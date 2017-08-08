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 Политика Украины
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 В случае появления Саакашвили Госпогранслужба изымет его паспорт

саакашвили михаил

Если глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили попытается въехать в Украину, пограничники изымут у него паспорт и не пропустят его на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

По его словам, ведомство имеет в своем распоряжении указ Президента и поручение Государственной миграционной службы в отношении Саакашвили. "В указе и поручении Государственной миграционной службы указано гораздо больше лиц, которым прекращено гражданство, и действительные документы признаны недействительными. Они внесены в базу данных, и нам поручено, что в случае выявления таких документов они должны быть изъяты. И составляется соответствующий документ, который передается Государственной миграционной службе", - пояснил чиновник.

По его словам, в случае выявления на линии паспортного контроля паспорта Саакашвили пограничники должны его изъять. "Паспорт изымается, обрабатываются документы, и ему на руки выдается справка, что мы изъяли документ и мы его не пропускаем через линию государственной границы в связи с тем, что документа, который дает право на пересечение государственной границы, этот гражданин не имеет", - сказал Серватюк.

На уточняющий вопрос, есть ли в распоряжении Госпогранслужбы документ от Службы безопасности Украины о запрете въезда Саакашвили, он ответил: "Такого документа нет и никогда не было".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - Саакашвили

