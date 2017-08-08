 Россия гарантирует поддержку "независимости" и безопасности Абхазии, - Путин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Нам есть о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так будет и дальше", - сказал российский президент.
Путин отметил, что необходимо найти оптимальные пути развития экономики Абхазии для создания новых рабочих мест, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться с Хаджимбой.
Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России, - ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.
В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.
Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
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-Папа а я везучий?
-Еще как ,от тебя ни аборт ни GONDON не помог
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https://www.youtube.com/watch?v=lvNqdnejWCc
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Это как захватить квартиру соседа, а его самого запихнуть в сортир и гарантировать ему безопасность! Действительно, его никто не тронет...
И притом его не выпускать оттуда...
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https://www.youtube.com/watch?v=UMV8LBX__64
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Ну и "Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан" -это тоже всем известный факт.
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