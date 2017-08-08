 Это вредно для международных усилий по поиску мирного урегулирования, - НАТО о визите Путина в Абхазию

Об этом говорится в комментарии действующего пресс-секретаря НАТО Дилана Уайта (Dylan White), обнародованном во вторник в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Это вредно для международных усилий по поиску мирного политического урегулирования. Мы сожалеем, что этот визит был осуществлен без предварительного согласия грузинских властей", - сказано в комментарии.
Уайт также заверил, что НАТО един в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. "Мы не будем признавать любые попытки изменить статус Абхазии и Южной Осетии как регионов Грузии", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, президент России Путин сегодня, в день 9-ой годовщины вооруженной агрессии РФ против Грузии, посетил непризнанную Абхазию и заверил ее в обеспечении безопасности и "независимости".
Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России, - ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.
В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.
Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
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ТОЛЕРАСТЫ!!! Вы до сих пор делаете вид шо с ним возможно договорится???
Тогда ждите горя и смерти в своих домах..уютных и тихих...ПОКА
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Мирные отношения росеи по отношению к кому-то - это миф...
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Ahmad @AlAhmediya 1 ч.1 час назад
путин прибув до Абхазії в річницю її окупації
http://giorgi-chachba.livejournal.com/69430.html
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Обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться в конце июля - начале августа. Активные боевые действия начались в ночь на 8 августа, когда Грузия подвергла массированному артобстрелу столицу Южной Осетии[43], после чего предприняла попытку установления контроля над Южной Осетией. Днём 8 августа президент России объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион были введены значительные российские силы. В течение нескольких суток российские войска совместно с юго-осетинскими вооружёнными формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также во взаимодействии с абхазскими силами - из Кодорского ущелья в Абхазии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтным зонам районов Грузии.Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008)
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