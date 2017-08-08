 Оккупанты вечером вновь ввели графики отключения электричества в Крыму из-за "массового использования систем кондиционирования"

Об этом заявили в Минэнерго РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"8 августа, в 19:47 по московскому времени для предотвращения превышения аварийно допустимого перетока по сечению "Тамань" и "ОЭС Юга - Крым" по команде дежурного диспетчера (...) введены графики временного отключения потребления на 20,3 МВт", - говорится в сообщении российского ведомства.
"Аварийно и планово отключенного электрооборудования в Крыму нет. Увеличение энергопотребления вызвано аномально высокими температурами и массовым использованием систем кондиционирования", - отметили в Минэнерго РФ.
Ранее сообщалось, что оккупированный Россией Крым якобы ставит рекорды потребления электроэнергии из-за 40-градусной жары.
По прогнозам синоптиков, жара продержится на полуострове до конца текущей недели.
"Крымэнерго" призывает жителей региона и туристов по возможности меньше включать электроприборы с 20:30 до 22:00 - вечерний максимума потребления света.
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Хоть какое-то липездричество сможете добыть...
Хотя, вы настолько эбонитовые на головы, что попробуйте потереться бошками друг с дружкой, может что-то и заискрит
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Величие так и прёт!...
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Ответ, думается, в том, что с поставкой по "хвосту" проблемы.... я не энергетик, но, видать, какая-то фигня с удлинителями, или с генерацией на материке. Так что... это не финал, после жары легче не будет. Правда, потом скажут про холод и обогреватели.
Брехливая свора.
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