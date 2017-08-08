 Водителя, который насмерть сбил девочку на Осокорках, арестовали на два месяца с альтернативой залога в 500 тысяч, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.
Решение о возможном обжаловании в апелляционном порядке постановления суда в части определения залога будет решено после изучения текста постановления и мотивов его принятия.
Смотрите также: Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 8-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами. ФОТОрепортаж
Как сообщалось, 6 августа вечером на ул. Садовой дачного массива Осокорки в Киеве пьяный водитель сбил двух детей, один ребенок скончался. По словам свидетелей, водитель двигался со стороны "шлюзов", начал обгонять поток автомобилей на повороте, после чего резко вернулся в свой ряд, от чего его автомобиль начало бросать в разные стороны, а потом и вовсе вылетел с дороги.
После столкновения с детьми, он хотел поймать такси, чтобы скрыться с места аварии, но люди его задержали. Тест на состояние алкогольного опьянения водителя показал 2,23 промилле.
7 августа прокуратура сообщила мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Водителю, который пьяным сбил двух девочек в Осокорках под Киевом, сообщено о подозрении, - прокуратура
780 24
Материалы по теме: ДТП
Водителю, который пьяным сбил двух девочек в Осокорках под Киевом, сообщено о подозрении, - прокуратура(14)
За сутки в 362 ДТП в Украине погибли 17 человек, 129 травмированы, - Нацполиция(11)
Переломы рук, ног и травмы головы: пьяный водитель сбил трех девушек, возвращавшихся с дискотеки, - ГУ НП в Киевской области. ФОТОрепортаж(94)
Число жертв ужасного ДТП под Киевом возросло до семи: в больнице умерла 8-летняя девочка(90)
Страшная статистика ДТП за сутки в Украине(0)
На проспекте Бажана в Киеве автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, перебегавших дорогу в неположенном месте. ФОТОрепортаж(81)
ДТП в Киевской области: шесть человек погибли, в том числе и несовершеннолетний ребенок, - Нацполиция. ФОТО(0)
Ответить
какие 60 дней, какие тысячи?
Ответить
--------------------------------
был пьяным, сбил 2х детей, один из них умер, хотел убежать- и при этом его арестовывают с возможностью внести залог?????
Мне кажется самих этих судей которые вынесли такое решение надо садить в тюрьму!!!!!!!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это чувырло, конечно, не найдёт таких денег - будет сидеть!
А мажоры если такое сделают? Заплатил залог - смылся за границу...
Херовый прецидент с этими залогами...
Ответить
Ответить
Государство, стало заимно-обменной канторкай? Или водила из семейки? А родителям детей, что положено? Сочувствийо?
Ответить
Ответить
Ответить
У нас, где в целом морально разложившееся люди, без всяких моральных тормозов, садятся за руль пьяные в стельку и знают, что в любом случае - легкий штраф в 10000 грн (экв.400 дол). У наших ублюдков -"законодателей" совсем нет мозгов, если они считают, что человек за рулем машины в 300'000 грн и выше заметит потерю в бюджете 400 дол? Хорошо, хотя бы не привязали к потешному необлагаемому минимуму в 17 грн...
Ответить
если убийство по неосторожности - наверное, можно залог оставить.
умышленное убийство, или с отягощающими (типа, синий за рулем) - никакой возможности выйти под залог.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить