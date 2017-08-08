 Россия испытывает на Донбассе новое вооружение, в том числе танки, - Генштаб ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в интервью LIGA.net.
"На оккупированной территории Луганской и Донецкой областей нет ни производства крупнокалиберных боеприпасов, ни производства танков, ни артиллерийских, ракетных систем и минометов, ни современных средств радиоэлектронной борьбы, нет беспилотных летательных аппаратов. Но они, к сожалению, присутствуют в тех группировках, которые были там созданы. Это как раз и есть то вооружение, которое поставляется с территории Российской Федерации", - сказал он.
"В основном поставляется то оружие и боеприпасы, которое было на базах хранения в РФ. Но в том числе, повторю, присутствуют и новые образцы: проводится их апробация в условиях боевых действий. Используются артиллерийские системы, реактивные системы, танки. Например, мы имели опыт и боевые столкновения, когда применялись новые российские танки Т-72б3 и Т-90. Я уже не говорю о современных БПЛА и о средствах разведки", - добавил начальник Генштаба.
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Начало убогой истории государственности ватных орков положили оставшиеся без наследства младшие сыновья киевского князя - которые заблудившись по дороге из Руси в Швецию, попали в мокшанскую Суздаль, где шуганули хазарскую «крышу» орков и сдуру решили колонизировать депрессивные окрестные болота, заселенные латентными алкашами, которые не имели ни к чему склонности, кроме как пить и воровать. В общем объявили на месте мокшанских болот новые удельные княжества, а себя естественно князьями. Вскоре в эти новоРуськие княжества, подтянулись из Киева попы-миссионеры, которые при помощи библии, русифицировали на нашу голову местных аборигенов: мокшей, меря, эрзя и прочих - так как до этого их лексикон насчитывал всего пару сотен угро-финских матов, из-за чего они даже друг друга плохо понимали, а письменности у них и вовсе не было.
Прошло немного лет, и по пути в Европу заблудился уже хан Батый, который не подумав освободил ватных орков от киевской Хунты - а его потомки чтобы как-то управлять мокшанскими болотами, заложили на них городок Москва, назначив его центром Московского Улуса и переселив туда из Орды свои - администрацию, налоговую и кое каких силовиков. Вскоре этот улус при активной помощи монголо-татарских отпускников и ополченцев, подчинил себе остальные финно-угорские улусы: Рязанский, Тверской, Вятский, Залеский, Суздальский, Новгородский, Псковский - в результате чего вырос до Московского Ханства (царства). Впоследствии, после трехсотлетнего рабского ползанья на брюхе под татарами, ватные орки, используя свою врожденную подлость, а также постоянную междоусобицу монголо-татарских хозяев, притворяясь братьями всех враждующих сторон, путем предательства всех и каждого - захватили в Золотой Орде власть, поэтапно подчинив Московскому Ханству - Астраханское, Казанское, Сибирское и Крымское ханства, после чего перенесли столицу Орды в Москву.
Прошло еще немного лет, и последний из династии чингизидов всем известный царь-шизофреник, съездив побухать в Европу - заразился там навязчивой шизой имитировать из своей орды-Московии европейское государство, для чего, украл у киевских соседей их историю, название страны - и переименовал Московию в
Россию, а потом обрезав ватным оркам козлиные бородки - обозвал их русскими, попутно объявив этот генетический мусор славянами...
Медленно текли столетия, но жизнь в империи-орде практически застыла, пока лет сто назад, эти самые ватные орки, после очередного пьяного бунта не расстреляли своего царя-батюшку, а заодно и всю его родню - и освободившееся место царя хапнул кавказский уголовник-рецидивист, который первым делом превратил Орду в один большой скрепный ГУЛАГ, а затем договорился со своим дружбаном Гитлером, как вместе с немецкими братьями Польшу поделить. Но что-то там они недоделили, и ватники давай по ордынскому обычаю перед немцами балалаечные понты колотить - мол мы самые крутые и «всех вас в пепел». Но немцы этого хамства не заценили и накостыляли оркам так, что те бежали аж до Волги, и выли оттуда в Вашингтон: спасите-помогите американские братья - аж в Антарктиде слышно было. Пожалели тогда ватных орков, дали их царю-уголовнику самолетов, танков, кормов для орды и открыли Второй фронт. В общем, как-то всем миром отбились от Гитлера.
Так эти гады, после всего в благодарность - бомбу у американцев стащили, и давай весь мир ей пугать, потом к соседям начали лезть, со своим высосанными из среднего пальца «мировой революцией» и «интернациональным долгом». Пришлось тогда Западу, чтобы как-то орков усмирить - наложить на Орду санкции и опустить цены на нефть. А так как работать орки никогда не умели, да и не хотели - они за пару лет, все накопленные нефтедоллары тупо пробухали - после чего благополучно развалились. А из Москвы их царь-алкаш начал назойливо канючить у американцев ножки Буша. Но так как кормить орков, никто особо не хотел - приняли решение обеспечить им хозрасчет, вернув обратно цены на нефть. Тем более, что тогдашний царь-алкаш - забожился выдрессировать орков, приучив их к законности, свободе и прочим демократическим ценностям.
Но прошло еще не много лет и оказалось, что из-за лишней хромосомы, ватные орки, совершенно не поддаются дрессировке. К тому же, в результате каких-то ментовских многоходовочек, царя-алкаша окончательно споили - а оркам подсунули на пожизненное царство пораженное вирусом мании величия плешивое Х#йло. Этот царь-мент, накопив от продажи дармовых нефти и газа кучу бабла, возбудил орков ложным величием и выдуманной в какой-то блатной подворотне мантрой «ватного мира» - решил Украину поделить, которая на тот момент, как раз оказалась разоренной усилиями пятой колонны орков, со специально разграбленной армией… и как померещилось Х#йлу - одинокой и без союзников. С кем делить? Да похрен с кем, но пол Украины орки пытались по воровской ордынской привычке оттяпать - обозвав ее НовоСоссией.
Однако, подлые укропы, этой «братской» идеи не заценили, собрались в добробаты - и устроили ватным оркам, «распятым мальчикам» и снегирям крепкий геноцид, а потом еще арта укропов подтянулась, и начала по разведданным с американских спутников - регулярно отправлять целые стада орков в преисподнюю. Плешивое Х#йло быстро врубилось, что у него скоро не хватит рефрижераторов, для эвакуации с Украины ватных жмуров - поэтому через купленных за нефтедоллары трусоватых европейцев, навязало укропам в Минске какой-то мутный гибридный мир. А для того, чтобы как-то успокоить возбужденное величие орков, Х#йло отправило в Сирию ватных «джедаев» - безнаказанно побомбить не прикрытых ПВО арабских крестьян, которые в панике ломанулись в Европу…
Наконец-то, на Западе въехали, что пока у ватных орков есть деньги и корм - они перманентно будут лезть к своим соседям с «освободительными» войнами. Поэтому Запад запустил план «Анаконда», для чего опять обвалил цены на нефть, а чтобы ускорить процесс нагрузил Орду «смешными» санкциями - после чего, доллар, евро и брент устроили на биржах Орды, гонки как на «Формуле-1» - и через какое-то время, экономика нации этнических алкоголиков нырнула под плинтус. Орки давай орать в Пекин, спасите-помогите китайские братья от бездуховного Запада - аж в Антарктиде этот скулеж слышно было. Но ушлые китайцы, на лживые визги о братве почему-то не повелись, и ответили: ну какие вы орки, нам нахер братья - верните-ка лучше наши исконные Сибирь с Дальним Востоком!
В общем, сцепились тогда ватные орки с голодухи между собой, выясняя какое их племя самое крутое в Орде - да так, что ООН пришлось даже миротворцев нанимать, чтобы разогнали их по домам… вломили тогда оркам всем миром не хило. Правда свое Х#йло, они сами удавили, после чего, облили его баррелем нефти и скрепно сожгли во внутреннем дворике Кремля. Затем, под крышей ООН, раздерибанили агрессивный Ватный Рейх - на двадцать миролюбивых бандустатов, оставив ватным оркам небольшое Московское Царство… - бомбу конечно же отняли, и запретили оркам иметь армию.
Но прошло еще немного лет, и ватным оркам опять разрешили - завести небольшую армию. Так они сразу же полезли Татарстан поделить. С кем? Да хрен его знает с кем. К тому времени, ватные орки по своей рабской генетической памяти, выбрали себе на должность очередного пожизненного царя какого-то кавказского джигита - который, кстати, своего первого орка, убил в 15 лет - за что и получил звезду Героя Орды. Вот этот царь-горец и обрушил на недоразвитые и вечно пьяные головы ватных орков, весь свой скудный словарный запас: прадедывоевали, еще наш первый царь-орк эту Казань брал… в общем «казаньнаш»! И крепко покусанная телевизором, возбужденная новым мнимым величием, орда ватных орков - по привычке полезла к соседям исполнять очередной «интернациональный долг»…
Но тут прилетели смотрящие из Пентагона, подтянули из Киева «Азов» с правосеками, у которых, уже был наработан успешный опыт усмирения орков, всех разняли, раскидали, а ватных орков снова поделили, оставив им маленький Московский Улус внутри МКАД (где раньше были мокшанские болота) - и для надежности обнесли его высокой стеной. С тех пор, только комбикорм им с вертолетов сбрасывают, а что там на земле - никто и не знает, да и знать не хочет. Но все равно, новым соседям как-то стрёмно, ватные орки как упьются, так пытаются стену подломить - чтобы новых «братьев» себе завести и начать искать на их территории «ватный мир» - чтобы потом был повод «освободить» чужие земли от всех признаков цивилизованной жизни. А так как пьют орки регулярно - то скоро видать опять полезут. Поэтому соседи решили скинуться, чтобы дополнительно выкопать глубокий ров, залить его водой и заселить адаптированными к морозам крокодилами, а потом обнести всю эту дикую резервацию ватников, колючей проволокой под напряжением.
Александр Винницкий ® (август 2014 - редактировано август 2017)
[i] ВАТНЫЕ ОРКИ - изначально гибрид из этносов: Мокша, меря, эрзя, мордва, вепс, мари, чухня, мещера, голядь, коми, чудь, водь, карелы, эмь, удмурты, бесермяне, ханты, манси, саамы, ижора, остряки, мурома, весь, самоеды, пермь, ямь, комь, чуваши, поморы… к которым походу оккупации чужих земель добавились: татары, монголы, башкиры, якуты, буряты, чукчи, аварцы, абхазы, осетины, алеуты, нанайцы, калмыки, юга, эхириты, хори, тувинцы, ханты, манси, эвенки, ненцы, черемисы, вотяки, буртасы, лакцы, хакасы, алтайцы, эвенки, абазины, езиды, шорцы, цахуры, манси, андийцы, дидойцы, нивцы, удины, уйгуры, сойоты, селькупы, шапсуги, ульчи, бесермяне, хемшилы, телеуты, талыши, тубалары, камчадалы, экскимосы, каракалпаки, кеты, чуванцы, мишари, тофалары… и т.
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и не только генштаб,
и не только там.
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11 ч ·
Я смотрю, что наш Народ все равно не может лишиться страха и веры в могущество Путина. Или России. Никак не может.
У нас уже четвертый подряд месяц (начиная с Мая) реальных побед. У нас в Киеве войска НАТО скоро пройдут торжественным маршем.
Но, как только пару дней нет важных новостей, часть нашего Народа впадает в старую и добрую игру - Путин что-то затевает. И так продолжается уже три года.
И сколько бы я ни писал, что под 9-ью Пакетами санкций не получится ничего затевать…, иначе ты только можешь ускорить и приблизить 10-ый, но вера во всемогущество Путина живет и побеждает.
Сейчас новая фишка - учения в Беларуси. Но НАТО проводит каждый месяц учения на границах РФ. И - очень масштабные. Вспомните Anakonda-16 в Польше. До 30 тыс участников. Вспомните недавние Sea Breeze 2017 в Украине. И так далее. Ну пусть себе проводит РФ. Кому они мешают?
ОК. Давайте сделаем так.
Назовите мне в комментариях важные победы РФ за последние три года. Политические, военные, экономические, дипломатические и тд? Спецоперации?
Может Трамп, который начал холодную войну с РФ?
Может Монтенегро, где провалился переворот?
Может Додон, который ничего не решает, ибо в Молдове парламентская республика и Додон только качнет маятник в сторону Европы обратно?
Может то, что Резервный Фонд РФ закончился?
Что еще? Где многоходовки?
Где крупные наступления?
Где те "эксперты", которые ими пугают каждые два месяца?
Где те "эксперты", которые говорили, что РФ признает ДНР-ЛНР после того, как РФ якобы признала их паспорта?
Жаль, что мы не верим в нашу Победу.
Откуда эта второсортность у некоторых?
Дам еще один прогноз до НГ, если хотите.
Ничего и нигде РФ не сделает. Будет осенняя попытка раскачки в Украине при помощи своих консерв. И это максимум, на который РФ способна под санкциями и при отсутствии ресурсов - военных, экономических, политических и тд.
Колесо Истории не остановить.
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В офис приехал Ваш кофе, спасибо...
Олег Пономарь Пейте на здоровье! Спасибо!
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Наверное, двоюродные братья.
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По мотивам действительных событий.
«Знаете ли вы, украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц»*. А в чистом, прозрачном воздухе, между россыпью звезд, пролетают вереницы трассеров, удивленно разглядывая мелкие, холодные светила. Внизу, под ними, раскинулась необъятная степь, до времени поглотившая цвета и оттенки. Только светлое и темное, а еще - совсем темное. Сверчки разрезают воздух своим тихим, но настойчивым звуком, как это было до нашествия врага и как будет после того, как о нем уже все совсем забудут.
Но вот вдали раздался торопливый перебор АГС, а где-то за притихшей, девственной чащей послышались лопающиеся звуки разрывов гранат, а вслед за ними, заявил о себе пулемет. Снайперская пара спешно допила свой кофе и что-то негромко, но отрывисто отвечая в рацию, подхватила свои инструменты и скользнула в темноту, к темной глади реки. Темными, размашистыми мазками прибрежных кустов ночь укрыла специалистов, давая возможность рассмотреть тех, кто так бесцеремонно вторгся в извечный хор сверчков и ночных птиц. Их было немного, но каждый издавал свой звук, разрывающий умиротворённое дыхание степной ночи. Пара приложилась к своему АГС, а чуть правее вел свою сольную пару пулеметчик. Между ними примостился наблюдатель, пытаясь высмотреть цели в свой прибор. Но самое неприятное было чуть дальше. Небольшая группка темных фигурок разворачивала свои минометы и копошилась с боеприпасами. По всему было видно, что ночь окончательно потеряет свою естественную тишину.
Первым удивился наблюдатель. Его голова дернулась чуть вверх и назад, а потом - нырнула в темноту. Через несколько секунд успокоился пулеметчик и кто-то, пригнувшись бежавший к нему. Расчет АГС ничего не слышал за шумом своей стрельбы, а потому, когда смолк и он, вернулась долгожданная тишина. Ее нарушали только одиночные благородные звуки, который издавала винтовка Barrett, посылая свои крупные подарки шумным пришельцам. Это действительно можно воспринимать как подарок, ведь этот инструмент одновременно избавляет от парикмахеров врачей и даже командиров. И вот на время все стихло. Через несколько минут сверчки снова взялись за свою работу, а снайпера медленно стали отходить, размышляя о том, что любой из их сегодняшних клиентов мог бы без проб, легко пройти кастинг на роль Всадника без головы.
«И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и степи»**. Это диверсионная группа противника нарвалась на растяжки у края оврага, распугивая спящих в кустарнике птиц. И сразу же, как будто для того, чтобы поинтересоваться тем, что там произошло, туда отправилось несколько мин, со свистом пролетающих над головами снайперов и тех, кто угощал их кофе перед выходом.
Там на краю оврага, раздалось несколько резких и печальных звуков - таких, какие бывают от разбитой по неосторожности бутыли горилки. Так иногда случается, когда ее мокрую и тяжелую, поднимают из погреба, по крутым ступенькам. Это - всегда печально, только здесь точно не бутыль разбилась. Через несколько минут туда прилетело еще и чуть позже - еще раз, а потом - все стихло. Там уже никто и никуда не торопился. Ночь текла своей дорогой, а река - своей. Тот, кто неотрывно смотрел в тепловизор, вдруг что-то оживленно зашептал в рацию и из ближайших укрытий к нему стали по очереди подходить верные товарищи и заглядывать в чуть светящийся визир. Прибор был настроен так, чтобы именно реку было видно хорошо. Вернее, не саму реку, а то, что было на ее поверхности. А там, очень медленно, едва покачиваясь, плыл труп неизвестного, еще недавно жившего в далекой Бурятии. В таком виде он уже никому не внушал ни страху, ни отвращении. Две крупные, темные лягушки довольно устроились на самом высоком его месте и надрывно квакали, раздувая огромные пузыри у себя на шее.
Кто-то аккуратно затянулся сигаретой в кулак и сказал:
- Ну что же, мы долго ждали и вот - плывет труп нашего врага!
Люди тихонько посмеялись и кто-то в ответ заметил:
- В этом месте будут раки, те, что были когда-то по пять рублей, ну очень большие!
«А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь!»***
*Все цитаты из «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя
антиколорадос
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Полигон Урзуф. Жара около сорока градусов. Недалеко от склона тренируются снайпера. Сегодня у них работа по следующему упражнению - на поле с травой по колено стоят два гонга 40х40 см. Один на дистанции 750 метров, второй - 900 метров. Невооружённым глазом эти гонги очень плохо видны.
