 Истребители НАТО 8 раз перехватывали российские самолеты над Балтией за неделю

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом информирует Министерство обороны Литвы.
По данным Минобороны, над Балтией натовские патрульные самолеты чаще всего распознавали и сопровождали российские истребители, реже - транспортные и патрульные самолеты. Большинство российских бортов шли в международном воздушном пространстве с отключенными транспондерами.
Больше всего российских самолетов истребители воздушной полиции НАТО сопроводили во вторник. В тот день они поднимались в воздух четыре раза.
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Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что необходимо расширять возможности российских производителей за счет запрета продукции из США и ЕС: алкогольных напитков, косметики и товаров брендов Coca-Cola и Mars. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Зачем нам в России нужны напичканные неизвестно чем товары корпораций Pepsico, Coca-Cola, Mars? Отечественные производители безалкогольных напитков, молочной продукции, снэков, кондитерских изделий с удовольствием наполнят внутренний рынок России своей качественной продукцией.
Сергей Миронов
Лидер партии «Справедливая Россия»
По его словам, производители РФ легко удовлетворят спрос на косметику и бытовую химию, поэтому необходимо заблокировать доступ и для компаний Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Сигареты British American Tobacco следует тоже запретить, уверен Миронов.
Кроме того, депутат считает, что Россия должна отказаться от алкоголя, произведенного в США и ЕС.
«Спиртные напитки - такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка?» - сказал он, возмутившись, что импорт иностранного вина вырос на 4,7%, а производство российских вин сократилось на 8%.
В заключение депутат предложил всем госучреждениям перейти с Microsoft на Linux по причине его открытого кода. Однако, как констатирует Миронов, это потребует «значительных затрат».
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Ошибаешься,кацап...Они не напичканы неизвесно чем...Они напичканы РУСОФОБИЕЙ !
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