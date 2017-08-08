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 На бывшей площади Ленина в Изюме откроют мурал с Ленноном, - Жадан

жадан

В Изюме (Харьковская область) будет открыт мурал с портретом участника группы The Beatles Джона Леннона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина", об этом заявил писатель и активист Сергей Жадан.

"Мы откроем мурал Джона Леннона на площади Джона Леннона. Вы знаете, что в городе Изюм есть площадь Джона Леннона на месте площади Владимира Ильича Ленина. Мурал рисует Андрей Пальваль, харьковский художник", - сказал он.

По его словам, открытие мурала запланировано на 19 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пособник боевиков, коммунист Фомичевский провел в Изюме сепаратистское шоу. В шествии участвовало районное и городское начальство, - активист. ФОТОрепортаж
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Я так понял , что из казны деньги на это тратить не будут .
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А вот мне лично гиммлера напоминает совсем другой персонаж, у которого фамилия начинается на "пу", а заканчивается на "тин".
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25 октября 1917 года Ленин выступает с броневика на Финском вокзале:
- Товарищи! Великая Октябрьская Революция , о необходимости которой
так долго и настойчиво говорили большевики , свершилась! Я, вождь мирового
пролетариата, Владимир Ильич Ленин...
Толпа:
- Lennon! Lennon!
Ленин:
- Нет, товарищи! Не Lennon, а Ленин! Я, Владимир Ильич Ленин...
Толпа:
- Lennon! Lennon!
Ленин:
- Да нет же, товарищи! Я не Lennon, а Ленин! Владимир Ильич Ленин...
Толпа:
- Lennon! Lennon!
Ленин:
- Да не Lennon я, а Ленин!
Толпа:
- Lennon! Lennon!
Ленин:
- А, х!@#й с вами! Yesterday!
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чЛенин всида живой,у тибе и ва мне.... пели когда то верные рюсские чЛенинцы голодранцы..
Профессор Преображенский..да,я не люблю ПРОЛЕТАЙрят...
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чим менше комуняцкого минулого тим далі від сучасній рашки.
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кто дал вам украинизацию украины??кто дал вообще украину а кто искоренил польску мову?? ЛЕНИН И СТАЛИН,,,,7 января 1938 г. на заседании статистической комиссии «Наукового товариства iм. Шевченка» во Львове д-р Владимир Огоновский выступил с докладом на тему «Национальная, социальная и профессиональная структура населения Львова по переписи населения 9.12.1931 г.». Этот доклад был опубликован в 1938-м в виде брошюры под названием «Львiв у цифрах». Состав населения Львова выглядел так: украинцев - 24 245 человек, или 7,8%; русинов - 10 892 человека, или 3,5%; поляков - 198 212, или 63,5%; евреев - 75 316, или 24,1%; прочих - 3 566 человек, или 1,1%.Легендарный разведчик и спаситель Кракова Березняк с 1939 года и до первого дня войны работал на должности начальника Львовского городского отдела образования- Когда я попал на должность, меня ужаснула статистика. В украинском(???) городе в то время было 90 польских, 14 еврейских и только 3 украинские школы. Я начал переводить школы на украинский язык обучения, и уже через год их было 95
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Во, блин, а я-то думал, что украинцы в мире появились немного раньше, чем родились ленин и сталин... Как же я ошибался!
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кацапа,попустись ну какие из вас вяликие, штаны дранные?
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на начало 1 Мировой войны в 1914 году население РАБссии составляло 169 млн.,после неё и гражданской войны с 1917 по 1922 годы ,население составляло 138,8 миллионов.Вопрос простой..за что и во имя чего подохло 30 млн.?
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В ім"я світлого майбутнього, в якому ми зараз опинилися.
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ах да.Мировая чЛенинская революция и Серп с молотом на глобусе Земли...,а я думал Бандера и Шухевич виноваты
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа бывшей площади Ленина в Изюме откроют мурал с Ленноном, - Жадан
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