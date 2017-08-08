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 Общество
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 На завтра в Кривом Роге объявлен траур по бойцу Вячеславу Иванушкину

москва траур

Власти Кривого Рога (Днепропетровская область) объявили 9 августа днем ​​траура по погибшему на Донбассе бойцу Вячеславу Иванушкину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, соответствующее решение подписал исполняющий обязанности мэра Сергей Маляренко.

В день траура в городе будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы телевидения и радио.

Прощание с погибшим состоится 9 августа у дома в Саксаганском районе, где он жил. Похоронят военного на Аллее Славы на центральном кладбище.

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По словам криворожских волонтеров, старший наводчик противотанкового взвода воинской части А3220 Вячеслав Иванушкин погиб от пули снайпера 7 августа в районе поселка Марьинка в Донецкой области.



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За кожного болить душа...
Спи спокійно,Воїне...
Царство Небесне,земля пухом...
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Не важно когда это произойдёт - но путлеровская козломордия ответит за свои злодеяния ....
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даже здесь своё дерьмо рекламируешь - голову бы тебе оторвать...
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Царство Небесное воину... Больно читать такие новости...
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І так має бути в кожному місті і містечку України. Герої не вмирають
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Лучше пожелай, чтобы трауров таких в Украине больше не было.
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