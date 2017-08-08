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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3454) Порошенко (13541) Путин (24115) Маргвелашвили (16)

 Порошенко и Маргвелашвили осудили посещение Путиным оккупированной РФ Абхазии

порошенко маргвелашвили

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: Пятая часть Грузии до сих пор оккупирована из-за отсутствия своевременной жесткой реакции мирового сообщества, - МИД

Президент Украины выразил солидарность с грузинским народом на девятую годовщину начала российской агрессии против Грузии. "В этот день наши сердца с вами", - сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что Украина поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Грузии.

Президент Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что Грузия чувствует поддержку Украины и благодарна за нее. По его словам, 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин прибыл в оккупированную РФ Абхазию в годовщину начала российско-грузинской войны

Оба лидера осудили посещение президентом России оккупированной Абхазии сегодня.

Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России, - ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузинский министр Цихелашвили о визите Путина в оккупированную Абхазию: "Это попытка фактической аннексии со стороны России"

Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обвиняет Петра Порошенко в том, что когда-то его компания "Богдан" экспортировала автобусы на оккупированную грузинскую территорию Абхазии.



http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/06/29/7148274/

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Два олігаха осудили олігарха Путлера,а ле їх трьох об'єднує ненависть до Міхо Саакашвілі.
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"Порошенко и Маргвелашвили осудили посещение Путиным оккупированной РФ Абхазии", - как бы и правильно осудили, но что дальше?

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" но что дальше? "

Винца нажруться . Литра по полтора . И сірком плавленнім закусят
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Та оно то верно , но два года еще потерпеть ему надо ... 54.8% его очень просили
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54.8%? Все вы старым живете. Смотрите вперед, если вам налили бокал впереди.
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" если вам налили бокал впереди "

Я не употребляю спиртного , только тютюн палю
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А на десерт торт с шоколадом, Петя без этого не может.
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А вот мне интересно, сколько времени они жаловались друг другу на плохое поведение Саакашвили?
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На какие средства Саак создал свою партию?
На какие средства он арендовал офисы для партии не только в Киеве но и во всех городах?
За какие средства он разэезжает со своей политической деятельностью?
На какие средства ведется его политическая реклама на ТВ каналах, и выступления? Бабки там за минуту бешенные.
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ну эта...к него помощница гайдариха из мацквы была...помогла чем могла
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Гонтырева тоже из Мацквы. Тебя это не смущает?
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не...меня больше смущают всезнайки и патррриоты из крыжополя .которые точно знают,как правильно воевать и командовать войсками.ну,после окончания поварского пту
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Крыжополь ближе к тебе. И ты это прекрасно знаешь. Как и о своем солдафонском образовании в кацапии. Как и о твоем гойцмане, который закончил бывшее ПТУ при заводе художественного стекла на Сталинке. Так что ты гавкнешь по поводу помощниц из Мацквы? Гонтырева до 2014 года занималась именно там привлечением инвестиций в козлиноголовый филиал рошена, то есть инвестициями в мордовскую экономику. Пророхкай еще про мацкву и гайдариху. А можно и про пту
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ты давно знаешь мое мнение...мне пофиг,откуда человек ,чем занимался и кто его мама по национальности. лишь бы любил украину и был ей полезен...или ты хочешь сказать,что после микилы янивича с чивокуней остался идеальный банк с огромными прибылями,который гонтарева успешно развалила?врать то нехорошо,боженька накажет
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Тю,так путин это же их кореш ,кому они эту комедию ломают ....
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висловили глубоку стурбованність, ну і що? у пуйла імідж такий) пуйловий.
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Осудили посещение абхазиии... Ай-я-яй!!! Хуйло прям сейчас в шоке от ваших осуждений... абхазия окупированная уже 10 лет ето яркий пример, что никакие переговоры с кремлем и заверения европейских политиков не приведут к освобождению ваших земель... Врага нужно уничтожать чисто физически и пускай европейские либерасты воют сколько хотят о правах человека...
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Осудили але тихо-тихо, щоб хуйло не почуло, бо нападе
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энто все звиздежь....не осуждением куйла они занимались, а очередное указания куйла по отношению к Саакашвили обсасывали...
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Псы позорные,
сотрите подпись Сракашвили в ООН,что вы меня Трёте? .Б А Р А Н Ы...
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Псковский депутат Лев Шлосберг и гибели псковской дивизии ВДВ на Бонбассе.ИХТАМНЕТ...Ютьюб
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Хуйло метит захваченные территории - то Крым, то Абхазию...
На приднестровье только не пустили.
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Текст разговора не публикуется. Потому что после цензирования остались одни междометия.
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5 канал‏Подлинная учетная запись @5channel 1 ч.1 час назад

Грузинські військові візьмуть участь в урочистому параді до Дня незалежності України http://t.5.ua/PcgKH2

Порошенко и Маргвелашвили осудили посещение Путиным оккупированной РФ Абхазии - Цензор.НЕТ 5540
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На словах они осуждают,
а по делам - работают на хозяйна.
И уже который год. - Все труднее ошибиться насчет их роли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Маргвелашвили осудили посещение Путиным оккупированной РФ Абхазии
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