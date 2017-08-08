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 Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью", которых мир еще не видел

трамп

Президент США Дональд Трамп говорит, что КНДР встретится с "огнем и яростью", которых мир еще не видел, если ее разработки ядерного оружия будут угрожать США.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ, об этом сообщает Reuters.

Об этом Трамп сказал журналистам в Национальном гольф-клубе Trump в Бедминстери, Нью-Джерси.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Северная Корея "встретится с огнем и яростью, который мир никогда не видел", если это будет угрожать Соединенным Штатам.

"Северная Корея лучше бы не делала никаких угроз Соединенным Штатам. Они встретятся с огнем и яростью, которых мир никогда не видел", - сказал Трамп журналистам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Развитие Северной Кореей ее ядерной программы - это проблема не только США. Китай должен действовать, - постпред США в ООН Хейли
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Ти про "ядерний пепел"? Та то ж Обамі казали, не Трампу...
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Штаты решают проблемы от более простой - к более сложной. Дойдёт время и до казламордии.
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США могут воевать только со слабыми. Гренада, Панама, Вьетнам, Ирак, КНДР - вот их уровень.
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К сожалению в прошлом. Тем более Япония экономически была в разы слабее, а Германию начали воевать, когда советы были уже в Польше.
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А в Африке бушмены с нацистами воевали в 1942 году, да?
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Воевали вместе с англичанами, имея огромное преимущество в силах. И то Роммель сумел погонять их по пустыне.
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Ты усьо попутал . Это Сталин с Гитлером заодно воевал до 1941 года .
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Чавой , во-вошка ? Ишшо раз помедленнее , бо я записываю .
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17 ноября 1942 года немцы начали захват Туниса, где сопротивление им оказали войска США, Великобритании и «Свободной Франции».
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Зато кацапия грозится стереть США на пепел, а на деле даже в Украине ссыт признать своих орков
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Это с намёком на рашку он заявил. Так сказать. скрытая угроза путину
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"Не сметь стрелять по Пхеньяну- давай лучше вместе ип...нем по мацкве" ( с )
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"Не надо громких слов - они сотрясают воздух, но не собеседника" (с)
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Генерал-лейтенант у відставці ВМС США Том Макінерні заявив Fox News у понеділок, що у випадку ядерної атаки з боку Північної Кореї в США чи Південній Кореї Пхеньян має близько 15 хвилин, щоб похвалитися своєю славою, перш ніж США вирівняють всю країну .
"Якщо він отримає нашу повну ядерну реакцію, то через декілька хвилин після того, як один тур прийде в Сеул, нічого не залишиться", - заявив Макінерні "Ліз Клеман" у "Фоксі" на "Зворотний відлік до закритого дзвінка".
"Якщо ви йдете в" Airborne Alert ", ми називали її" Chrome Dome "- з ядерною зброєю, а потім ми починаємо будувати наші інші сили тощо, він не буде тривати 15 хвилин", сказав Макінерні.
Військово-повітряні сили США призначають як наземні міжконтинентальні балістичні ракети, які готові піти в будь-який час, так і ядерні бомбардувальники. У випадку з Північною Кореєю найближчі бомбардувальники знаходяться в Гуамі.
Заява Макінерні відбулася лише через день після того, як агентство розвідки Міністерства оборони США повідомило про прогрес ядерної програми Північної Кореї. Згідно з повідомленням, США зараз визнають, що Північна Корея має змогу мініатюрувати ядерні бомби та підходити до них на ракети, і в них близько 60 таких пристроїв.
Виходячи з зростаючої небезпеки в Тихому океані, колишній генерал запропонував рішення Кліману.
"Я би утворив договірну організацію, подібну до НАТО. Я хотів би, щоб Південна Корея, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Філіппіни, Тайланд та інші країни утворили огородження не тільки проти північнокорейської експансії, але й при китайській експансії. Я б почав рухатися в більш ракети THAAD. Я б поставив нашу ядерну реакцію на насторожене попередження ... Я б почав збільшувати наші військово-морські та повітряні сили в регіоні ", - сказав Макінерні.
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Перевод немного корявый , конечно . Но что-то подобное в Тихом Океане давно пора создать . Сумасшедший пончик может ещё побузить ...
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Лучше-бы Трамп пригрозил кацапам. Корейцы где-то там а кацапы с ядерной дубиной вот они, рядом с Европой.
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глобус посмотрите, американцам что европа что Япония с Австралией, равноудаленные от них
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Но , тем не менее, во Второй Мировой они ввязались в войну сперва именно в Тихом океане .
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ЕС и вообще Европа для америки ближе политически и геоэкономически. США это бывшие европейцы. Иначе гитлеризм-путинизм и Третья Мировая с кацапо-фашисто-путинистами, как в 1939 году с гитлеризмом в Европе.
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Трепло, с диктаторами либо силой либо никак, трамповского твиттера они не боятся.
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не, не трепло, дело не в Трампе, дело в Пентагоне - разрушат страну если есть опасность для США и прямые угозы
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Можно одним выстрелом сразу двух зайцев грохнуть:
Нагнуть очень жестоко и жёстко расею и поставить раком так, чтобы задом к КНДР стала...
И когда начнутся рваться пуканы, то капец настанет Ыну...
Как будто звучит как аллегория, но на самом деле все намного проще...
Зажми Трамп расею и КНДР сама по себе сдохнет...
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кацаПсинам пора сливвать воду и сидеть в своем СаРае тихо что мыши вонючие.
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Я знаю у кого Трамп научился так базарить....вот у этого типа :
Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью", которых мир еще не видел - Цензор.НЕТ 6755
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раша как гопник в подворотне отвалит, а кндр-овский мальчик, которого послали предложить купить кирпич этот самый кирпич будет вынужден жрать с непритворным аппетитом
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп пригрозил КНДР "огнем и яростью", которых мир еще не видел
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