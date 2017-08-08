 Регистрация ребенка и брака онлайн будет введена до конца года, - Гройсман

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.
"До конца года планируется ввести еще ряд онлайн-сервисов. В частности, регистрация ребенка и брака онлайн", - пишет он.
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мне пох !!!
какую страну себе пенсы построили, пусть такую и жрут.
Ты ещё предложи каждому пенсу по два работающих мужика в рабство давать.
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поверь, мне не надо, чтобы твои дети меня кормили на старости лет
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но это не самоуверенность, а уверенность в том, что такое былдо воспитало таких детей, которые не то, что меня содержать не будут, они и себя прокормить не смогут.
мои дети смогут себя прокормить.
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Еще раз тебе говорю кто хочет и тут работает кому мало ЗП, работает больше, кому совсем мало едет дальше.
Лично я работаю по 12 часов иногда 10, редко 8. Иногда один выходной, редко два выходных. Отпусков не видел уже лет 6, моря не видел 12лет.
Меня ВСЕ УСТРАИВАЕТ! Я никуда ехать не на какие заработки не собираюсь.
Но знаю достаточное количество балаболов которые попивают пивко и днями то и дело жалуются на жизнь!
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Но люди идут, работают их устраивает... я чем им могу помочь? Пусть работают, они живут по принципу - моя хата з краю.
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В результате они потеряли и хлеб и свободу, а многие так и не выжили!
Это их проблемы. Я не готов ими себя нагружать.
Учителя, врачи, кто там еще работают за 3200грн... просто пытаясь выжить. А слабо как в Англии или Испании объявить всеукраинскую забастовку и хотя бы на три дня (для начала) не выйти на работу и показать кто в это стране хозяин???
Слабо! они же просто пытаются выжить... понимаю! Ну вот пусть и дохнут тогда!!!!!
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По вашему в Англии, Испании, Германии выходят на забастовки юноши-максималисты?????
Не говорите ерунду. Либо человек отстаивает свои права или власть имущие его отымеют по самые помидоры!
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