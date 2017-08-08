 Порошенко и Маргвелашвили осудили посещение Путиным оккупированной РФ Абхазии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Президент Украины выразил солидарность с грузинским народом на девятую годовщину начала российской агрессии против Грузии. "В этот день наши сердца с вами", - сказал Петр Порошенко. Он также отметил, что Украина поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Грузии.
Президент Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что Грузия чувствует поддержку Украины и благодарна за нее. По его словам, 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины.
Оба лидера осудили посещение президентом России оккупированной Абхазии сегодня.
Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России, - ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.
В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.
Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
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http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/06/29/7148274/
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Винца нажруться . Литра по полтора . И сірком плавленнім закусят
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Я не употребляю спиртного , только тютюн палю
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На какие средства он арендовал офисы для партии не только в Киеве но и во всех городах?
За какие средства он разэезжает со своей политической деятельностью?
На какие средства ведется его политическая реклама на ТВ каналах, и выступления? Бабки там за минуту бешенные.
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шо не сходится?
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сотрите подпись Сракашвили в ООН,что вы меня Трёте? .Б А Р А Н Ы...
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На приднестровье только не пустили.
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Грузинські військові візьмуть участь в урочистому параді до Дня незалежності України http://t.5.ua/PcgKH2
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а по делам - работают на хозяйна.
И уже который год. - Все труднее ошибиться насчет их роли.
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