 Депутаты Энергодара попросят обменять украинского заложника Панова на военнослужащего РФ Агеева, - заммэра

Об этом Крым.Реалии сообщила помощник мэра Энергодара Татьяна Стулень, передает Цензор.НЕТ.
По ее информации, этот вопрос планируется вынести на обсуждение депутатского корпуса на ближайшей сессии горсовета.
"Всем нам сегодня необходимо продолжать принимать все возможные меры для освобождения Евгения Панова с территории временно оккупированного Крыма. На ближайшую сессию Энергодарского городского совета депутат Иван Морщавка выносит проект решения об обмене Евгения Панова на пленного Виктора Агеева", - сообщила Стулень.
Дата ближайшей сессии пока неизвестна.
Ранее стало известно, что поддерживаемые Россией террористы на Донбассе внесли Виктора Агеева в свои списки на освобождение, сообщила представительница Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
Напомним, 10 августа 2016 года, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.
Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Евгений Панов стал еще одним заложником России, которого похитили и которого Украина должна и будет освобождать.
В начале ноября 2016 года Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово. Там к нему долго не пускали адвокатов, соглашение с которыми заключили их родственники. Лишь в конце ноября к Захтею попали адвокаты Александр Попков и Ильнур Шарапов.
27 июня 2017 года российский военнослужащий Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Це така многоходовочка - відпустити Агеева та зробити конкретного сєпара Панов героєм. Той Панов був у місцевій самообороні - конкретно сєпарська банда.
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«Если встретишь кацапа - не трогай его, он мой» ( с )
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под одной из новостей про вата-блогера из Житомира, тоже был один. который мне пытался доказать, что "этот блогер просто украинский патриот, который писал правду про барыгу- и поэтому порох лично позвонил в Кремль чтобы Мид кацапии заступился за него и тем самым дискредитировал это патриота в глаза украинцев " - просто у них так в методичках написано
Но потом в следующей статье, где было подробное расследование про этого вата-блогера, почему-то ни одного его прошлого защитника уже не было)
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А Енергодарвські латентні сєпари спецом цю мульку запускають, щоб кацапа на ватника поміняти.
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сам туда пхался, пусть теперь сам и выкручивается..
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