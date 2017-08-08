 Под видом учений "Запад-2017" в Беларуси могут быть созданы базы вооружения и военной техники РФ, - Муженко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в интервью LIGA.net.
"Это попытка давления, причем не только на Украину, а и на страны - члены НАТО. В первую очередь имеются в виду государства Восточной Европы - страны Балтии и Польша. Поэтому НАТО решило усилить свою группировку в регионе на этот период. Так что это первая угроза, которая может возникнуть, и возможность дестабилизации ситуации", - сказал он.
"Создание военной группировки на территории Беларуси носит наступательный характер. И второе: мы не исключаем такого варианта, что под видом учений "Запад-2017" в Беларуси будут созданы передовые базы вооружения и военной техники, что даст РФ возможность при необходимости в короткие сроки создать новые группировки", - добавил начальник Генштаба.
"Изначально заявлялось о численности российской группировки до 3 тысяч - сейчас мы видим, что речь идет уже о 5 тысячах. А реально, я думаю, эта группировка будет значительно больше. По принципу "ихтамнет". Тем более что сами учения "Запад-2017" не ограничиваются территорией Беларуси, планируется комплекс учений: создание соответствующих группировок, передислокация военных частей - и на территории Российской Федерации в том числе, и вдоль границы с Украиной", - подчеркнул Муженко.
Напомним, активная фаза учений "Запад" планируется на период с 14 по 20 сентября.
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Россия испытывает на Донбассе новое вооружение, в том числе танки, - Генштаб ВСУ(54)
"Если будет обострение ситуации, то в первую очередь будут призваны резервисты", - Муженко(67)
С начала АТО погибло 467 украинских десантников, - Муженко(10)
Россия в оккупированном Крыму вдвое увеличила группировку войск и впятеро - количество вооружений, - Генштаб(41)
Російські дивізії, що розгорнуті на кордонах України, призначені для наступальних дій – Муженко(0)
Россия поставляет на оккупированный Донбасс 5 тыс. тонн топлива и 500 тыс. боеприпасов ежемесячно, - Муженко(53)
Около 60 тыс. украинцев прошли подготовку по теробороне с начала года, - начальник Генштаба Муженко(7)
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Может у Запада хватит мозгов принять превентивные меры???
И это не усиление натовской группировки, а реальные действия по уничтожению хуйла в частности и всей педерации воообще.
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а тем временем в педерашке не все гладко
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Это даже и моя кошка догнала, а ей эта политика как-то пофиг
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Повний контроль над Білорусю
Загроза Україні з півночі, що для нього стає важливим після блокування 14-ї армії в ПНР (хоча наступ з півночі з тактичного погляду маячня, ще Манштейн в мимуарах писав що наступ через Припятські болота це самогубство для будьякої армії)
Ну і показати кацапам що «сруськая армія ето мощь», бо після того як кацапи вже четвертий рік йдуть на Кієв, але далі ДАПу не дійшли віра в «лєгендарность і нєпобєдімость» дещо зівяла,
І на останок трохи позлити НАТО і країни балтії
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Виктор Суворов
Совкам
Вдруг они возьмут и помирятся Читать дальше...
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Все попытки остановить развал России, как экономический, так и социальный, обречены на провал. Причина тому - уже состоявшийся духовный распад! Если сам Патриарх Гундяй говорит, что Сталин был неплохим руководителем - это значит, что сам Дьявол вселился в души русских и всех остальных россиян. Как нация русские мертвы. Как физическая оболочка, - живут последнее поколение. «Русские люди» - это обычные бандиты с куринным мозгом величиной с лесной орешек. Мораль, честь и порядочность этой своре недоумков неведомы от рождения.
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Кацапов сейчас в РФ не больше 60 000 000 человек, по одному человеко-кацапскому имперцу на 10 км. территории РФ.
Остальные 42 000 000 граждан РФ кацапов ненавидят. ЧБВЭС может собрать как минимум 300 000 000 миллионов человек. Вот и вся арифметика.
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Сейчас у него цугцванг - про эскалацию даже речи нет, а отползать приходится медленно,что бы у сектантов победобесие не спугнуть
Минские покатушки думаю в пшик превратятся - но контроль конечно не помешает
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Rossia segodnja dazhe ne imeet ekonomiku shtob attakovat Finlandia, ne nado govorit pro EU i NATO!
No vsegda nado byt gotov shtob emy dat "po zubam", dazhe bes vozhmozhnostei on mozhet poprobovat, masohist tshustvuet udovolstvie ot boli...
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У вас видимо с половой жизнью непорядок
Или первый муж беларус был...
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