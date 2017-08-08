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Все про:обмен (570) Панов_Евгений (60) Агеев (37)

 Депутаты Энергодара попросят обменять украинского заложника Панова на военнослужащего РФ Агеева, - заммэра

панов

Депутаты Энергодарского горсовета Запорожской области намерены инициировать вопрос об обмене своего земляка Евгения Панова, задержанного в Крыму по обвинению в диверсионной деятельности, на российского военного Виктора Агеева, задержанного на Луганщине.

Об этом Крым.Реалии сообщила помощник мэра Энергодара Татьяна Стулень, передает Цензор.НЕТ.

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По ее информации, этот вопрос планируется вынести на обсуждение депутатского корпуса на ближайшей сессии горсовета.

"Всем нам сегодня необходимо продолжать принимать все возможные меры для освобождения Евгения Панова с территории временно оккупированного Крыма. На ближайшую сессию Энергодарского городского совета депутат Иван Морщавка выносит проект решения об обмене Евгения Панова на пленного Виктора Агеева", - сообщила Стулень.

Дата ближайшей сессии пока неизвестна.

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Ранее стало известно, что поддерживаемые Россией террористы на Донбассе внесли Виктора Агеева в свои списки на освобождение, сообщила представительница Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Напомним, 10 августа 2016 года, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Евгений Панов стал еще одним заложником России, которого похитили и которого Украина должна и будет освобождать.

В начале ноября 2016 года Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово. Там к нему долго не пускали адвокатов, соглашение с которыми заключили их родственники. Лишь в конце ноября к Захтею попали адвокаты Александр Попков и Ильнур Шарапов.

27 июня 2017 года российский военнослужащий Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Може депутатам пойти й спіймати собі якогось кацапа для торгів?
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Чому депутати себе не пропонують на обмін? Народний депутат Надія Савченко пропонує себе в обмін на будь якого нашого полоненого! В чому проблема депутатам Енергодару всім разом не запропонувати себе у повному складі в обмін на Панова? Ми всіх депутанів Енергодару будемо вважати Героями!
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тю, кацап буде ловити собі кацапа?
Це така многоходовочка - відпустити Агеева та зробити конкретного сєпара Панов героєм. Той Панов був у місцевій самообороні - конкретно сєпарська банда.
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:D
«Если встретишь кацапа - не трогай его, он мой» ( с )
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Вырыть глубокие ямы. Набивать их лапотниками всех мастей до отказа. Затем менять это дерьмо на украинских патриотов.
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Ти пропонуєш грати з шулером його колодою карт.
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Нет. Дерьму положено быть в выгребных ямах. И этого дерьма не жалко, для благородных целей
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щоб перемогти драконів треба самим стати драконами.Сашко
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та хоть квадрат чи коло. мені похуй .то ти пропонуєш здатися?
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А пропоную тобі з твоїм вихованням йти лісом.
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ти ухиляєшся від відповіді на пряме запитання .а тому йдеш нахуй!
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Ви б краще зупинили цього красеня, коли його в Крим понесло.
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панов это тот синяк который на крысм поехал побухать а его мордва свинтила?
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авторитетьнешие люди видать..... им бы в ООН сидеть, или в Европарламенте - Энергодар им мелкий для таких заявлений....
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Вот то шо я и думал. Кацапы специально, а может и по сговору с Порошенко, фальсифицируют дела против украинцев, что бы было потом на кого обменять кадровых военных РФ, которых горячие головы в ВСУ на зло Шоколаднику так охотно берут в плен.
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не, он серьезно) я тебе серьезно говорю
под одной из новостей про вата-блогера из Житомира, тоже был один. который мне пытался доказать, что "этот блогер просто украинский патриот, который писал правду про барыгу- и поэтому порох лично позвонил в Кремль чтобы Мид кацапии заступился за него и тем самым дискредитировал это патриота в глаза украинцев " - просто у них так в методичках написано

Но потом в следующей статье, где было подробное расследование про этого вата-блогера, почему-то ни одного его прошлого защитника уже не было)
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Мені здається що всі порохофоби трохи чокнуті в усякому разі так вони останнім часом виглядають. У Х"Йла нарада була, де воно вимагало "посилити пропагандистську роботу", от вони і посилили, але ж далі вже нікуди і тепер скидаються на навіжених.
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Нууууу, як на мене то хай ще посидить і подумає якого бена на окуповану тереторію поперся
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Угу, нашли равноценный обмен... Нех. было ехать в крым к окупантам... Если так пойдет то рашисты каждый день будут наших лохов в крыму отлавливать чтобы освобождать своих убийц. К тому же все ето смахивает на подготовленную рыгами операцию по обмену. Может Добкина или Вилкула на обмен выставить? Или парочку разейских журнашлюшек в Киеве выловить и выставить на обмен.
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А еще лучше этих украинских питаров- депутатов поменять на назаложника Панова а Агеева пустить на корм червям !
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Я проти! Нєфіг туди шастати було!
А Енергодарвські латентні сєпари спецом цю мульку запускають, щоб кацапа на ватника поміняти.
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Піаряться вони так- на щось інше розуму не вистачило.
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Они ее ни закакие бабки обратно не заберут. Сравченко сделала шикарную и даже не мыслимую для рашистов услугу и сделку по обмену. К тому же Сравченко в Украине сделает намного больше вреда Украине...
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Нужно лучше поднять вопрос как Оно оказалось в окупированном крыму и почему у нас линия фронта пересекается туристами едущими пазагорать под окупантами?
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Это того, кто по пьяне босиком в Крым попёр через плавни?
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За Агеева надо не только Панова а и Сенцова , Балуха, Кольченко и всех, КОГО раися по СЛЯПАНЫМ обвинениям ЗАСУДИЛА... А Агеев - настоящий ТЕРРОРИСТ засланный страной-ТЕРРОРИСТОМ. А если не согласны, то оставить его ВЕЩДОКОМ преступлений раиси - для ГААГИ
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всех, кроме Панова...
сам туда пхался, пусть теперь сам и выкручивается..
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Вы тоже заметили сколько "вещдоков" исчезли в неизвестном направлении?
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Какого перца депутаты Энергодара вставляют свои пятаки в дела в которых они не смыслят. Те кто в теме сами знают как по полной использовать эту свинособаку и на кого поменять..
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Агеев еще должен досидеть до гаагского трибунала. Пецо уже и так почти все доказательства поотпускал, что когда дойдет дело до трибунала у нас будет одни слова и чистая бумага, что кремлю и надо.
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Будет то же что и с расстрелом Майдана. Стрелявших все видели, а доказательств и подозреваемых уже тю-тю...
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есть предложение-создать петицию петюне о том.что бы всех депутаттов энергодара отправить на фронт. ловить кацапов
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Щось незрозуміло. Той Панов наш військовий чи просто дурень в КРим поїхав? Віз цього запитання все і залежить.
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Если обменять военного преступника на гражданского раздолбая,то завтра будут сотни захваченных "диверсантов".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты Энергодара попросят обменять украинского заложника Панова на военнослужащего РФ Агеева, - заммэра
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