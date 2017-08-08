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Все про:Абхазия (313) НАТО (5675) Путин (24116)

 Это вредно для международных усилий по поиску мирного урегулирования, - НАТО о визите Путина в Абхазию

нато

В Североатлантическом альянсе назвали визит президента России Владимира Путина в непризнанную республики Абхазия в девятую годовщину вооруженной агрессии РФ против Грузии вредным для международных усилий, направленных на мирное урегулирование.

Об этом говорится в комментарии действующего пресс-секретаря НАТО Дилана Уайта (Dylan White), обнародованном во вторник в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Это вредно для международных усилий по поиску мирного политического урегулирования. Мы сожалеем, что этот визит был осуществлен без предварительного согласия грузинских властей", - сказано в комментарии.

Уайт также заверил, что НАТО един в полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. "Мы не будем признавать любые попытки изменить статус Абхазии и Южной Осетии как регионов Грузии", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Маргвелашвили осудили посещение Путиным оккупированной РФ Абхазии

Как сообщалось ранее, президент России Путин сегодня, в день 9-ой годовщины вооруженной агрессии РФ против Грузии, посетил непризнанную Абхазию и заверил ее в обеспечении безопасности и "независимости".

Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России, - ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузинский министр Цихелашвили о визите Путина в оккупированную Абхазию: "Это попытка фактической аннексии со стороны России"

Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
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это сигнал для вас ссыкливых европейцев...ПАЦИЕНТ НЕВМЕНЯЕМ!!! и он открыто ложит на все....
ТОЛЕРАСТЫ!!! Вы до сих пор делаете вид шо с ним возможно договорится???
Тогда ждите горя и смерти в своих домах..уютных и тихих...ПОКА
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І хто це їм принесе? Точно не хУЙЛО. Тому вони і не хвилюються.
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Накуя искать то, чего не существует в природе...
Мирные отношения росеи по отношению к кому-то - это миф...
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)))ну вы даете... так ведь пуйкин и есть само по себе олицетворение того, что вредно. Ведь москалье само по себе не существует, у него нет чем утверждаться, это безыдейное стадо. Поэтому оно выбрало себе путь противопоставлять себя всем неважно по какому поводу, с этого и живет. Все за, а баба-яга против, иначе какая же это баба-яга, вот и москва точно такое же убожество, ничтожество, которое эксплуатирует противопоставление всему за счет чего самоутверждается, и пуйло очередная жертва на этот сатанинский алтарь
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да нету никакого мирного урегулирования! сруские хотят войны! надо их полностью истребить! ибо это погибель для всего человечества!
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Да истребляют их со времён Батыя. Всё бестолку. Как тараканы.
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Это было сказано в годы хрущевского развенчивания культа личности, когда грузины вступились за своего знаменитого земляка и в 1956 году в Тбилиси даже пришлось подавлять протесты силой.

Это вредно для международных усилий по поиску мирного урегулирования, - НАТО о визите Путина в Абхазию - Цензор.НЕТ 2165 Ahmad‏ @AlAhmediya 1 ч.1 час назад
путин прибув до Абхазії в річницю її окупації

Это вредно для международных усилий по поиску мирного урегулирования, - НАТО о визите Путина в Абхазию - Цензор.НЕТ 9067

http://giorgi-chachba.livejournal.com/69430.html
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Вооружённый конфли́кт в Ю́жной Осе́тии[~ 1] - вооружённый конфликт, произошедший в августе 2008 года между Грузией, с одной стороны, и самопровозглашёнными республиками Южной Осетией и Абхазией, а также Россией, с другой.
Обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться в конце июля - начале августа.Это вредно для международных усилий по поиску мирного урегулирования, - НАТО о визите Путина в Абхазию - Цензор.НЕТ 2869 Активные боевые действия начались в ночь на 8 августа, когда Грузия подвергла массированному артобстрелу столицу Южной Осетии[43], после чего предприняла попытку установления контроля над Южной Осетией. Днём 8 августа президент России объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион были введены значительные российские силы. В течение нескольких суток российские войска совместно с юго-осетинскими вооружёнными формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также во взаимодействии с абхазскими силами - из Кодорского ущелья в Абхазии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтным зонам районов Грузии.Вооружённый конфликт в Южной Осетии (2008)
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