 Оккупанты в Крыму оштрафовали 76-летнего активиста Караметова за проведение пикета в поддержку Чийгоза

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
Началось второе заседание по второму админпротоколу в отношении активиста.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанного за пикет в оккупированном Симферополе 76-летнего крымскотатарского активиста обвиняют в сопротивлении "полиции", - адвокат
Ранее стало известно, что во время заседания суда Серверу Караметову вызвали неотложную помощь в связи с ухудшением здоровья.
В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один - за "нарушение порядка проведения одиночных пикетов", второй - за "сопротивление сотрудникам полиции".
Сервера Караметова задерживают в оккупированном Крыму уже не в первый раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.
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а в совокупности понятий и определенно географических\. политических и моральных принципов
Я люблю татар, они( Вы) не кацапы вонючие, не завоеватели чужих земель
Крым _Украина_ Земля крімских татар.
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