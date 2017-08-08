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 Политика Украины
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 Кабмин рассмотрит постановление об упрощении перевозки имущества через админграницу с Крымом, - Черныш

черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявляет, что на ближайшем заседании правительство должно рассмотреть новое постановление, которого, среди прочего, упростит провоз личных вещей через административную границу с Крымом.

Этот вопрос рассматривался 8 августа на заседании с участием членов правительства, сообщил Вадим Черныш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Первый вице-премьер-министр проводит сегодня совещание, чтобы наконец вынести этот вопрос на рассмотрение правительства. Мой первый заместитель на этом совещании, чтобы преодолеть все несогласованности, в частности с ГФС. Если сегодня мы снимем все технические вопросы, то мы попробуем, чтобы на ближайшее заседание правительства проект постановления был внесен", - заявил Вадим Черныш.

По словам министра, в настоящее время против таких изменений выступает Государственная фискальная служба.

"Год инициируем изменения в постановление. Постоянно какое-то ведомство против. То сначала Минэкономики было против, потом Минюст. Но самое главное препятствие сейчас - Государственная фискальная служба, она категорически против. Наша позиция такова, что необходимо урегулировать вопрос по отдельной процедуре, не ссылаясь на законодательство, регулирующее порядок пересечения государственной границы, потому что это не государственная граница, это просто административная граница. Надо учесть специфику, люди хотят еще выезжать из АРК, они имеют право забрать свои вещи и именно это было причиной, почему суд повлиял на эту ситуацию", - сказал Черныш.

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До недавнего времени действовало постановление Кабмина Украины №1035, в котором первый пункт ограничивал провоз вещей через административную границу с Крымом.

В июне суд признал незаконным пункт постановления. В соответствии с судебным решением, крымчане могут перевозить личные вещи с территории аннексированного Россией Крыма на материковую территорию Украины без каких-либо ограничений. Однако, по свидетельствам граждан, которые пересекали административную границу с Крымом, решение суда выполняется не всегда.
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...люди хотят еще выезжать из АРК...
1.Люди уже выехали.
2.И совсем не АРК ))))))
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Привет хотят нам весь бизнес испоганить, гады! Помнишь мы собирались наладить поставку электроэнергии крысьчанам, в ведрах пока мы собираем ведра....
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А почему она до сих пор НЕ ЗАКРЫТА?!!!
Это не админграница,а линия разделения с оккупированными территориями.
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а патаму шо если перекрыть, все крысяне уйдут в ополчение и нападут на Конча Заспу.
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Наша позиция такова, что необходимо урегулировать вопрос по отдельной процедуре, не ссылаясь на законодательство, регулирующее порядок пересечения государственной границы, потому что это не государственная граница, это просто административная граница.что этот сепаратитс втюхивает(Крым под контролем рашиста как административная единица рабсеи.но он впаривает по процедуре.что это административная единица Украины....тогда где украинские органы власти в Крыму(администрация рошена)???
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Министр по вопросам временно оккупированных территорий....я хренею - оккупации нет, а министерство оккупированных территорий есть...
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У меня в Крыму живет три бывших друга -- полковники --пенсионеры . Им Украина дала хорошие пенсии , квартиры , дачные участки , награды и уважение . Живут не в Джанкое -- а в лучших местах Крыма -- Саках , Евпатории и Севастополе . Теперь они на деле и на словах ярые поклонники России и Путина -- один даже наши украинские части захватывал . Теперь какой то Министр Черных о них беспокоится ?? Вещи им возить нужно без проблем на Крым ?? А может Черныша попросили наши в Украине Предатели -- облегчить им в гости к ФСБ на собеседования за инструкциями ездить или просто Черныш дебил ?? И думает задним местом ?
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Вещи им возить нужно без проблем на Крым ?? А может Черныша попросили наши в Украине Предатели -- облегчить им в гости к ФСБ на собеседования за инструкциями ездить или просто Черныш дебил ??

---------------
там три в одном...
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Шо, уже всё забыто и всё хорошо с вражинами уже мировую тёрку налаживаем, наши хлопцы кладут жизни каждый день
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Да представляю в году так 1942 1943 про административную границу где то под Сталинградом.
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Там начали имущество отжимать у предателей,даже на азировых наезд,надо выручать,пусть вывозят барахло
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вы еще электрику пустите...по админгранице..не..ну а шо???
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шо за дурдом??? "временно оккупированная территория" и такие же права как у меня и у вас! в этом недогосударстве возможен хоть какой то здравый смысл?????
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а може ще доплачувати їм???
педрики подумайте...
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давайте откровенно: если человек один раз в жизни решил выехать с имуществом из АРК, то документы один раз оформит. тем более, за 3.5 года кто хотел, почти все выехали.
им че, каждую неделю имущество свое вывозить?

че за мутки начались?
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вони і візи з рашкою не хочуть вводити тому що Крим заважає.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин рассмотрит постановление об упрощении перевозки имущества через админграницу с Крымом, - Черныш
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