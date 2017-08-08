 Минск вызвал посла Польши для беседы после высказываний Ващиковского о "небезопасных технологиях" на Белорусской АЭС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Беларуси.
"В случае, если процитированные в СМИ слова господина министра (главы МИД Польши В.Ващиковского - Ред.) полностью соответствуют сказанному, налицо явная политизация рутинного вопроса строительства Белорусской АЭС через демонстрацию отдельными странами так называемой "европейской солидарности" под давлением литовской стороны", - говорится в заявлении пресс-службы белорусского МИД.
Таким образом в ведомстве прокомментировали слова В.Ващиковского, сказанные в интервью оному из информагентств о том, что Польша не намерена закупать в будущем энергию со строящейся в Беларуси АЭС, так как в основе проекта якобы лежат "небезопасные технологии".
"Прозвучавшая увязка якобы принятого решения не закупать электроэнергию, произведенную на Белорусской АЭС, с "небезопасностью технологи" звучит странно как минимум в свете того, что Польша сама рассматривает возможность развития в стране ядерной энергетики", - продолжили в пресс-службе.
В МИД Беларуси подчеркнули, что Беларусь открыта к сотрудничеству и контактам по вопросам ядерной безопасности, в том числе в контексте строительства Белорусской АЭС, со всеми заинтересованными и, тем более, такими близкими соседями как Польша.
В МИД напомнили, что Польша в 2009-2013 годах участвовала в межгосударственном обсуждении результатов проведенной Беларусью оценки воздействия будущей АЭС на окружающую среду и не возражала против реализации проекта.
"Претензии или сомнения в отношении безопасности проекта польская сторона в контактах с нами не высказывала ни на двустороннем уровне, ни в рамках существующих международных форматов", - заметили там.
Так, уточнили в пресс-службе, например, в ходе процесса обсуждения национального доклада Беларуси о выполнении Конвенции о ядерной безопасности накануне Совещания сторон (27 марта - 7 апреля 2017 года) польские коллеги задали всего три практических вопроса, на которые Минск ответил.
"Хотели бы напомнить, что применяемые при строительстве Белорусской АЭС технологии успешно используются при реализации аналогичных проектов в таких странах Европейского союза, как Венгрия, Словакия, Финляндия и Чехия. Насколько нам известно, официальной критики со стороны Польши в адрес упомянутых государств по этой теме не звучало", - отметили в МИД.
"В этой связи посол Республики Польша в Республике Беларусь приглашен в МИД для беседы", - резюмировали в ведомстве.
Стройплощадка Белорусской АЭС расположена у северо-западной границы Республики Беларусь в 18 км от города Островец Гродненской области, в 50 км от столицы Литвы - Вильнюса.
Согласно планам, первый блок АЭС должен быть введён в 2019 году, второй - в 2020 году.
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