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 Политика Украины
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 Двое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения в результате разрыва нашего оружия, - штаб АТО

смерть свеча

Сегодняшний день не принес полного спокойствия на землю Донбасса. Уже традиционно, днем, российско-оккупационные группировки не проявляли особой активности. Однако даже незначительное огневое противостояние свидетельствует о нежелании врага придерживаться Минских соглашений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Так, на Луганском направлении, боевики били с минометов калибра 82 миллиметра по нашим позициям неподалеку Троицкого. А в районе Новозвановки бандиты использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, вражеская БМП работала по нашим опорным пунктам на подступах к Чермалыку, на Приморском направлении. Также, около 4 утра, незаконные вооруженные формирования начали обстрел украинских укреплений неподалеку Марьинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще двое получили ранения, - штаб АТО

В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнем. В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось. В результате трагического инцидента 2 украинских воина погибли, 5 - получили ранения. По данному факту работают органы правопорядка.

Стоит добавить, что в случае активизации агрессии врага, с систематическим применением тяжелого вооружения, что приводит к потерям среди украинских бойцов, руководство АТО оставляет за собой право на подведение к линии разграничения и применения нашей тяжелой техники и артиллерии. При необходимости Вооруженные Силы Украины готовы не только сохранить определенную мирными соглашениями линию разграничения, но и заставить врага придерживаться выполнения первого и второго пункта Минских соглашений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ходе АТО погибли уже 2307 бойцов, - начальник Генштаба Муженко
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Це все та війна,принесена на нашу землю москалями...
Земля пухом загиблим,співчуття близьким...
Одужання поранним...
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Заступник комбрига по озброєнню вже арештований? Командувач ракетних військ та артилерії вже звільнений? Артилеристи вже не перший раз вимагають зняти пусте місце яке займає посаду командувача артилерії, але Генштаб та влада не помічають зауважень бойових офіцерів! Повна відсутність роботи командування артилерії, повна безпорадність та повна бездіяльність привели до жахливих наслідків! Це означає що перевірка гармат не проводилась, або проводилась формально, або нефахово. Тепер потрібно терміново перевірити всі гармати, танки, САУ та міномети на раковини та ушкодження в стволах, на справність всіх механічних деталей, які можуть призвести до вибуху гармати! Виявляється командування саботувало свою роботу і тепер солдати та офіцери не знають яка стара гармати вибухне наступною! Вибух гармати в АТО через незадовільний технічний стан відбувається не вперше, але це перші жертви і тепер вже має бути жорстка реакція влади та Генштабу!
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Да, на войне оружие клинит,а артиллерия из-за "усталости метала" может взрываться. Добро пожаловать в реальный мир. Война это не на диване лежать.

Вопрос в том ,что мы будем делать : "Разгонять в разгар боевых действий все командование, не идеальное, но другого пока нет (ударение на слово пока) или модернизировать вооружение?"
Для разумных людей этот вопрос скорее риторический,а для вас?
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А разве главнокомандующий ведет в бой? И как быть, если их главнокомандующего поддерживают 86% (к примеру) , а нашего 25? Сдаваться сразу изволите?
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артилерия разлитается не от войны, а от разрухи в головах. Это характерно для недоразвитых, коррумпированых сообществ. А относительно безальтернативности то, замены и не будет пока руководство старое.
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Потрібно виконувати бойові устави та перевіряти зброю перед кожним боєм та після нього. Це ж не так складно, якщо робити свою роботу чесно! А якщо брати на складах списані непридатні гармати, фарбувати їх і передавати в війська тільки щоб списати на це гроші, то це злочин і за нього потрібно відповідати!
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Посмотри статистику не боевых потерь той же американской армии во время войны и сколько у них во время боевых действий выходит с ладу вооружений и техники. Это и есть настоящая война, а не прочитанная с книг и просмотренная с экранов...
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не звезди, а статистику выкладывай. Сколько и за какой период разорвало арт стволов у американцев, а сколько у нас.
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Ну с ипподрома оно то конечно виднее. ))
В армии служил, коняка?
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Я так и знал, что у нас всё по Жванецкому: когда нет аргументов- переходи на персоналии. Согласися, звездеть не мешки ворочать. Достаточно спросить о пруфе слов как сыпятся обвинения что у меня то грива не такая, то копыта не по уставу подкованы... Факты есть то, давай вноси, а не распускай как дешёвка пальцы.
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В нас же ж припинення вогню, невже так складно прийти і перевірити всю артилерію на наявність раковин в стволах і на справність затворів та прицільних засобів. Це ще раз показує що практика використання окремих підрозділів не в складі армійських корпусів, без наявності на лінії фронту штабів та ремонтників - не дозволяє використовувати радянські підрозділи як завгодно довго. Накопичуються системні проблеми які потрібно вирішувати! Потрібно проводити в армії реформи і вводити в підрозділах додаткові медичні та ремонтні служби, служби забезпечення, служби контролю за озброєнням. Якщо ми хочемо воювати окремими батальйонами та бригадами, то потрібно радикально збільшувати їх чисельність.
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Давай усіх заарештуємо та розстріляємо.Всю бригаду. Ескперте, а можливо спочатку розібратися?
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Спочатку тотальні перевірки артилерії в АТО та в підрозділах, інструментальної перевірки на наявність кривизни та пошкоджень стволів, на справність затворів та прицільних засобів, всіх механічних елементів! По факту перевірки відразу складається акт і гармата відправляється на ремонт негайно і замінюється іншою справною гарматою! Те саме з мінометами, САУ, танками, РСЗО! А арештовані будуть давати покази коли і як вони перевіряли технічний стан гармат і за допомогою яких пристроїв. Прокуратура має працювати вже паралельно з комісіями Генштабу та Укроборонпрому.
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Миномет "Молот" опять?

Мы не сможем победить пока не научимся делать качественное оружие, и не надеяться на поставки из США.

Создается очень сильное впечатление, а оно на 100% так и есть, что на всех предприятиях оборонки работают диверсанты. И не только на них.
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Не "Молот".
Этот трагический случай произошел в Марьинке. Разорвало СПГ.
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Граната в нечищенном стволе, плюс жара. Элементарно. Возможно брак гранпты от длительного хранения. да мало ли вариантов.
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ты хоть в курсе шо ресурс рпг 7 всего 300 выстрелов,потом должны списывать ,а шо такое 300 выстрелов для рпг на войне
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думаешь, чт морализм и отсутствие учёта и планирования оправдает потери в живой силе? Или потерь было бы больше, если бы отстрелявшее своё орудие вовремя заменили?
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про списание у нас все эти годы как и сейчас, и ни смотря ни на что грамотным считается тот нис,кэч,рао,рмтз,химик и т.д который не по людски все делает и планирует добротно а который заипись может свою и вышестоящего начальника жопу классно бумажками прикрыть и стрелки переводить и так чтобы не напрячься при этом.У нас и все учения на бумагах проводились - типа так черговый пожарный зил 131 ,работа помпой 0.4 мотогодыны,расход 92го 22.5 л/ч.Гамно было гамно и остается,так же и слоны-лежат кучей лопаты где выгрузили неделю ржавеют,копать никто не хочет,ровно до 1го прилета
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РПГ-7 і СПГ-9 це трошки різні речі. Живучість ствола СПГ-9 - 500 пострілів.
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не вопрос,только и актуальность применения 9ки выше в этой войне из за дальнобойности соответственно ствол все равно ушатывается еще быстрее чем у рпг 7 по времени,у нас нет нульцевых не стреляных стволов,по формулярам там уже нное кол-во выстрелов если их вообще хоть кто то вел
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Ну раз "зрадо-патриоты" запретили взрываться, тогда - не может.
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там не написано "молот". с мировоззренческой позиции любой металлический сплав имеет зернистую структуру (для непосвященных типа плода граната или типа гранита). связи между зернами и сами зерна изменяются во время эксплуатации и приходит явление усталости металла.
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А может пашинский пусть постреляет из своего "оружия"?
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гребаный укроборонпром, чтоб ваши дети стреляли с Молотов, мрази
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Аби перднути. Вибухнув СПГ -9. Але винуватий Пашинський. А чим хоч?
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пашинский все равно гандон с сынулей своим вместе
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а название взорвавшегося вооружения *стесняются*озвучить??
может пашинский прольет свет...
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"Возможность создания гранатометного комплекса с дальностью прямого выстрела 600 м и бронепробиваемостью до 300 мм была показана в ходе научно-исследовательской работы проведенной в 1959-1960 гг. отделом №16 ГСКБ-47 (ныне ГНПП «Базальт») в г. Красноармейск под руководством П.П. Топчана. Непосредственно отработка комплекса проводилась в рамках ОКР «Копьё» в ходе которой требования к дальности были повышены до 800 м. Головным разработчиком и разработчиком гранаты являлось ГСКБ-47(Топчан П.П., Дубровин Е.И.), сам гранатомет СПГ-9 разрабатывало Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) в г. Тула (ответственный исполнитель В.И. Силин). В первой модификации СПГ-9 - ПГ-9В комплекс обеспечивал вероятностное отклонение 0,46 м на дальности 800 м, возможность поражения бронетехники сохранялась до 1300 м.
В 1964 г. ведущие конструкторы гранатометных систем СПГ-9 и РПГ-7 П.П. Топчан, В.И. Барабошкин, В.К. Фирулин были удостоеныЛенинской премии.
В 1971 г. разработан и принят на вооружение осколочный выстрел ОГ-9В без маршевого реактивного двигателя с начальной скоростью 315 м/с, гранатомет был модернизирован (СПГ-9М), новый станок и прицел позволили стрелять по навесной траектории на дальность до 4500 м. В 1973 г. разработан новый бронебойный выстрел ПГ-9ВС (главный конструктор Е.И. Дубровин) бронепробиваемость возросла до 400 мм. Дальнейшими модификациями выстрелов стали ОГ-9ВМ (1976 г.) и ОГ-9ВМ1 (1986 г.)."
