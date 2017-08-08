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 Политика Украины
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Все про:инвалиды (314) пенсионная реформа (960) пенсия (1655) Рева (231)

 Пересмотр размера пенсий по инвалидности является приоритетной задачей правительства, - Рева

рева

Приоритетной задачей для правительства является пересмотр размера пенсий пенсионерам по инвалидности.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"На сегодняшний день мы планируем как приоритетную задачу пересмотреть размеры пенсий пенсионерам не только по возрасту, но и по инвалидности. Потому что все-таки одно дело - это выплата по уходу, другое дело - это пенсия человеку, потерявшему трудоспособность", - сказал он.

Министр также отметил, что нужно изменить систему выплаты по уходу за инвалидами.

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"Когда мы говорим о выплатах по уходу, то мы должны понимать, что там есть много вопросов. Почему эта помощь популярна среди народа? Тот, кто получает пособие по уходу, для него государство платит ЕСВ и ему идет страховой стаж. Очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда человек оформляет уход за инвалидом, этим реально занимается кто-то другой, сам человек выезжает на заработки например, за границу, здесь ему идет страховой стаж, а там он работает на себя. Поэтому здесь есть много вопросов. Дело не в сумме, а в том, что нужно изменить саму систему такой помощи. В приоритете на данном этапе, я считаю, является повышение уровня пенсионного обеспечения, в том числе инвалидов, а дальше будем реформировать все другие аспекты социальной помощи, в том числе и этот", - добавил он.

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В чем популизм? И при чем тут порох? Ты, вообще-то, в теме по инвалидским пенсиям, или так, попидеть про зраду?
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Тут он прав в некотором роде,сосед инвалид 2 группы общего заболевания,сынуля лоботряс 30 лет,оформили уход,что бы избежать мобилизации,третий год подряд в крыму с ранней весны до поздней осени на зароботках,стаж идет,и еще и что то платят,точно не скажу сумму ибо с ватанами не общаюсь и таких море
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ППЦ люди их напрягают работающие сынки а гуляющий парламент вас не напрягает не?!!
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Ты ещё жива, моя старушка?
Не прибил захерченко в лоб кружкой?
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"... па инвалиднасти..." Бе-бе-бе... Какой инвалидности? Так и реки начальники - вследствие военных действий и т.п. Бе-бе-бе... Святое правило. Не кинуть - и не кидать таких. А лучше бы циферью начальника - "сыпанул", что бы все аплодировали, а не Бе-бе-бе. Не слабо? Но с сдерживанием и результтатом, а не Бе-юе-бе...
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Вiльний 🇦🇴‏ @NoFated

Украинские чинуши самые оху......е чинуши в мире. При том, что Украина сейчас находится в состоянии войны. Мародеры-вырожденцы.

Пересмотр размера пенсий по инвалидности является приоритетной задачей правительства, - Рева - Цензор.НЕТ 2296
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Просто в остальных этих странах зарплаты в конвертах не получают как у нас.
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на самом деле проблему с ЗП в конверте решить очень просто!! надо сделать как во всех странах каждый платит свои налоги сам!т.е. пока работодатель платит налоги за работников (роли не играет как они называются) то работодателю есть смысл скрывать реальную ЗП а если работник будет свои налоги платить сам то роботодателю нет смысла что то скрывать отдал денег работнику пусть работник сам с налоговой воюет!
Есть правда для власти БОЛЬШОЙ МИНУС работники наконец узнают скоко реально налогов они платят и какие это суммы!! А после того как они узнают то есть шанс что кто то получит в морду!!
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Во всех странах платят и работодатели и работники.
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во всех странах люди работают по контракту в котором расписано кто за что платит!!
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30% платится при выплате, 20% при получении. Примерно как и во "всех странах" - около половины.
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читай пост выше умник!! ты вообще работал в Европе чтобы пиздеть!!
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Ага, заплатят у нас добровольно, конечно))
Вот работают рядом строители. Всю жизнь получают кеш, ни разу еще не заплатили налоги. Зато когда попал в больницу, то там ему все были должны, потому что он украинец видите ли.
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Да как тебя напряг работяга просто виже очко до ушей разорвалось от напряга! А судья тебя не напрягает они вообще не хера не делают но им все должны а депутаты... а у них феофания не напрягает не?!!
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Денег много не бывает и какие это деньги на три копейки добавят, а пиздежу на тысячу, начни с больницы 50 грн вход и в отделении 70-100 вот и все повышения, не считая опунно дорогие лекарства и анализы !!! Так шо не хуй пиздеть !!!
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І коли ця грьобана влада надасть інвалідам можливість обміняти старі запорожці чи купити за півціни сучасні автомобілі з ручним керуванням ?
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суки...пограбували людей а тепер про роздачу милостині з "царской руки" розказує...тварина комуняцька ...
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Пенсии они уже типа пересмотрели ( приняли в первом чтении) по этому пересмотру 50-70% вообще будут без пенсий!! Инвалиды ждите теперь и на вашей улице будет праздник!!
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От, про що воно розповідає? Де хоч одна цифірь!? Ми, ми, ми... Лайно ви!!!
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Ревун забыл уточнить, что одновременно с пересмотром пенсий по инвалидности будет проведена ревизия инвалидов. Лишат группы тех, кто в состоянии "подносить патроны и рыть окопы".
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Участникам боевых действий в первую очередь .
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Мне интересно как поступят с людьми которые получают пенсию по потере кормильца? Повысят ли им?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПересмотр размера пенсий по инвалидности является приоритетной задачей правительства, - Рева
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