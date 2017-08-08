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 Оккупанты вечером вновь ввели графики отключения электричества в Крыму из-за "массового использования систем кондиционирования"

крым электричество блокада электрика отключение элекроэнергия

В оккупированном Россией Крыму ввели графики временного отключения электричества, чтобы не допустить перегрузку сетей, сообщили в Минэнерго РФ.

Об этом заявили в Минэнерго РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Загруженность - процентов 20. Дороги убиты. Кругом заборы. Но войск "Правого сектора" нет", - житель оккупированного Крыма показал ялтинский пляж. ВИДЕО

"8 августа, в 19:47 по московскому времени для предотвращения превышения аварийно допустимого перетока по сечению "Тамань" и "ОЭС Юга - Крым" по команде дежурного диспетчера (...) введены графики временного отключения потребления на 20,3 МВт", - говорится в сообщении российского ведомства.

"Аварийно и планово отключенного электрооборудования в Крыму нет. Увеличение энергопотребления вызвано аномально высокими температурами и массовым использованием систем кондиционирования", - отметили в Минэнерго РФ.

Ранее сообщалось, что оккупированный Россией Крым якобы ставит рекорды потребления электроэнергии из-за 40-градусной жары.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "При Украине пили, ели качественный продукт, а теперь хана. Нет Крыма", - житель оккупированного полуострова. ВИДЕО

По прогнозам синоптиков, жара продержится на полуострове до конца текущей недели.

"Крымэнерго" призывает жителей региона и туристов по возможности меньше включать электроприборы с 20:30 до 22:00 - вечерний максимума потребления света.
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Так це є добре!!! Усі фірми виробники кондиціонерів мають потрапити під котрсанції кацапії! Заборонити їм усім праювати як в окупованому Криму, нак і на росії!!!
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Правильно делают, нехер крымским сепарам кондиционеры,пусть жарятся,привыкают,в Аду жарче будет.
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Нехай сидять без кондиціонерв, а то вже зовсім абарзєлі. Хе-хе.
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Крысчане, нужно было просить не камней с неба, а эбонитовых палычек...
Хоть какое-то липездричество сможете добыть...
Хотя, вы настолько эбонитовые на головы, что попробуйте потереться бошками друг с дружкой, может что-то и заискрит
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Ибанарот! В чем проблема то? Великий Poo Teen не может накидать в море еще удлинителей штук 10, чтобы крымские крысы зажили счастливо! Душа у меня за них болит!
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Іптить))) а якже «нєімєющей аналоХов в мірє» енергохвост?)))
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Нехай не пудрят мозг... это всё для ваты, ИБО... не так там счас много народу, чтоб палить все кондиционеры. Эти "приборы" - мизер неловленный на фоне всего прочего. Т.е. я хочу сказать, что нагрузки из-за кондиционеров не могут радикально повлиять на систему.
Ответ, думается, в том, что с поставкой по "хвосту" проблемы.... я не энергетик, но, видать, какая-то фигня с удлинителями, или с генерацией на материке. Так что... это не финал, после жары легче не будет. Правда, потом скажут про холод и обогреватели.
Брехливая свора.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты вечером вновь ввели графики отключения электричества в Крыму из-за "массового использования систем кондиционирования"
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