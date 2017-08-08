EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  1676  34
Все про:КНДР (238) США (13183) ядерное оружие (490)

 КНДР располагает ядерными боеголовками, - The Washington Post

кндр

По данным американских спецслужб, на которые ссылается издание, в арсеналах Северной Кореи может находиться до 60 ядерных боезарядов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Также читайте: Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью", которых мир еще не видел

Cеверной Корее удалось создать ядерную боеголовку, которая может быть установлена на баллистической ракете дальнего радиуса действия, считают аналитики Разведывательного агентства Министерства обороны США. Газета The Washington Post сообщила, ссылаясь на закрытый доклад Пентагона, что у американских военных пока нет данных об испытании этого устройства.

"(Разведывательное сообщество) считает, что Северная Корея создала ядерное оружие, которое предназначено для баллистических ракет, включая и ракеты межконтинентального класса", - приводит издание выдержку из доклада военной разведки.

В закрытом докладе, выпущенном 28 июня, подтверждаются также данные более раннего исследования американских спецслужб, пришедших к выводу, что в настоящий момент Пхеньян может располагать 60 ядерными боеголовками.

Читайте также: Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР

В начале июля этого года официальные лица США публично заявляли, что испытанная властями КНДР межконтинентальная баллистическая ракета может достичь целей на континентальном побережье США.

Одновременно о том, что Пхеньяну удалось создать ядерный боезаряд, заявили и в оборонном ведомстве Японии.

Представители Пентагона и Разведывательного агентства министерства обороны США отказались комментировать информацию The Washington Post.

На прошлой неделе Совет Безопасности ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна. По оценкам аналитиков, новые жесткие меры могут сократить экспортные поступления КНДР на миллиард долларов в год.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и кто же им их передал, вот загадка века - наверное ху*лишко....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
появились сверх-секретные фотографии ядерного оружия КНДР

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ГР-1 / 8К713. Она ни разу не летала. Разработку прекратили в 1964 году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не ее. "Хвасон-5" - "Хвасон-7" ("Родон-1") - это доработанная напильником Р-17. "Хвасон-10" - Р-27. "Пукуксон-1" - китайская JL-1. Ну а дальше они уже сами научились.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот к чему приводит синдром вечной обеспокоенности
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
после синдрома вечной обеспокоенности, появляется синдром обеспокоенной обеспокоенности
 показать весь комментарий
Ответить
 
В начале по хйулу , а затем по толстому извращенцу . И будет мир на Земле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саня Рига Латвия - ага, еще Иран и Китай согласно программе Трампа.... - вообщем гори оно все огнем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поговаривают в госдепе Трамп готовит для мальчиша-плохиша бочку варенья и ящик печенья.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хуйло опять всех переиграл)))) жирный Ын с ЯО-это паленький пенис Лубянки обсыкающий всех вокруг с визгом "А нам всё равно!"
И до тех пор , пока Рыжий подхуйловник Трамп будет поддавать своему "хозяину" в Кремле, до тех пор и будет этот шизофреник в Пьхеньяне озвучивать речёвки из паРАШИ)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И внешне так похожи на устаревшие от военторга ху_ла.
Может пора ху-лу Свифт отключать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо це так, то це мало статися рано чи пізно. Треба було америкосам різними методами чавити цю божевільну сарану раніше... Світ невпинно рухається до самознищення
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ми на горе всем буржуям

Мировой пожар роздуем
Мировой пожар в крови
Господи благослови
(А.Блок)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во, наконец то что-то стоящее тебе в голову пришло
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не говорите мне про любовь корупцію Парашенка, это шкандаль!" (Проня Прокоповна)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
О, снова ты за свое, я думал, что ты уже понял свою ошибку в вопросе коррупции. Давай оставим этот вопрос, каждый при своем мнении.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Авжеж, "В часи всесвітньої брехні говорити правду це- екстремізм..." Джорж Оруелл
 показать весь комментарий
Ответить
 
Убить кима и остальный корейцы просто сдадутся. Здесь всё как в совке, комиссары под угрозой убийства гонят народ на войну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И даже можете не сомневаться, что за Х@йло их им дало!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Угу.
Поругайте его : Плохой Ын, плохой ! Фу таким быть !"
...
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Здається прийшов час запропонувати КНДР роззброїтись в обмін на Будапештський меморандум. Вигода для КНДР очевидна. З таким щитом, як меморандум, можна взагалі не мати армії !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Марксист-толераст Абамка может и предложил бы, но Трампон жиж мачо - ему нельзя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расея тоже распологает ядерным оружием - и чо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
зачем севкорам делать боеголовки, если в раше есть готовые.
поди докажи после ядреного взрыва чья была боеголовка или подлодка которая ее пустила.
гибридная ядерная война - вполне в духе вовы.
амерам стоит предупредить вову, что ответка прилетит не только киму
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКНДР располагает ядерными боеголовками, - The Washington Post
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти