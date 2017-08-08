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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2669) Россия (71786) учения (1905) Муженко (237)

 Под видом учений "Запад-2017" в Беларуси могут быть созданы базы вооружения и военной техники РФ, - Муженко

беларусь учения 2017 запад

Предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2017" являются попыткой давления на Украину и страны НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в интервью LIGA.net.

"Это попытка давления, причем не только на Украину, а и на страны - члены НАТО. В первую очередь имеются в виду государства Восточной Европы - страны Балтии и Польша. Поэтому НАТО решило усилить свою группировку в регионе на этот период. Так что это первая угроза, которая может возникнуть, и возможность дестабилизации ситуации", - сказал он.

"Создание военной группировки на территории Беларуси носит наступательный характер. И второе: мы не исключаем такого варианта, что под видом учений "Запад-2017" в Беларуси будут созданы передовые базы вооружения и военной техники, что даст РФ возможность при необходимости в короткие сроки создать новые группировки", - добавил начальник Генштаба.

"Изначально заявлялось о численности российской группировки до 3 тысяч - сейчас мы видим, что речь идет уже о 5 тысячах. А реально, я думаю, эта группировка будет значительно больше. По принципу "ихтамнет". Тем более что сами учения "Запад-2017" не ограничиваются территорией Беларуси, планируется комплекс учений: создание соответствующих группировок, передислокация военных частей - и на территории Российской Федерации в том числе, и вдоль границы с Украиной", - подчеркнул Муженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На период российско-белорусских учений "Запад-2017" в Эстонию прибудет рота американских десантников

Напомним, активная фаза учений "Запад" планируется на период с 14 по 20 сентября.
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Сябри , начувайтесь !!Пильнуйте, бо підступна потвора "Русского мира" наближається до Білорусі !!!)))
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вона там вже 20 років , якщо хтось ще не помітив ...
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Сябри уже процентов на 70 - ватаны !Они будут сосать у того у кого сосет бацька !
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На мою думку-повний тунець, звіздець і пісець !!!)))
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По поводу этих баз больше всего должен беспокоиться бацька.
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Ложь открывает тому, кто умеет слушать, не меньше, чем правда. А иногда даже больше!
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Да слышали об этом много раз... - ты что у нас совета просишь Муженко, что делать? ОК - записывай.., нужно прикрыть северное направление, а то тут писали на форуме, что от Киева до Беларусь люди на машине по 140 км гнали и не видели ни рубежей ни военных...
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Не хвилюйтеся - на північно-східному і східному напрямках - практично те ж саме !
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Не "могут", а " будут"!!!
Может у Запада хватит мозгов принять превентивные меры???
И это не усиление натовской группировки, а реальные действия по уничтожению хуйла в частности и всей педерации воообще.
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"""Может у Запада хватит мозгов принять превентивные меры???""" Не переймайтесь. Міри вже підготовлені. Превентивні. "Глибока стурбованість", ""Схвильованість"
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говноначштаба муженко рас314зделся сегодня.
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" У нас в Твери-под любим забором сери" росєйський фольклор !!!)))
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Схема вивіренна віками , створення держави сателіта з поступовою анексією країни і асиміляцією народа, до його повного знищення, як націі !!!)))
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А Европа голос озабоченности уже подавала?
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Глибоке занепокоєння і всеосяжну зтурбованність !!!!))
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белорусы напрасно молчат, если что Хуйло учудит, нато придется гасить белорусь
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Так эти учения для этого и проводят!!!!!!!
Это даже и моя кошка догнала, а ей эта политика как-то пофиг
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Потрібно хуйлу на ляхів орків наслати. Найкращий захист є напад, а ляхам теж це потрібно. Москву захоплять собі зроблять нову Річ Посполиту.
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на 22 июня 1941 года в Белоруссии стояла 10-я армия РККА ,самая лучшая армия в мире и СССРе дохлом по вооружениям,мастерству,офицерскому корпусу,и обучению личного состава.Командовал это армией генерал-майор К.Д.Голубев.Знаете за сколько дней эту армию разгромил полностью Гитлер?30 июня 10-я армия перестала существовать.Второе её рождение состоялось 1 октября 1941 года.
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Цими навчанями залупенфюрер добивається кількох задач:
Повний контроль над Білорусю
Загроза Україні з півночі, що для нього стає важливим після блокування 14-ї армії в ПНР (хоча наступ з півночі з тактичного погляду маячня, ще Манштейн в мимуарах писав що наступ через Припятські болота це самогубство для будьякої армії)
Ну і показати кацапам що «сруськая армія ето мощь», бо після того як кацапи вже четвертий рік йдуть на Кієв, але далі ДАПу не дійшли віра в «лєгендарность і нєпобєдімость» дещо зівяла,
І на останок трохи позлити НАТО і країни балтії
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Была у меня в закладках эта вещь Суворова.Потерялась в прежней версии Винды.Спасибо что скинул.
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Для хорошего человека ничего не жалко. Потому что хорошие люди ничего не просят.

