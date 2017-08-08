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 Водителя, который насмерть сбил девочку на Осокорках, арестовали на два месяца с альтернативой залога в 500 тысяч, - прокуратура

дтп

Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток с альтернативой внесения 504 тыс. грн залога 32-летнего водителя Chevrolet Lacetti, который пьяным на Осокорках сбил двух малолетних детей, один из которых скончался.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Решение о возможном обжаловании в апелляционном порядке постановления суда в части определения залога будет решено после изучения текста постановления и мотивов его принятия.

Смотрите также: Трагедия на Осокорках: Пьяный водитель сбил троих детей - погибла 8-летняя девочка, еще одна госпитализирована с переломами. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 6 августа вечером на ул. Садовой дачного массива Осокорки в Киеве пьяный водитель сбил двух детей, один ребенок скончался. По словам свидетелей, водитель двигался со стороны "шлюзов", начал обгонять поток автомобилей на повороте, после чего резко вернулся в свой ряд, от чего его автомобиль начало бросать в разные стороны, а потом и вовсе вылетел с дороги.

После столкновения с детьми, он хотел поймать такси, чтобы скрыться с места аварии, но люди его задержали. Тест на состояние алкогольного опьянения водителя показал 2,23 промилле.

7 августа прокуратура сообщила мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водителю, который пьяным сбил двух девочек в Осокорках под Киевом, сообщено о подозрении, - прокуратура
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не понимаю как так можно...
какие 60 дней, какие тысячи?
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После столкновения с детьми, он хотел поймать такси, чтобы скрыться с места аварии, но люди его задержали.

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был пьяным, сбил 2х детей, один из них умер, хотел убежать- и при этом его арестовывают с возможностью внести залог?????
Мне кажется самих этих судей которые вынесли такое решение надо садить в тюрьму!!!!!!!!!!!
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клан судьїв\покурорів взагалі має бути ліквідовано..
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"он хотел поймать такси, чтобы скрыться с места аварии" - да уже за одно только это никакого залога! Что за законы в стране? Осталась ли хоть у кого-то из судей и прокурВоров совесть, честь, достоинство?
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Пьянь безмозглая, ребенка убило просто так, жлобина химии нажралось и за руль смерть нести.
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что за законы,убил ребенка,отслюнявил наверх и жри водку дальше
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То есть, получается так:
Это чувырло, конечно, не найдёт таких денег - будет сидеть!
А мажоры если такое сделают? Заплатил залог - смылся за границу...
Херовый прецидент с этими залогами...
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переписали законы с Европы без учета наших реалий - полный судейский произвол, негодяи-прокурВоры и морально разложившееся общество.
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За вождение в пяном виде от пяти лет. За смерть людей от 15. Без залогов и премий. С полной конфискацией последних трусов.
Государство, стало заимно-обменной канторкай? Или водила из семейки? А родителям детей, что положено? Сочувствийо?
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Сажать таких водителей ...... и судей, вынесших такое решение - тоже притягивать к ответу.......Что за страна, что за закону стали?????? одни деньги в глазах , а в душе ничего святого???????!!!!! Интересно - а если бы под колесами погиб его ребенок ........вердикт был бы таким же???????? Очень сомневаюсь.......
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мораль и честь отсутствует уже давно, рогатым главное нагрести и нажраться ...
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В Японии, если человек совершает ДТП в пьяном виде (что совсем редкость, 1 на 1 000 000), то это огромный (!) штраф и выплаты до конца жизни. И, как правило, запрет на вождение.
У нас, где в целом морально разложившееся люди, без всяких моральных тормозов, садятся за руль пьяные в стельку и знают, что в любом случае - легкий штраф в 10000 грн (экв.400 дол). У наших ублюдков -"законодателей" совсем нет мозгов, если они считают, что человек за рулем машины в 300'000 грн и выше заметит потерю в бюджете 400 дол? Хорошо, хотя бы не привязали к потешному необлагаемому минимуму в 17 грн...
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как по мне - нужно законы менять.
если убийство по неосторожности - наверное, можно залог оставить.
умышленное убийство, или с отягощающими (типа, синий за рулем) - никакой возможности выйти под залог.
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Говориться о пьяном "человеке". Какие неосторожности? Лучше "плохой" срок, чем "хорошая" расправа людей. Может последнее и лучше?
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я вообще-то написал не про конкретно этот случай, а о том, что взагали закон нужно менять, и предложил варианты для каждого из случаев.
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Это правильно. За толстые стены его- иначе будет плохо со здоровьем у этого Аватара
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Такое впечатление что никто из форумчан не водит машину. Ребята от такой хуйни нихто не застрахован - ни водитель, ни пешеход. Искреннее сочувствие родным и близким погибшей, и часть сочувствия неосторожному водиле, чуток провтыкал, потерял внимания, концентрацию и все.... жизнь под откос..... Держись парень
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когда уже разберутся с этими заставами: человека убил - застава, мобильник украл - застава.
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"цена" жизни ребенка в Украине - 500.000 гривен...
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Интересно,а во сколько шоколадный оценивает жизнь своего сыночка,ну или доченьки? Это абсурд какой то! Жизнь человека измеряется деньгами!!! Петя это днище и позор тебе за такие реформы.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВодителя, который насмерть сбил девочку на Осокорках, арестовали на два месяца с альтернативой залога в 500 тысяч, - прокуратура
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