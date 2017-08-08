 Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью", которых мир еще не видел

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ, об этом сообщает Reuters.
Об этом Трамп сказал журналистам в Национальном гольф-клубе Trump в Бедминстери, Нью-Джерси.
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Северная Корея "встретится с огнем и яростью, который мир никогда не видел", если это будет угрожать Соединенным Штатам.
"Северная Корея лучше бы не делала никаких угроз Соединенным Штатам. Они встретятся с огнем и яростью, которых мир никогда не видел", - сказал Трамп журналистам.
2417 36
Материалы по теме: Президент Трамп
Новым пресс-секретарем Трампа станет Сара Сандерс(31)
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку(67)
Трамп обвинил американские СМИ в "искажении демократии" при освещении встречи его сына с юристом из РФ(119)
"Я никогда не думал о том, чтобы их снять", - Трамп о санкциях против России(193)
Почему проголосовала Москва? Путин по сути подыграл Трампу(0)
Эра стратегического терпения в отношении северокорейского режима закончилась, - Трамп(92)
США нужен запрет на въезд из опасных стран, а не какая-то политкорректность, которая не защитит наших людей, - Трамп(38)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Якщо він отримає нашу повну ядерну реакцію, то через декілька хвилин після того, як один тур прийде в Сеул, нічого не залишиться", - заявив Макінерні "Ліз Клеман" у "Фоксі" на "Зворотний відлік до закритого дзвінка".
"Якщо ви йдете в" Airborne Alert ", ми називали її" Chrome Dome "- з ядерною зброєю, а потім ми починаємо будувати наші інші сили тощо, він не буде тривати 15 хвилин", сказав Макінерні.
Військово-повітряні сили США призначають як наземні міжконтинентальні балістичні ракети, які готові піти в будь-який час, так і ядерні бомбардувальники. У випадку з Північною Кореєю найближчі бомбардувальники знаходяться в Гуамі.
Заява Макінерні відбулася лише через день після того, як агентство розвідки Міністерства оборони США повідомило про прогрес ядерної програми Північної Кореї. Згідно з повідомленням, США зараз визнають, що Північна Корея має змогу мініатюрувати ядерні бомби та підходити до них на ракети, і в них близько 60 таких пристроїв.
Виходячи з зростаючої небезпеки в Тихому океані, колишній генерал запропонував рішення Кліману.
"Я би утворив договірну організацію, подібну до НАТО. Я хотів би, щоб Південна Корея, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Філіппіни, Тайланд та інші країни утворили огородження не тільки проти північнокорейської експансії, але й при китайській експансії. Я б почав рухатися в більш ракети THAAD. Я б поставив нашу ядерну реакцію на насторожене попередження ... Я б почав збільшувати наші військово-морські та повітряні сили в регіоні ", - сказав Макінерні.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нагнуть очень жестоко и жёстко расею и поставить раком так, чтобы задом к КНДР стала...
И когда начнутся рваться пуканы, то капец настанет Ыну...
Как будто звучит как аллегория, но на самом деле все намного проще...
Зажми Трамп расею и КНДР сама по себе сдохнет...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить