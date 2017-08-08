 650 россиян просили убежища в Украине в прошлом году, - ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в информационном бюллетене Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
25% просителей убежища были из Афганистана, по 10% - из Сирии и России, 6% - из Узбекистана, 5% - из Ирака.
При этом статус лица, находящегося под дополнительной защитой в Украине, получили 1497 беженцев из Афганистана, 446 - из Сирии, 194 - из Армении, 157 - из Азербайджана, по 133 - из России и Сомали.
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Щось расісяни дуже чорні на фото.
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