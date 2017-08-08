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Все про:регистрация (220) Гройсман (3253) электронная система (90) электронные документы (20)

 Регистрация ребенка и брака онлайн будет введена до конца года, - Гройсман

гройсман

До конца 2017 года в Украине будет внедрена электронная регистрация брака и детей в онлайн-режиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook.

"До конца года планируется ввести еще ряд онлайн-сервисов. В частности, регистрация ребенка и брака онлайн", - пишет он.

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Дивись дитину ЙЦУКЕНГом чи ЯЧСМИТЬем не зареєструй ))
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Ок. Спасибо за подсказку, как ты точно не поступлю.
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Доречи, цим постом я тебе не ображав, та не провокував на образи у відповідь
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Если в стране не увеличивать доходы граждан, а только стаж для выхода на пенсию не только детей не будут регистрировать и браки, а и сами снимутся с регистрации. Не зря же сейчас 10 млн. "неработающих" граждан.
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Граждане не работают потому что ЛОДЫРИ! Кто хочет работать тот работает! Остальные пусть сосут шляпу!
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Граждане "не работают" потому что не лохи за такую зарплату работать. И вот заметь, что наши граждане не лодыри как только выезжают на зароботки за границу. И вполне востребованы там и ценятся как хорошие работники. К чему бы это? Может рыба с головы гниет?
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Так пусть едут работать за границу, в чем проблема??? Я же тебе говорю кто хочет работать тот работает!
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Кто армию пенсов наших будет кормить если все уедут? Кто страну строить будет, армию содержать и т.д. и т.п. - Грося с Пэцей? Трудовые мигранты само по себе нормальное явление. Но если трудовая миграция принимает такие масштабы как у нас - значит не все так хорошо в Датском королевстве.
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Кто армию пенсов наших будет кормить если все уедут?


мне пох !!!

какую страну себе пенсы построили, пусть такую и жрут.

Ты ещё предложи каждому пенсу по два работающих мужика в рабство давать.
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Очень умное заявление. Я так понимаю, что ты сам из клана Маклаудов.
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я из клана берущих ответственность за свою жизнь на себя.

поверь, мне не надо, чтобы твои дети меня кормили на старости лет
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категорически согласен,
но это не самоуверенность, а уверенность в том, что такое былдо воспитало таких детей, которые не то, что меня содержать не будут, они и себя прокормить не смогут.

