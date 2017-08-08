 На завтра в Кривом Роге объявлен траур по бойцу Вячеславу Иванушкину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, соответствующее решение подписал исполняющий обязанности мэра Сергей Маляренко.
В день траура в городе будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы телевидения и радио.
Прощание с погибшим состоится 9 августа у дома в Саксаганском районе, где он жил. Похоронят военного на Аллее Славы на центральном кладбище.
По словам криворожских волонтеров, старший наводчик противотанкового взвода воинской части А3220 Вячеслав Иванушкин погиб от пули снайпера 7 августа в районе поселка Марьинка в Донецкой области.
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