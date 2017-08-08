 В случае появления Саакашвили Госпогранслужба изымет его паспорт

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Василий Серватюк.
По его словам, ведомство имеет в своем распоряжении указ Президента и поручение Государственной миграционной службы в отношении Саакашвили. "В указе и поручении Государственной миграционной службы указано гораздо больше лиц, которым прекращено гражданство, и действительные документы признаны недействительными. Они внесены в базу данных, и нам поручено, что в случае выявления таких документов они должны быть изъяты. И составляется соответствующий документ, который передается Государственной миграционной службе", - пояснил чиновник.
По его словам, в случае выявления на линии паспортного контроля паспорта Саакашвили пограничники должны его изъять. "Паспорт изымается, обрабатываются документы, и ему на руки выдается справка, что мы изъяли документ и мы его не пропускаем через линию государственной границы в связи с тем, что документа, который дает право на пересечение государственной границы, этот гражданин не имеет", - сказал Серватюк.
На уточняющий вопрос, есть ли в распоряжении Госпогранслужбы документ от Службы безопасности Украины о запрете въезда Саакашвили, он ответил: "Такого документа нет и никогда не было".
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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после правления этой банды сохранится как самостоятельное государство, будущим
следователям предстоит много работы...
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И туча реформ о которых только слышат все, но никто не видит...
И, кстати, начинаю подозревать, что безвиз нам дали не благодаря ему, а вопреки...
Мол, народ Украины чего должен страдать, если власть импотенты...
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Свастику открыто используют в Финляндии...
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Раньше надо было думать - когда в президенты пошел
Петя думал президенство неприкасаемым сделает, нажитое непосильным трудом сохранит и приумножит - ой ли...
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А если украинцы смолчат - значит - так нам и надо, что нас не считают за людей. Даже свой президент.
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Правовое, цивилизованное, европейское.
Война длилась неделю. "Грузинский вариант войны с россией" Саакашвили ни уничтожить, ни хотя бы подвесить не удалось, но откусить часть грузинской территории получилось.
В итоге. Грузия расцвела, Осетия и Абхазия - высохли.
Россия ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ведет захватническую войну против Украины. "Украинский вариант войны с россией". Крым и Донбасс четвертый год планомерно уничтожаются путиным только потому, что на том знаменитом СНБО в 2014 г было принято решение "не дай Бог" не повторить Грузинского варианта, а стать голубем мира.
Стали. Сизым голубем мира.
Бывшего Президента Грузии, который изъявил желание на просторах бывшей российской империи помочь нашему Бздычу построить еще одно цивилизованное, правовое, европейское Государство, путин по-прежнему желает видеть подвешенным за яйца.
Но теперь к путину добавились: Иванишвили, Бздыч, Аваков, Яценюк, Ахметов и целый ряд других строителей коммунизма.
Почему коммунизма? Потому что там, где коммунизм - там нищета, разруха и имитация прав и свобод.
Да. И коммунизм все время в состоянии войны. Ему все завидуют и все хотят напасть и отобрать счастье жить с разрухой в голове.
Итак, Человек, которого, якобы, ненавидят все грузины, который имеет самый низкий рейтинг, у которого нет своей политической силы, маргинал, наркоман, и теперь уже апатрид, и который, как серый волк, никому не страшен, оказался крепким орешком для зубов хереющего Пу.
А в ближайшем будущем и хереющего Иванишвили, Авакова, Порошенко и т.д.
Михаилу запрещен въезд в Украину. Даже для того, чтобы уже хотя бы в загнившем украинском суде отстоять свои права.
Вот уже недели две у меня де жа вю.
Ведь в 14 году было ровно тоже самое. Точно так же Путин в лице аксенова запретил въезд в Крым Мустафе Джемилеву.
Насколько сильно тогда трусился аксенов, чтобы не дай Бог не пустить Мустафу- ага... Свез к границе все, что было: ФСБшников, военных, полицию, титушню, казаков... Чтобы не пустить одного человека, который тоже по мнению аксенова был маргиналом.
Идиоты. И путин. И порошенко. И аваков. И иванишвили - все, кто вылез из российской обкомовской табакерки.
Ваше время истекло.
Лиза БОГУЦКАЯ
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Но отвечу сразу. Как по мне то он такой же как все остальные жлобы которые сидят у нас в парламенте.
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Рабочий Иванов:"Я не знаю кто такая Люся Корвалан, но пока ее гноит в тюрьме фашистская чилийская хунта, я и моя бригада не выйдем на работу".
А по большому счету нужно проверить нет ли двойного (испанского, панамского, израильского) гражданства у гражданина Украины Порошенко.
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