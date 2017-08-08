 КНДР располагает ядерными боеголовками, - The Washington Post

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Cеверной Корее удалось создать ядерную боеголовку, которая может быть установлена на баллистической ракете дальнего радиуса действия, считают аналитики Разведывательного агентства Министерства обороны США. Газета The Washington Post сообщила, ссылаясь на закрытый доклад Пентагона, что у американских военных пока нет данных об испытании этого устройства.
"(Разведывательное сообщество) считает, что Северная Корея создала ядерное оружие, которое предназначено для баллистических ракет, включая и ракеты межконтинентального класса", - приводит издание выдержку из доклада военной разведки.
В закрытом докладе, выпущенном 28 июня, подтверждаются также данные более раннего исследования американских спецслужб, пришедших к выводу, что в настоящий момент Пхеньян может располагать 60 ядерными боеголовками.
В начале июля этого года официальные лица США публично заявляли, что испытанная властями КНДР межконтинентальная баллистическая ракета может достичь целей на континентальном побережье США.
Одновременно о том, что Пхеньяну удалось создать ядерный боезаряд, заявили и в оборонном ведомстве Японии.
Представители Пентагона и Разведывательного агентства министерства обороны США отказались комментировать информацию The Washington Post.
На прошлой неделе Совет Безопасности ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна. По оценкам аналитиков, новые жесткие меры могут сократить экспортные поступления КНДР на миллиард долларов в год.
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И до тех пор , пока Рыжий подхуйловник Трамп будет поддавать своему "хозяину" в Кремле, до тех пор и будет этот шизофреник в Пьхеньяне озвучивать речёвки из паРАШИ)))
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Может пора ху-лу Свифт отключать?
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ще вчора
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Мировой пожар роздуем
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Господи благослови
(А.Блок)
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любовькорупцію Парашенка, это шкандаль!" (Проня Прокоповна)...
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Поругайте его : Плохой Ын, плохой ! Фу таким быть !"
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(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
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поди докажи после ядреного взрыва чья была боеголовка или подлодка которая ее пустила.
гибридная ядерная война - вполне в духе вовы.
амерам стоит предупредить вову, что ответка прилетит не только киму
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