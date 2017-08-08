 Цены на электричество и газ могут снизиться, - Насалик

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире "112 Украина".
"Баланс, который готовится на 2018 год, энергетический баланс нашего государства, предусматривает дальнейший рост атомной энергетики за счет решений, принятых, в частности, изменениями состава в летний период тепловой генерации. Поэтому есть все основания для того, что мы можем говорить о дальнейшем снижении цены на электроэнергию, но НКРЭКУ будет его просчитывать", - сказал он.
"Мы говорим о цене на газ: она остается стабильной. И мы говорим о том, что она может снизиться. Мы учитываем в том числе последние 12 месяцев: как росла на хабах общая цена. Можно рассматривать изменение цены на газ, потому что хаб плюс транзит в Украине - это та самая формула "Роттердам плюс". Если мы 14 млрд кубов газа добываем внутренней добычи и учитываем в цену на газ транзит к хабу и от хаба плюс 12,5 долларов, то, очевидно, это нереальная и нерыночная цена. И это мотивация, чтобы пересматривать цену на газ, и в том числе цену на тарифы", - добавил чиновник.
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Как говориться, два депила, это сила!
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До чого тут цей фейк?
Аби щось ...ирнути на ЦЕНЗОРі ?
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если не фейк, пэця идет по стопам своего кумира хуйла.
в смысле, всякую муйню повторяет.
за амфорами скоро нырять будет? :D
гавно какое-то, если откровенно...
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Подробнее: http://www.capital.ua/ru/news/96098-kobolev-zayavleniya-ministra-nasalika-nanosyat-ukraine-mnogomillionnyy-uscherb#ixzz4pCGl07bM
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Міхо теж?
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Украинские чинуши самые охуевшие чинуши в мире. При том, что Украина сейчас находится в состоянии войны. Мародеры-вырожденцы.
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Не «можуть» а повинні знизитись, особливо на електрику для соціального сектору, а то ми з наших АЕС отримуєм лиш «мирний атом», а електроенергія ще з кравчуківських часів йде на експорт за копійки
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Вот-вот!!!
Не могут, а должны!!! ДОЛЖНЫ!!!
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Где набирают таких дебилов?
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Я верю в честность Президента
Надоела реклама? Улучшите аккаунт всего за $1.66 месяц!
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.
Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.
Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.
Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.
Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
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А в Ахметки ви спитали дозволу?
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Афера Роттердам+ упирается в олигарха Порошенко, а суд на стрёме. Суд запретил предоставить НАБУ сведения по формированию тарифа Роттердам+.
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И кто вам поверит? Упыри!
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