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Русский финал
Все попытки остановить развал России, как экономический, так и социальный, обречены на провал. Причина тому - уже состоявшийся духовный распад! Если сам Патриарх Гундяй говорит, что Сталин был неплохим руководителем - это значит, что сам Дьявол вселился в души русских и всех остальных россиян. Как нация русские мертвы. Как физическая оболочка, - живут последнее поколение. «Русские люди» - это обычные бандиты с куринным мозгом величиной с лесной орешек. Мораль, честь и порядочность этой своре недоумков неведомы от рождения. Под видом учений "Запад-2017" в Беларуси могут быть созданы базы вооружения и военной техники РФ, - Муженко - Цензор.НЕТ 8419
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Не "могут быть созданы" а 100 % будут созданы базы вооружения и военной техники РФ розле границы ЕС и Украины и это ФАКТ. И пан Муженко, И НАТО об этом знают. А вот как противостоять этой Ордынской кацапо-аззиопской навале на нашу Европу, то будет возможно только с созданием ЧБВЭС -Черноморско-Балтийского Военно-Экономического Союза.
Кацапов сейчас в РФ не больше 60 000 000 человек, по одному человеко-кацапскому имперцу на 10 км. территории РФ.
Остальные 42 000 000 граждан РФ кацапов ненавидят. ЧБВЭС может собрать как минимум 300 000 000 миллионов человек. Вот и вся арифметика.
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Полная ерунда. Подобный союз уже давно создан - НАТО. А то что Украина в него не входит, так это ее проблемы.
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Возможно путен и планировал эскалацию на Европу через Беларусь - но для этого должен был быть триумф с новоросями.
Сейчас у него цугцванг - про эскалацию даже речи нет, а отползать приходится медленно,что бы у сектантов победобесие не спугнуть
Минские покатушки думаю в пшик превратятся - но контроль конечно не помешает
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От вам і буде тріумф у вигляді "блискавичного миттєвого возз'єднання братніх народів" .
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Минский кател №2, придецца мардве драпать до самой мехесрань мудяни.
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Rossia segodnja, eto ne ne Germania 1930-1940!
Rossia segodnja dazhe ne imeet ekonomiku shtob attakovat Finlandia, ne nado govorit pro EU i NATO!
No vsegda nado byt gotov shtob emy dat "po zubam", dazhe bes vozhmozhnostei on mozhet poprobovat, masohist tshustvuet udovolstvie ot boli...
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Marina Sun - опять вы со своим пессимизмом
У вас видимо с половой жизнью непорядок
Или первый муж беларус был...
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сущность орды такова, что если что-то подлое есть возможность для нее сделать, то это будет сделано обязательно, москальские животные не имеют ни совести, ни убеждений и вассалов своих только как смердов используют, это дело известное
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод видом учений "Запад-2017" в Беларуси могут быть созданы базы вооружения и военной техники РФ, - Муженко
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