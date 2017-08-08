 Пересмотр размера пенсий по инвалидности является приоритетной задачей правительства, - Рева

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"На сегодняшний день мы планируем как приоритетную задачу пересмотреть размеры пенсий пенсионерам не только по возрасту, но и по инвалидности. Потому что все-таки одно дело - это выплата по уходу, другое дело - это пенсия человеку, потерявшему трудоспособность", - сказал он.
Министр также отметил, что нужно изменить систему выплаты по уходу за инвалидами.
"Когда мы говорим о выплатах по уходу, то мы должны понимать, что там есть много вопросов. Почему эта помощь популярна среди народа? Тот, кто получает пособие по уходу, для него государство платит ЕСВ и ему идет страховой стаж. Очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда человек оформляет уход за инвалидом, этим реально занимается кто-то другой, сам человек выезжает на заработки например, за границу, здесь ему идет страховой стаж, а там он работает на себя. Поэтому здесь есть много вопросов. Дело не в сумме, а в том, что нужно изменить саму систему такой помощи. В приоритете на данном этапе, я считаю, является повышение уровня пенсионного обеспечения, в том числе инвалидов, а дальше будем реформировать все другие аспекты социальной помощи, в том числе и этот", - добавил он.
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Не прибил захерченко в лоб кружкой?
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Украинские чинуши самые оху......е чинуши в мире. При том, что Украина сейчас находится в состоянии войны. Мародеры-вырожденцы.
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Есть правда для власти БОЛЬШОЙ МИНУС работники наконец узнают скоко реально налогов они платят и какие это суммы!! А после того как они узнают то есть шанс что кто то получит в морду!!
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Вот работают рядом строители. Всю жизнь получают кеш, ни разу еще не заплатили налоги. Зато когда попал в больницу, то там ему все были должны, потому что он украинец видите ли.
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