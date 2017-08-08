 Российский писатель Быков о трагедии 2 мая: "Инициаторами стали люди, которые хотели присоединить Одессу к "Новороссии"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил российский писатель и журналист Дмитрий Быков в интервью УНИАН.
"Хотя всем понятен сценарий того, как все происходило, суда до сих пор не было и окончательная правда до сих пор не сказана. Ее реконструируют по кадрам немногочисленные профессионалы, а главные виновники трагедии, как мы знаем, благополучно сбежали. Поэтому очень много непонятного", - сказал он.
"Я много и серьезно изучал вопрос, потому что спекуляций на данную тему огромное количество. Все, что можно прочесть в Интернете, я об этом прочел. Для меня совершенно очевидно, что здесь произошла трагедия, которую никто не предусматривал. Потому что действительно, как складывается у меня версия из чтения большинства источников, местные власти определенным образом договорились: кто-то будет находиться в лагере на Куликовом поле, а кто-то его за деньги незначительно погромит. Но ситуация вышла из-под контроля. Она не могла не выйти из-под контроля, потому что началась стрельба… Здесь произошло как в Беслане, когда договорились с террористами, которые вышли из рамок [договоренностей. - ред.]. В Одессе произошла аналогичная ситуация", - полагает литератор.
"Эта история горькая, трагическая, и вины нельзя снимать ни с одной, ни с другой стороны. Хотя Майдан будут всегда обвинять в случившемся, совершенно очевидно: инициаторами стали люди, которые хотели присоединить Одессу к "Новороссии". Этого, к счастью, не получилось, но какой ценой. Вот об этом надо помнить", - подчеркнул Быков.
Читайте также: В центре Одессы провели молебен по погибшим 2 мая 2014 года, во время Майдана и АТО
Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.
Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
Организаторы сепаратистского выступления были задержаны. В апреле 2015 года Прокуратура передала в суд дело о первом эпизоде трагедии 2 мая.
В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются несколько эпизодов производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.
На скамье подсудимых - 20 обвиняемых, из которых пятеро содержаться под стражей (в том числе двое россиян).
542 8
Материалы по теме: Трагедия в Одессе
Фигурант дела о трагедии в Одессе 2 мая Фучеджи получил гражданство РФ(52)
На участницу расследовательской "Группы 2 мая" Подпалую напали в центре Одессы(16)
Тела шестерых погибших 2 мая 2014 в Одессе эксгумируют для дополнительной экспертизы, - прокуратура(14)
"Дело 2 мая" передали на рассмотрение в другой суд Одесской области(24)
Корабли НАТО снова гостят в Одессе. ФОТО(0)
Идентифицированы еще двое подозреваемых по "делу 2 мая", - прокурор Одесской области(23)
Судьи по делу о событиях 2 мая в Одессе удовлетворили ходатайство о своем отводе: дело передадут новой коллегии(40)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить