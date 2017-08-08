 На бывшей площади Ленина в Изюме откроют мурал с Ленноном, - Жадан

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина", об этом заявил писатель и активист Сергей Жадан.
"Мы откроем мурал Джона Леннона на площади Джона Леннона. Вы знаете, что в городе Изюм есть площадь Джона Леннона на месте площади Владимира Ильича Ленина. Мурал рисует Андрей Пальваль, харьковский художник", - сказал он.
По его словам, открытие мурала запланировано на 19 августа.
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- Товарищи! Великая Октябрьская Революция , о необходимости которой
так долго и настойчиво говорили большевики , свершилась! Я, вождь мирового
пролетариата, Владимир Ильич Ленин...
Толпа:
- Lennon! Lennon!
Ленин:
- Нет, товарищи! Не Lennon, а Ленин! Я, Владимир Ильич Ленин...
Толпа:
- Lennon! Lennon!
Ленин:
- Да нет же, товарищи! Я не Lennon, а Ленин! Владимир Ильич Ленин...
Толпа:
- Lennon! Lennon!
Ленин:
- Да не Lennon я, а Ленин!
Толпа:
- Lennon! Lennon!
Ленин:
- А, х!@#й с вами! Yesterday!
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Профессор Преображенский..да,я не люблю ПРОЛЕТАЙрят...
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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