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

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класні на "цензорі" "модератори" то "пости" про ХУЙЛА видаляють то згадку про Саакашвілі ...цікавово чий "цензор" ... на кролячу банду працює чи на хфабрику...а може ні ...на шлюшка...
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Если Украина
после правления этой банды сохранится как самостоятельное государство, будущим
следователям предстоит много работы...
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Моторолла заехал без гражданства, а тут прям поусирались все силовики....
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Михо, это почти триумф, осталось только на весь мир встать и доказать, что ты идейно украинец, а это клятое продажное псевдоукраинское государство воров узурпировало в Украине власть и подтвержденный идейно факт самым наглым образом нивелирует.... если ты этого не сделаешь, то ты лузер и иди вон из политики. Хотя как ты это вообще-то сделаешь, если ты как и эта самая продажная украинская власть все время пока был в Украине национальную идею украинцев игнорировал.... это карма, Михо, иначе и не назовешь, не ты последний в этом деле, поверь
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Говорят,шо на въезде в Украину во всех пунктах тщательно проверяют багажники,а также все заначки на предмет выявления в них Саакашвили,Петя липецкий обсирается со страху.
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Пипец какие достижение харанта: нагнуть Садового и наказать Михо...
И туча реформ о которых только слышат все, но никто не видит...
И, кстати, начинаю подозревать, что безвиз нам дали не благодаря ему, а вопреки...
Мол, народ Украины чего должен страдать, если власть импотенты...
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Ничего себе импотенты, сколько днёг по оффшорам...
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У всій цій історії мене дуже цікавить одна річ: чого Міхо не поверниться до реформованої Грузії і не спростує всі звинувачення проти себе в реформованому грузинському суді? Чи «акціонер газпрому» вже встиг корумпувати реформоване грузинське правосуддя?
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может не слишком чистоплотногопорошенко надо лишить права манипуляций с гражданством..
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Перед кем и перед каким судом, Олег Муляр Саакашвили должен оправдываться ? Перед судом путинского дружбана миллиардера Иванишвили, в который капапы превратили грузинские суды после Сааки ? Грузию сейчас, как и Украину пытаются превратить в кацапские провинции под вышиванками и башлыками.
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Прошла информация что Литва готова дать Саакашвилм гражданство
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Есть информация шо Михо отказался от литовского гражданства.
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Диктаторство путинского кооператива "Озеро" в РФ тоже начиналось с рассправы своих политических оппонентов. Видимо и люби друзи украинской олигархии надумали идти по этому пути. Но они видимо забывать стали, что Украина это не Россия.
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Смешная шоколадная стратегия - и паспорт хотят забрать, и дистанцироваться от последствий
Раньше надо было думать - когда в президенты пошел
Петя думал президенство неприкасаемым сделает, нажитое непосильным трудом сохранит и приумножит - ой ли...
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пока у него получается. Обещания и обещания народу. И бизнес процветает.
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Бизнес процветает у кого ? У любих друзив ?
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Это как же Саакашвили прижал Порошенко - что он так его боится!
А если украинцы смолчат - значит - так нам и надо, что нас не считают за людей. Даже свой президент.
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Россия напала на Грузию. Путин всеми фибрами своей крошечной душонки возжелал уничтожить Саакашвили, а точнее, подвесить за яйца, за то, что тот посмел на просторах бывшей Российской империи построить ГОСУДАРСТВО!
Правовое, цивилизованное, европейское.
Война длилась неделю. "Грузинский вариант войны с россией" Саакашвили ни уничтожить, ни хотя бы подвесить не удалось, но откусить часть грузинской территории получилось.
В итоге. Грузия расцвела, Осетия и Абхазия - высохли.
Россия ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ведет захватническую войну против Украины. "Украинский вариант войны с россией". Крым и Донбасс четвертый год планомерно уничтожаются путиным только потому, что на том знаменитом СНБО в 2014 г было принято решение "не дай Бог" не повторить Грузинского варианта, а стать голубем мира.
Стали. Сизым голубем мира.
Бывшего Президента Грузии, который изъявил желание на просторах бывшей российской империи помочь нашему Бздычу построить еще одно цивилизованное, правовое, европейское Государство, путин по-прежнему желает видеть подвешенным за яйца.
Но теперь к путину добавились: Иванишвили, Бздыч, Аваков, Яценюк, Ахметов и целый ряд других строителей коммунизма.
Почему коммунизма? Потому что там, где коммунизм - там нищета, разруха и имитация прав и свобод.
Да. И коммунизм все время в состоянии войны. Ему все завидуют и все хотят напасть и отобрать счастье жить с разрухой в голове.
Итак, Человек, которого, якобы, ненавидят все грузины, который имеет самый низкий рейтинг, у которого нет своей политической силы, маргинал, наркоман, и теперь уже апатрид, и который, как серый волк, никому не страшен, оказался крепким орешком для зубов хереющего Пу.
А в ближайшем будущем и хереющего Иванишвили, Авакова, Порошенко и т.д.
Михаилу запрещен въезд в Украину. Даже для того, чтобы уже хотя бы в загнившем украинском суде отстоять свои права.
Вот уже недели две у меня де жа вю.
Ведь в 14 году было ровно тоже самое. Точно так же Путин в лице аксенова запретил въезд в Крым Мустафе Джемилеву.
Насколько сильно тогда трусился аксенов, чтобы не дай Бог не пустить Мустафу- ага... Свез к границе все, что было: ФСБшников, военных, полицию, титушню, казаков... Чтобы не пустить одного человека, который тоже по мнению аксенова был маргиналом.
Идиоты. И путин. И порошенко. И аваков. И иванишвили - все, кто вылез из российской обкомовской табакерки.
Ваше время истекло.
Лиза БОГУЦКАЯ
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Я так розумію що Пороху довелось призначити Міхо губернатором Одеської обл. під зовнішнім тиском (Штати, ЄС), щоб він навів порядок на митниці. Тепер розклади змінились (в Штатах інший президент) і Порох вирішив позбутись незручної фігури в українському політикумі. Це аж ніяк його не красить і шито білими нитками.
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тот..кто посоветовал порошенко лишить саакашвили гражданства..полный идиот..
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Ну я бы не сказала, что тот идиот полный.... скорее он плешивый и низкорослый, обычное @йло
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Петя президент усралася от Михо . У Пети это обычное состояние . Или обосраный от страха за расплату за преступления против Украины или обосцаный от усратости . А в остальное время оно брешет о каких то реформах и ворует ворует и ворует ..В народе его называют барыгой а кто просто уродом .
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то что ему дали сделать (трухановы и добкины) то он и сделал..
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Тоесть вы хотите сказать что ему мешали?) Я правильно вас понял?)
Но отвечу сразу. Как по мне то он такой же как все остальные жлобы которые сидят у нас в парламенте.
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Ты в школе вообще учился? Верховная Рада Украины это и есть парламент. Гугл в помощь, если будет интерестно... капец!)))
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я нигде не учился..но пониммаю..что верховна рада и парламент это два разных слова..
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Пнх чмо убогое или полным текстом объяснить?
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Ану давай, объясни полным текстом... ты такой крутой по ту сторону. Был бы ты рядом переебал бы уже, мудак бля...
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Не я начал!) я зашел просто пообщаться, никого не хотел оскорбить или обидеть, тем более если этого человека я не знаю, а тут какие то дикари из леса повыскакивали...))))
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Это не соответствует международным нормам, если у человека отсутствует другое гражданство.
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Саакашвили - главный враг Украины! Бросим все силы на борьбу с ним! Апорт, товарищи!
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Однажды на Чонгаре, когда погранцы нам с коллегой запретили фотосъемку - режимный объект, мол, а вы свое прибытие не согласовали с нашей пресс-службой, я, указав запрещальщику на одно из строений на противоположной стороне поста - через дорогу от нас, заявил ему: "А вы знаете, что все происходящее в данный момент на вашем режимном объекте снимает установленная вон там видеокамера, которая выдает снятое в Интернет?" Погранец засмеялся, приняв мои слова за удачную шутку, а я нисколько не шутил: на официальном сайте Госпогранслужбы Украины в онлайн режиме работают веб-камеры, установленные на многих КПВВ, включая Чонгар.
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Старый анекдот.
Рабочий Иванов:"Я не знаю кто такая Люся Корвалан, но пока ее гноит в тюрьме фашистская чилийская хунта, я и моя бригада не выйдем на работу".
А по большому счету нужно проверить нет ли двойного (испанского, панамского, израильского) гражданства у гражданина Украины Порошенко.
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Не надо было Михе объявлять офшорному о своих планах на осень,тот его опередил
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Вся "шоколадная рать" - не может простого грузина поймать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае появления Саакашвили Госпогранслужба изымет его паспорт
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