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 650 россиян просили убежища в Украине в прошлом году, - ООН

беженцы

В 2016 году заявления на получение убежища в Украине подали 6573 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в информационном бюллетене Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

25% просителей убежища были из Афганистана, по 10% - из Сирии и России, 6% - из Узбекистана, 5% - из Ирака.

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При этом статус лица, находящегося под дополнительной защитой в Украине, получили 1497 беженцев из Афганистана, 446 - из Сирии, 194 - из Армении, 157 - из Азербайджана, по 133 - из России и Сомали.
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Хлопці, а шо це у вас тут горіло? (з анекдоту)
Щось расісяни дуже чорні на фото.
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І чого вони сюди лізуть? Тут процвітає крававая хунта і сруських в жертву Перуни приносять
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какое убежище???? нах их пускать в Украину???. шоб ихтамнеты ехали потом их защищать?
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