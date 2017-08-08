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 Экономика, Общество
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 Цены на электричество и газ могут снизиться, - Насалик

насалик

Сегодня есть основания для снижения цены на электроэнергию и газ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в эфире "112 Украина".

"Баланс, который готовится на 2018 год, энергетический баланс нашего государства, предусматривает дальнейший рост атомной энергетики за счет решений, принятых, в частности, изменениями состава в летний период тепловой генерации. Поэтому есть все основания для того, что мы можем говорить о дальнейшем снижении цены на электроэнергию, но НКРЭКУ будет его просчитывать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова перейти на новую модель рынка электроэнергии в конце 2019 года, - Насалик

"Мы говорим о цене на газ: она остается стабильной. И мы говорим о том, что она может снизиться. Мы учитываем в том числе последние 12 месяцев: как росла на хабах общая цена. Можно рассматривать изменение цены на газ, потому что хаб плюс транзит в Украине - это та самая формула "Роттердам плюс". Если мы 14 млрд кубов газа добываем внутренней добычи и учитываем в цену на газ транзит к хабу и от хаба плюс 12,5 долларов, то, очевидно, это нереальная и нерыночная цена. И это мотивация, чтобы пересматривать цену на газ, и в том числе цену на тарифы", - добавил чиновник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Сейчас есть открытый диалог по повышению или неповышению цены на газ между МВФ и премьер-министром", - замминистра энергетики Бойко
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угу, а вчера, )(уйло с подводного ружья щук бил...
Как говориться, два депила, это сила!
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На городі бузина, а у Київі -дядько. Поцілуй тринда цеглину , де моя шапка.
До чого тут цей фейк?
Аби щось ...ирнути на ЦЕНЗОРі ?
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Море по колено, рыбы до яух,это понятно!, а пуйло где?
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они с хуйлом заспорились на лугандон с крым, кто больше в истребителе засветится, и кто больше рыбы наловит?
если не фейк, пэця идет по стопам своего кумира хуйла.
в смысле, всякую муйню повторяет.

за амфорами скоро нырять будет? :D
гавно какое-то, если откровенно...
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Думаю що знизяться. Курс зараз нижчий, як був торік, нафта теж дешевша як торік, тоже і газ буде дешевшим і у баксах і у гривні. Не набагато, але знизять ціну. Народ же ж, особливо по селех та містечках в таку економія ударився, що більшість газом майже не користуються, перейшли на дрова, та ще й опалюють частину хати, заглушивши частину батарей та закриваючи частину кімнат на зиму.
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Что значит могут? Вы разве с выборами еще не определились?
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Кому саме? Тим, хто вже в Раді, чи тим, хто в неї рветься?
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что одни, что другие, в нынешнее время - марионетки.
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Цены на электричество и газ могут снизиться, - Насалик - Цензор.НЕТ 9260Вiльний 🇦🇴‏ @NoFated 4 ч.4 часа назад
Украинские чинуши самые охуевшие чинуши в мире. При том, что Украина сейчас находится в состоянии войны. Мародеры-вырожденцы.

Цены на электричество и газ могут снизиться, - Насалик - Цензор.НЕТ 7198
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Могут, до экономически обоснованных по требованию МВФ.
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08.08.17 23:11 Цены на электричество и газ могут снизиться, - Насалик
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Не «можуть» а повинні знизитись, особливо на електрику для соціального сектору, а то ми з наших АЕС отримуєм лиш «мирний атом», а електроенергія ще з кравчуківських часів йде на експорт за копійки
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в слове хаб недостает двух букв, а в остальном намерения хорошие.
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Пусть снижают, дают гречку. Все примем- а проголосуем как захотим 😀
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звісно, якщо виборів буде не уникнути, Бариженка не упустить слушну нагоду заробити балів
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/// Олег Муляр ///
Вот-вот!!!
Не могут, а должны!!! ДОЛЖНЫ!!!
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у власти тоже есть маленький шанс удержаться у власти и избежать уголовного преследования, шанс очень призрачный, но все же...
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Тем временем в США себестоимость добычи сланцевой нефти и газа упала до 36 долларов.Ещё падение 9 долларов и РАБссии кранты,говорят мировые энергетические аналитики
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Шо он несёт ерунду,они могут только повысить цены,насралик бухнул,и его понесло на встречу трудящимся.
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"... и в том числе цену на тарифы", - добавил чиновник.

Где набирают таких дебилов?
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а на топливо на заправках через пару дней поднимутся.... там отнимай, тут добавляй.....
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10 дней назад в американском городе Аспен РАБссии объявлена холодная война .Финал осенью будет очень красивый.
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Цены на электричество и газ могут снизиться . Ну тык ,ёпта!, уверуем :

Я верю в честность Президента

Надоела реклама? Улучшите аккаунт всего за $1.66 месяц!
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Я верю в то, что снизят цены,
Что развивается страна,
Что мне с соседом не изменит
Моя любимая жена.

Гадалке верю, что на картах
За деньги нагадает мне,
Что скоро стану жить богато,
И буду счастлив я вдвойне.

Я верю что учитель в школе
Совсем не хочет взятки брать,
Что он детей по доброй воле
На совесть будет обучать.

Я верю страховой конторе,
В которой клерки говорят
Что если вдруг случится горе,
Мне все убытки возместят.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

Я верю в то, что все уколы
И те таблетки, что дают,
Лишь закаляют силу воли
И только пользу принесут.

Я свято верю этим людям,
Что поселили меня здесь,
Что лишь у них я счастлив буду.
Как где??? В палате №6. )))))
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Расчитали на бумаге, да забьіли про овраги, а по ним ходить. (Сталин)
А в Ахметки ви спитали дозволу?
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До выборов станет доллар по 8, всем льготы, зарплаты и пенсии выростут в 10 раз, свет и газ снизятся до тарифов 2014 года, АТО закончится, Крым и Донбасс восстановят украинские границы, предпринимателям вообще налоги уберут, всех рыганалов посадят.
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Цены на электричество и газ могут снизиться, - Насалик - Цензор.НЕТ 6366Ray‏ @Ray_net_ua 21 мин.21 минуту назад
Афера Роттердам+ упирается в олигарха Порошенко, а суд на стрёме. Суд запретил предоставить НАБУ сведения по формированию тарифа Роттердам+.

Цены на электричество и газ могут снизиться, - Насалик - Цензор.НЕТ 3692
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Развесьте уши, и булки расслабьте, бандерлоги, -Снизим цены, снизим цены....
И кто вам поверит? Упыри!
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Самый дешовый бензин в мире за литр сегодня в Венесуэле 10 центов,у Саудитов 24 цента.Туркменя 27 центов.Самая высокая в Гонконге 1 доллар 92 цента
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О, уже запели после того, как 30 млрд. долга скопилось из-за неподьемных цен для нищего народа. Это случилось бы уже давно, если бы не наш совковый народ. Многие, если не большинство, сидят полуголодные, но платят. Платите, пополняйте карманы Махмета, Григоришина - спонсора путлера, Гнойсмана, Вальцмана. Они скажут вам боооольшое спасибо за то, что имеют такой дебильный народ....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЦены на электричество и газ могут снизиться, - Насалик
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