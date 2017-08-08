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 Российский писатель Быков о трагедии 2 мая: "Инициаторами стали люди, которые хотели присоединить Одессу к "Новороссии"

быков

Побоище в Одессе 2 мая 2014 года спровоцировали пророссийские силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российский писатель и журналист Дмитрий Быков в интервью УНИАН.

"Хотя всем понятен сценарий того, как все происходило, суда до сих пор не было и окончательная правда до сих пор не сказана. Ее реконструируют по кадрам немногочисленные профессионалы, а главные виновники трагедии, как мы знаем, благополучно сбежали. Поэтому очень много непонятного", - сказал он.

"Я много и серьезно изучал вопрос, потому что спекуляций на данную тему огромное количество. Все, что можно прочесть в Интернете, я об этом прочел. Для меня совершенно очевидно, что здесь произошла трагедия, которую никто не предусматривал. Потому что действительно, как складывается у меня версия из чтения большинства источников, местные власти определенным образом договорились: кто-то будет находиться в лагере на Куликовом поле, а кто-то его за деньги незначительно погромит. Но ситуация вышла из-под контроля. Она не могла не выйти из-под контроля, потому что началась стрельба… Здесь произошло как в Беслане, когда договорились с террористами, которые вышли из рамок [договоренностей. - ред.]. В Одессе произошла аналогичная ситуация", - полагает литератор.

"Эта история горькая, трагическая, и вины нельзя снимать ни с одной, ни с другой стороны. Хотя Майдан будут всегда обвинять в случившемся, совершенно очевидно: инициаторами стали люди, которые хотели присоединить Одессу к "Новороссии". Этого, к счастью, не получилось, но какой ценой. Вот об этом надо помнить", - подчеркнул Быков.

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Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.

Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.

Организаторы сепаратистского выступления были задержаны. В апреле 2015 года Прокуратура передала в суд дело о первом эпизоде трагедии 2 мая.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются несколько эпизодов производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян).
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"инициаторами стали люди, которые хотели присоединить Одессу к "Новороссии" "- это не люди, это просто вата
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оговорочка по фрейду, не инициаторами, а организаторами, этот толстый борров подводит вывод, что инициаторы не виновны
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Давайте не будем забывать, что, когда украинский спецназ в апреле 2014 года должен был штурмовать донецкую ОГА, то "защитники русского мира" внутри пообливались бензином для раша ТВ и держали спички наготове...
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Что бы правильно лечить болезнь, надо поставить правильный диагноз. Попробуем по пунктам: 1. Советская Россия, СССР и Российская Федерация - это такие же империи, как и царская Россия! 2. Украина, Грузия, Молдова, Азербайджян, Беларусь, Казахстан и остальные 8 бывших частей Совка были вовсе не участники союза равных. И уж конечно не были республиками-сёстрами! 14 "республик" СССР были обычными КОЛОНИЯМИ! Которые бессовестно грабила МЕТРОПОЛИЯ (роССия)! 3. Франция не признала Вьетнам (1945г.) и Алжир (1954Г) независимыми государствами и начала с ними войну. роССия также не признала и не признаёт 14 бывших колоний равными независимыми государствами. Разница с Францией в том, что роССия в конце 1991г. была слишком слаба для того, что бы начать открытую войну. А точнее цена на нефть была слишком низкой! Поэтому она создала в бывших колониях тлеющие конфликты (Абхазия, Ю. Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах) или сохранила военные базы для будущей оккупации (Крым). 4. Что делать, что бы победить роССию и снова не стать её колонией? Выход один. Изгонять из себя роССийскость. Отказываться от всего роССийского в своей жизни: от российского языка, песен, музыки, кино. роССійского ТВ і радіо. От православной церкви Московского патриархата. В советской культуре гордиться лишь тем, что имело украинские корни и было сделано этническими украинцами. То есть становиться настоящим НАЦИОНАЛИСТОМ. Наш путь прошли многие современные страны (например Ирландия) и они доказали, что иного выхода нет! Слава Русі-Украіне!
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