти поступили абсолютно правильно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в 2008 году был президентом и верховным главнокомандующим России.

"Сегодня (8 августа. - ред.) мы вспоминаем трагические события 2008 года в Южной Осетии. Мы поступили по закону и по совести", - пишет он в Twitter.

На Facebook Медведев пояснил свою позицию следующим образом: "Атака на мирно спящий Цхинвал, на посты российских миротворцев была организована и проведена тогдашним грузинским руководством совершенно цинично и - не побоюсь этого слова - подло. Самое ужасное, что погибли мирные люди. Это варварство надо было остановить. И Россия провела операцию по принуждению к миру. Поступить иначе было нельзя. И по закону. И по совести. Мы были обязаны защищать наших граждан. Я говорю и о жителях Южной Осетии, у которых был российский паспорт, и о наших миротворцах, которые выполняли решения международного сообщества по поддержанию стабильности в регионе. И мы их защитили".

"До 8 августа 2008 года мне казалось немыслимым, что в XXI веке кто-то может расстреливать из "Градов" спящих в своих домах стариков, женщин и детей. Но, к сожалению, сегодня у нас есть куда более жестокие примеры. Нет сомнений только в одном: Россия всегда готова защитить своих граждан", - добавил глава правительства РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отправить Путина в Гаагу": В Санкт-Петербурге оформили "повестки" Путину и Медведеву за Украину и Грузию. ФОТО

Напомним, 8 августа исполнилось девять лет со дня начала российско-грузинской войны.
Конфликт между войсками Грузии и вооруженными формированиями Южной Осетии начался в первые минуты после полуночи 8 августа 2008 года. На помощь южноосетинским группировкам пришла Россия. Тогдашний президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по "принуждению Грузии к миру".
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Россия и совесть - это вообще-то слова-антагонисты
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Рудольф Гесс до конца жизни твердил, сидя в Шпандау, что Германия все делала правильно.

Так его и повесил кто-то из персонала тюрьмы в беседке тюремного двора на электропроводе - глубоко убежденного в своей правоте.
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рассказ медведа о его неуемном уважении к закону и совсети это то же самое как если бы чикатилло рассказал как сильно он любит детей
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Обалдеть... "операция по принуждению к миру...."
Вот только куда кацапское отродье не сунет свой вонючий лапоть везде не мир а война...
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война это мир (принуждение к миру), свобода - это рабство, ложь - это правда... - священные скрепы рюзьге мира
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Саакашвили оказался крепким орешком для зубов хереющего Путина - Богуцкая

Идиоты. И путин. И порошенко. И аваков. И иванишвили - все, кто вылез из российской обкомовской табакерки....
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Идиотка тут одна - Лиза Богуцкая ... оказывается , Саакашвили пользуется ботоксом ... видимо , оттуда и корни этой идиотской любви...
А вот здесь... о ботоксе и ещё о многом другом.
https://www.obozrevatel.com/politics/saakashvili-pomiloval-ubijts-girgviliani-prokuror-glavnoj-prokuraturyi-gruzii.htm
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Можно подумать, когда руссоавиация и артиллерия утюжили жилые кварталы Грозного, Медведев в антивоенных пикетах стоял!
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ага, стариков и детей из градов
и ни одной фамилии погибших, ни одной могилы что поразительно.
это примерно как поляки напали на германию или финны на совок
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Что бы вас уродов кто нибудь, принуждал к миру, бомбя ваши города, до основания! И в ближайшее десятилетие.
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Мы поступили по закону и по совести, - пишет он в Twitter. Надеюсь теперь всем понятно что лучше не взывать Федерашку к совести и закону? Потому что у козломордых ети понятия намного отличаются от человеческих.
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Вдумайтесь. Дали российские паспорта, ввели миротворцев, а потом в чужой стране защищают своих граждан. А депортированньіх грузин Димон забьіл из россии и Осетии. Єто обьічная война и открьітая агрессия как ни назови.
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украинцы тоже хороши, я с кучей друзей пересрался в 2008-м доказывая что это агрессия хуйла и что этим все не закончится
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Мы поступили по закону и по совести,??? Тогда наша совесть подсказывает, херачь москоля по всему миру, иначе он "русский мир - сартир" притащит за собой.Или их подельники- террористы из крембля.
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Точь в точь то же самое скажет тот, кто повесит этого короткоствольного клоуна.
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Та да, мы видим, как в Рашке росиянчики живут, это потому что вы с Ху.лом у себя тоже поступаете законно и по совести! Буряты вон вчера на радостях от счастья мастера спорта на вечный отдых отправили!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМедведев о российско-грузинской войне 2008 года: "Мы поступили по закону и по совести"
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