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 Количество вооруженных террористов на Донбассе - до 40 тыс., - Муженко

муженко

Сегодня на оккупированном Донбассе находятся до 40 тыс. вооруженных наемников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в интервью LIGA.net.

"Общее количество, которое мы определяем, на сегодняшний день составляет порядка 39, до 40 тысяч. Это общая военная группировка", - сказал он. По его словам, в это число входят боевики, наемники и кадровые российские военнослужащие.

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"Не так давно, как вы помните, были взяты в плен очередные российские военнослужащие, и это еще раз подтверждает, что там присутствует кадровый состав Вооруженных сил РФ. Например, по информации задержанного российского контрактника Агеева, в составе того подразделения, в котором он проходил службу, порядка 30% составляли именно кадровые российские военнослужащие. Преимущественно это наемники, которые прибыли с территории России", - отметил Муженко.

"Захваченные документы тоже свидетельствуют о том, что там находятся и кадровые российские военнослужащие, и граждане России, которые позиционируют себя как "ополченцы", то есть жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", - добавил начальник Генштаба.
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Ну и кто за это должен понести ответсвеность, Мужеложенко или Барыга офшорный?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество вооруженных террористов на Донбассе - до 40 тыс., - Муженко
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