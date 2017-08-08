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 Политика Украины
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Все про:Германия (2912) реформы (2765) децентрализация (341)

 Спецпосланником Германии по децентрализации в Украине будет экс-премьер Саксонии Мильбрадт

мильбрадт

Правительство Германии направит в Украину бывшего премьер-министра Саксонии Георга Мильбрадта в качестве специального посланника по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, спецпосланник будет направлен по приглашению Президента Украины Петра Порошенко, адресованного всем странам G7. Его мандат действителен в течение одного года.

Работа Мильбрадта будет охватывает семь направлений, главное внимание будет уделяться эффективному управлению в правительстве и децентрализации. По словам представителя правительства Германии, Мильбрадт уже имеет значительный опыт в консультировании Украины в этих сферах.

Георг Мильбрадт является доктором экономических наук. Он возглавлял правительство Саксонии с 2002 по 2008 годы.

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Как сообщил вице-премьер Украины Геннадий Зубко, посланник правительства Германии по вопросам децентрализации начнет работу уже в сентябре.
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За чей счет банкет? Пригласившего рошена или бюджета?
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Так а кто Парашенко? Он же его позвал.
Парашенко понял что сам не в состоянии выполнить задание Х.йла и позвал нацика газпромовского на помощь...
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он многих зовет, потом обхезывает и лишает гражданства
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Блин, а помоложе не нашлось?Его перед пенсией сюда выгнапи?
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В децентрализации больше заинтересованы толкатели Минских договорняков из Германии чем самой Украине. Никто до конца не знает в чем она заключается эта децентрализация. Законы для децентрализации какие приняты.
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Если он независим и будет работать в стиле надзирателя, то подвижки должны быть...
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видимо будет учить как делать федеративную республику.
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Та хоть сто посланников пусть пришлют.пэтяА сам себе реформатор и децентрализатор.Ему пох..ю.
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сейчас Время Стен - строй стену, чтобы выжить.
Спецпосланником Германии по децентрализации в Украине будет экс-премьер Саксонии Мильбрадт - Цензор.НЕТ 8104

Турция отгородится стеной от Ирана.
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Саксония не сильно интересует,а вот более ранние периоды биографии,в дрездене случаем не работал
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А сколько этому дедугану лет, что оно может, разве как Брежнева под ручку будут водит, и уточку подносить, оно самостоятельно уже и до туалета недойдет.
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Я это знаю, комментаторы некоторые нет. А этот дедушка всего на год старше .
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Друг хуйла стопудово,акционер газпрема,ещё бы Г Коля послали,или Шрёдера.
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Федерализация и децентрализация - идеи продвигаемые хуйлом. Как видим, рашен с радостью выполняет поручения хуйла по развалу украины.
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Не вижу ничего плохого, что профессионал из экономически развитой страны будет помогать проводить децентрализацию экономики и власти в Украине. Децентрализация, если, кто не знает - это большой плюс, а не минус. Уже сейчас регионы Украины получили в своё управление на 100 млрд. гривен больше, чем в прошлом году.
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пля - ты хоть слова переставляй - а то строго по методичке шпарит поросябот...
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Ещё один дядька, который будет рассказывать как правильно надо жить)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецпосланником Германии по децентрализации в Украине будет экс-премьер Саксонии Мильбрадт
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