мои дети смогут себя прокормить.
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Ну дай Бог. У меня вот буквально полгода назад жена прошла онко лечение. Думаю не нужно называть сколько это стоит. Сейчас реабилитационный период год где-то будет длится. Тоже деньги немалые. И дай Боже, чтобы все нормально было и не было рецидива. А ты говоришь смогут себя прокормить. Нельзя загадывать никогда. Никто не знает как жизнь повернет. Можно только предполагать.
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Это не их проблема и не твоя! Ты начал за работу, а продолжаешь за упокой!
Еще раз тебе говорю кто хочет и тут работает кому мало ЗП, работает больше, кому совсем мало едет дальше.
Лично я работаю по 12 часов иногда 10, редко 8. Иногда один выходной, редко два выходных. Отпусков не видел уже лет 6, моря не видел 12лет.
Меня ВСЕ УСТРАИВАЕТ! Я никуда ехать не на какие заработки не собираюсь.
Но знаю достаточное количество балаболов которые попивают пивко и днями то и дело жалуются на жизнь!
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У меня подобное. Я работаю с 8 утра до 9 вечера в среднем, в субботу в среднем 4 - 6 часов. И даже это время относительно. Бывает и больше по обстоятельствам. Вот на днях свозил на недельку во Львов семью. За последние 6 лет. Последний раз в Алушту отдыхать ездили в 2011 году. На жизнь вроде бы хватает покуда. На заработки ехать тоже не собираюсь. Здесь почти столько же зарабатываю. Овчинка выченки не стоит. Только вот лично я такое положение вещей не считаю нормальным. Я сам себе напоминаю беговую лошадь, бегущую по кругу. Которая не видит в жизни ничего кроме пахоты. Это пока есть силы и пока ты востребован тебя все устраивает. Но так будет не всегда, поверь.
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Ну положение дел печальное, что бы не сказать хреновое! Владельци крупных фабрик, заводов, пароходов решили что на них должны все работать за 3200 и больше попросту платить не собираются.Но это проблема тех кто не готов работать за такие деньги. Зачем мне ломать голову о них? То что крупный бизнес сегодня БЕЗ ПРОБЛЕМ может платить минимум 10 000грн ЗП начиная с уборщици и для них это не будет накладно это давно известный факт!
Но люди идут, работают их устраивает... я чем им могу помочь? Пусть работают, они живут по принципу - моя хата з краю.
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Люди пытаются выжить кто как может. Семьи, дети, проблемы...
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Хахаха... Такие же люди в 1917м году делали вид что ничего не происходит, в 32-33годах тоже просто пытались выжить, вместо того что бы взять оружие и отстоять свою свободу и право на выживание!
В результате они потеряли и хлеб и свободу, а многие так и не выжили!
Это их проблемы. Я не готов ими себя нагружать.
Учителя, врачи, кто там еще работают за 3200грн... просто пытаясь выжить. А слабо как в Англии или Испании объявить всеукраинскую забастовку и хотя бы на три дня (для начала) не выйти на работу и показать кто в это стране хозяин???
Слабо! они же просто пытаются выжить... понимаю! Ну вот пусть и дохнут тогда!!!!!
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Какой-то юношеский максимализм. Хочу пожелать тебе, чтобы в твоей жизни не получилось так, чтобы тебе пришлось пересматривать свои взгляды, вспоминать свои эти слова и жалеть о сказанном когда-то. Люди в массе свое понимают, что сейчас к примеру социальные потрясения в виде забастовок и массовых протестов могут вообще привести страну к полной дестабилизации. Всему свое время и протесты еще будут скорее всего. А пока выживают каждый как может. Но это не снимает с нас социальной ответственности за наших сограждан. И учить кому-то нужно наших детей, и лечить и т.д.
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Ерунда это все что вы пишете! Это сказки из разряда "путин нападэ"! Если на забастовку на три дня выйдут врачи, потом учителя, потом еще кто то там... это приведет к развалу и дестабилизации, за три дня все умрут и станут неграмотными??? Ну так в чем проблемы? Пусть сидят и сосут лапу. Я за них должен переживать или вы, пока они будут пытаться выжить?! Я херачу в среднем по 10 часов тоже просто пытаясь выжить и на жалость у меня просто нету времени. Кто не научился херачить так что бы жить более менее нормально пусть отстаивают свои права, если нет то пусть сосут лапу!
По вашему в Англии, Испании, Германии выходят на забастовки юноши-максималисты?????
Не говорите ерунду. Либо человек отстаивает свои права или власть имущие его отымеют по самые помидоры!
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Представим чисто гипотетически вышли на забастовку учителя, врачи, пожарные, водители муниципальных троллейбусов, автобусов, дворники и т.д. Что дальше? Вы думаете, что мгновенно из ниоткуда появятся деньги в бюджете и всем срочно повысят зарплату? Я так не думаю. Где деньги брать? Увеличивать и без того немалый налоговый пресс? Страна только на текущие военные расходы тратит ежедневно если верить Цензору 7 миллионов баксов. Не считая расходов на модернизацию вооружения и подготовку состава ВС. А вот мини апокалипсис в масштабах страны гарантирован. Ну а дальше расшатать и без того сложившуюся ситуацию те же запоребриковые "братья" будут только рады.
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СН. Пусть Ваша жена выздоравливает и дай Бог Вам и всей Вашей семье здоровья и никогда не иметь дела с врачами.
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Ты урод воровать когда перестанешь? С детьми и браками мы и без твоего рыла разберёмся.
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а я слышал, что душевнобольным как-то ограничивают права на брак...
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То есть раньше регистрация была бесплатной или за счет Гройсмана?
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Интересно каким образом? Печать о регистрации в паспорт уже ставить не нужно? Справку из роддома о рождении ребенка тоже не нужно предъявлять? Может онлайн регистрация на проведение регистрации брака и на выдачу свидетельства о рождении ребенка? Прахвесианалы, пля. На онлайн сервисах пиарятся даже не понимая их принципов.
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Він у кавунах та жіночіх трусах розумієтся,інше для нього ще не доступне.
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Нашо тоді своє невігластво прилюдно виставлять? Тупий торохтій цей Грося.
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Хороший в этом плане сайт Цензор.нет......Можно онлайн послать кого угодно....в том числе и Гройсмана с его диковинными реформами. )
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРегистрация ребенка и брака онлайн будет введена до конца года, - Гройсман
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