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Все про:Абхазия (312) Грузия (3454) Путин (24115) Россия (71785)

 Россия гарантирует поддержку "независимости" и безопасности Абхазии, - Путин

путин

Президент России Владимир Путин на встрече с "президентом" оккупированной РФ Абхазии Раулем Хаджимбой заявил, что Россия намерена и дальше гарантировать безопасность и "независимость" Абхазии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Нам есть о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так будет и дальше", - сказал российский президент.

Путин отметил, что необходимо найти оптимальные пути развития экономики Абхазии для создания новых рабочих мест, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться с Хаджимбой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятая часть Грузии до сих пор оккупирована из-за отсутствия своевременной жесткой реакции мирового сообщества, - МИД

Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России, - ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

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Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
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Вовочка спрашивает папу
-Папа а я везучий?
-Еще как ,от тебя ни аборт ни GONDON не помог
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Другими словами будет и дальше убивать и грабить.
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и сказал "западным партнерам", что он срать на них хотел
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Как горько и завиднотслышать эти слова Хуйла пердизентам Захарченко и Плотницкому
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Може в торгівельних партнерів захерченко та плотницького свій гарант?
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Та да. Этих "достойныкив" украинского гражданства он не лишал. Нема за шо, наверное
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Много много раз буду пересматривать момент, когда из под его коротких лапок выбьют табуретку.
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кацапы не бегают.Они еще скален не встали.
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Зато независимый и безопасно само разрушающийся.
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Владельцам этого жилья, наверное, грустно и горько было покинуть свой дом.
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Почему? Я уверен они радовались, что раисюшка пришла, они радовались независимости- ведь именно этого они и хотели))))
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Хи-хи...
Это как захватить квартиру соседа, а его самого запихнуть в сортир и гарантировать ему безопасность! Действительно, его никто не тронет...
И притом его не выпускать оттуда...
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Совсем скоро хуйло от тебя потребуют независимости татарстан,башкирия,якутия с бурятией, но наверное ты этого не услышишь,табакерка немного опередит
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Еще немного - и все ватники узнают, кто в Раше самый главный шпион множества инострвнных разведок, включая Вануату, виноватый во всех нынешних бедах Раши, и кого надо сурово наказать на радость российской вате.
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Только государственную преступность они могут гарантировать.
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ну что вы ... а нищета , а куры из гавна , а ...много всякого , скрепного
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ну да и йух с ней. Главное чтобы все вши с гнидами из того зоопарка по миру не разбежались.
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А. ПИОНТКОВСКИЙ: "ЭСКАЛАЦИЯ ИЛИ КАПИТУЛЯЦИЯ"

https://www.youtube.com/watch?v=UMV8LBX__64
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Как показывает история, росия ни разу за всю историю не выполнила какую-либо договорённость.
Ну и "Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан" -это тоже всем известный факт.
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И ведь не слова о том что грузинские войска были по мирному городу из градов, а не только по дислокации миротворцев... Странно... Потери грузин, перечислили... а потери жителей цхинвала нет... Ещё странее. Однобокость какая-то...
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Сцукобля-император-щукалов хренов, ты когда своим пенсионерам-врачам-учителям помогать будешь?!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия гарантирует поддержку "независимости" и безопасности Абхазии, - Путин
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