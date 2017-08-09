 Медведев о российско-грузинской войне 2008 года: "Мы поступили по закону и по совести"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который в 2008 году был президентом и верховным главнокомандующим России.
"Сегодня (8 августа. - ред.) мы вспоминаем трагические события 2008 года в Южной Осетии. Мы поступили по закону и по совести", - пишет он в Twitter.
На Facebook Медведев пояснил свою позицию следующим образом: "Атака на мирно спящий Цхинвал, на посты российских миротворцев была организована и проведена тогдашним грузинским руководством совершенно цинично и - не побоюсь этого слова - подло. Самое ужасное, что погибли мирные люди. Это варварство надо было остановить. И Россия провела операцию по принуждению к миру. Поступить иначе было нельзя. И по закону. И по совести. Мы были обязаны защищать наших граждан. Я говорю и о жителях Южной Осетии, у которых был российский паспорт, и о наших миротворцах, которые выполняли решения международного сообщества по поддержанию стабильности в регионе. И мы их защитили".
"До 8 августа 2008 года мне казалось немыслимым, что в XXI веке кто-то может расстреливать из "Градов" спящих в своих домах стариков, женщин и детей. Но, к сожалению, сегодня у нас есть куда более жестокие примеры. Нет сомнений только в одном: Россия всегда готова защитить своих граждан", - добавил глава правительства РФ.
Напомним, 8 августа исполнилось девять лет со дня начала российско-грузинской войны.
Конфликт между войсками Грузии и вооруженными формированиями Южной Осетии начался в первые минуты после полуночи 8 августа 2008 года. На помощь южноосетинским группировкам пришла Россия. Тогдашний президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по "принуждению Грузии к миру".
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будет стримить котел
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Так его и повесил кто-то из персонала тюрьмы в беседке тюремного двора на электропроводе - глубоко убежденного в своей правоте.
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Вот только куда кацапское отродье не сунет свой вонючий лапоть везде не мир а война...
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Идиоты. И путин. И порошенко. И аваков. И иванишвили - все, кто вылез из российской обкомовской табакерки....
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А вот здесь... о ботоксе и ещё о многом другом.
https://www.obozrevatel.com/politics/saakashvili-pomiloval-ubijts-girgviliani-prokuror-glavnoj-prokuraturyi-gruzii.htm
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и ни одной фамилии погибших, ни одной могилы что поразительно.
это примерно как поляки напали на германию или финны на совок
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