 Спецпосланником Германии по децентрализации в Украине будет экс-премьер Саксонии Мильбрадт

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, спецпосланник будет направлен по приглашению Президента Украины Петра Порошенко, адресованного всем странам G7. Его мандат действителен в течение одного года.
Работа Мильбрадта будет охватывает семь направлений, главное внимание будет уделяться эффективному управлению в правительстве и децентрализации. По словам представителя правительства Германии, Мильбрадт уже имеет значительный опыт в консультировании Украины в этих сферах.
Георг Мильбрадт является доктором экономических наук. Он возглавлял правительство Саксонии с 2002 по 2008 годы.
Как сообщил вице-премьер Украины Геннадий Зубко, посланник правительства Германии по вопросам децентрализации начнет работу уже в сентябре.
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