Снайпера делятся на пары наблюдатель/стрелок. После чего наблюдатель ложится на каремат с рацией в руке, а стрелок отходит на 100-120 метров, причём экипированный, с винтовкой в руках. Звучит команда, начинает тикать секундомер. Наблюдатель вызывает стрелка по рации, стрелок бежит на позицию. Прибегая на позицию, получает от наблюдателя дистанцию до цели, угол места цели, направление, направление ветра и его скорость. После чего снайпер вносит данные в балкалькулятор или рассчитывает выстрел по таблице превышений, находит цель, делает быстрый выстрел (это, напомню, после пробежки экипированным по сорокаградусной жаре). Время на всё про всё - две минуты. Максимальное количество боеприпасов для попадания - два патрона. Таким образом люди учатся работать в связке, моделируя ситуацию, когда наблюдатель нашёл незапланированную цель, и стрелку надо быстро поменять позицию, сделав выстрел, пока цель не свинтила. Ну, например, появился пулемётчик в доте и начал работать с направления, с которого снайпер не может делать выстрел - и надо поменять позицию.
Надо отдать должное, попадания почти всё время были с первого же выстрела. Пристрелявшись, парни расслабились и начали вносить в упражнение элементы армейского юмора. И вот как это было.
Я: - Старт.
Наблюдатель (в рацию): - Ой, Лёша, беги сюда. Ой, тут нам плохо (фигура, стоящая вдалеке, начала забег к позиции). Ой всё, без тебя не справимся.
Голос стрелка в рации вперемешку с хеканьем во время бега: - Что случилось? Вы что там, неудачники, без меня ничего сделать не можете? Только кофе сел попить…
Наблюдатель: - Ой, Лёша, плохо нам. Снайпер по нам валит и валит. Ой, плохо, не продержимся без тебя.
Стрелок (подбегая к позиции и плюхаясь с винтовкой на каремат, выставляя сошки и вытягивая планшет Армии СОС из кармана): - Где?
Наблюдатель: На 2 часа. Угол места цели - 5% вниз. Дистанция - 750 метров. Размер цели - 40х40 см. Ветер 3 метра на 5 часов.
Стрелок (быстро набирая вводные в балкалькуляторе и перещёлкивая прицел): - Так ---- вы тут без меня не могли ничего сделать? Чего вы снайпера этого не завалили? У вас что, ПМа нет?
Стрелок, внеся все поправки в прицел, рывком выдергивает третью ногу под прикладом и направляет винтовку на цель. Шутки пропадают, наблюдатель смотрит на цель, готовый сразу же откорректировать первый выстрел, если будет снос пули от цели. Слышен тихий выдох от стрелка с задержкой дыхания.
Выстрел. Чуть более секунды ожидания - и с поля приходит гулкий звук попадания в гонг. Стрелок вздыхает полной грудью, доставая из патронника уже досланный туда второй патрон.
Я: - Время - две минуты восемь секунд. Норм.
Стрелок: - И это всё? Чё тут стрелять-то было? ПМа, что ли, у вас нет? Чё там снимать снайпера из ПМа-то?
Наблюдатель: - Ой спасибо, Лёшенька, спас ты нас убогих. Не могли мы его из ПМа достать. Мы же не героические замполиты N-ской бригады, мы всего лишь разведвзвод батальона морской пехоты. Но спасибо тебе. Только благодаря тебе и выжили.
Шутка про замполита, который подал себя на награждение орденом Богдана Хмельницкого за то, что из пистолета Макарова «снял снайпера» на дистанции 400 метров - это уже легенда. Причём в хорошей бригаде служил замполит, которая много сделала, хорошо отвоевала. Но этот персонаж стал у снайперов притчей во языцех. Замполит, который приходил в школы рассказывать о своём «подвиге», делал страшные глаза и заявлял:
- Я видел его глаза! (С 400 метров - видимо, отличное зрение) Он был молодой парень! Но! Я нажал на спусковой крючок!
Орден Богдана Хмельницкого героическому замполиту тогда не дали. Но «снайперской легендой» он таки стал. И вот уже следующий боец бежит по дороге под знойным солнцем, в то время как наблюдатель его мотивирует:
- Давай, беги быстрее, а то сейчас прибежит замполит, достанет ПМ и твой фраг уйдёт к нему. Давай быстрее! Не заставляй замполита выполнять твою работу…
Легенды этой войны. Они такие разные...
https://petrimazepa.com/sniperslegend.html
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Савченко: "Допомога Україні зброєю наблизить світову війну".
Найєм: "Поставки зброї не вирішать конфлікт на Донбасі".
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