Ну и как за столько лет хранения эта система не может давать сбои?
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"""руководство АТО оставляет за собой право на подведение к линии разграничения и применения нашей тяжелой техники и артиллерии. """""---спасибо,смешной анекдот.От Кондитера
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Miroslav Gai
5 хв. ·
Приїхав.
Говорив з мінометниками. Офуїв від почутого.
Міномети Молот - це державна зрада проти українського народу.
Щоб стріляти з "Молота" (Пашинського), мінометники мають, за час поки міна падає на дно ствола, сховатись за бетонну стінку - це є абсурдом!8:59 - 8 авг. 2017 г.
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Так можна зрозуміти , що всім на це пофігу ?!
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Те що офуив, то це видно.
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Два украинских воина погибло, пять получили ранения, в результате разрыва нашего оружия, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3537Людмила Зінчук
Я вже неодноразово писала, що "Міномет Пашинського" (так правильно його називати) не є ніяким ноу - хау. А скринька просто відкривалась. З часів розпаду СРСР в Україні на базах зберігання залишилось 24 000 артилерійських стволів різного калібру. Ці стволи з успіхом були продані в Індію і В'єтнам. З великим особистим зиском для лампасників. А от коли розпочалась війна, то з'ясувалось, що виробляти міномети зразка 1943 року (саме так! Ніяке це не ноу-хау), немає з чого. Тому, замість портібних стволів, почали ставити обрізки каналізаційних труб. Ну, ще пофарбували в синьо-жовтий колір. Тепер вони вибухають, а не стріляють)))))))) Це, як кулемети в батька Григоріана Таврійського із к\ф "Весілля в Малинівці". Тоді ніхто і подумати не міг, що той фільм втілиться в життя в сучастіій))) Україні.
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Ну ти й поніс фуфел. Краще що вигадай.
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Так он сам и есть фуфел. )) Он их сколько набежало. Вся рать в сборе. Такой случай. Но не один из этих п..ов и близко к окопам не подходил. Подсосники запоребриковские.
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Молот - це кусок металевої труби з поганого металу що ржавіє - за 40 тисяч доларів.....Всі це розуміють і наживаються на військових.....Висновків не буде ніяких.Схема наживу запущена....міняти не будуть.
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Два украинских воина погибло, пять получили ранения, в результате разрыва нашего оружия, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5475 Молот делает "Маяк".Да именно тот самый маяк.Полный маяк, короче. Страна не пуганых идиотов.
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не снаряд врага, так диверсия пашинского. Украинский солдат окружен врагами.
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Два украинских воина погибло, пять получили ранения, в результате разрыва нашего оружия, - штаб АТО...и "наше " оружие на службе у рашиста,убивая украинцев...
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Коли вже якась відповідальність буде в країні ,сталася трагедія а винних немає .
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Може зразу розстріляти всю бригаду? Винних встановлює суд. А до суда - слідство.
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дивно що "молот" не кліпає підприємство "ленінська кузня"
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Шукайте "перемогу-переможену" і позитив - зате ті корвети точно не потонуть ...
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коррупция. Корвет не то, что ремонтироватся не может, а и дойти по Днепру до Киева. Но, "чЛенинская кузня" получает подряд на выполнение работ на которые она не способна и не имеет условий, ни персонала, а оптом нанимает субподрядчиком верфь, которую отфудболили при тендере или вообще не допустили. Вот вам и великая Перемога!
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Шокопідора молот вже вбив чимало наших воїнів...
Царство небесне. Співчуття родичам загиблих
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Цікаво. чи це не знову чудо -зброя Молот, якщо так то потрібно проводити конкретний шухер тим дятлам хто його зробив, тому що коли раз ЧП, це випадок -а два це вже система.
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В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось Источник: https://censor.net.ua/n450926
дайте вгадаю - Молот?
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Кривавий "молот" вурдалака-Пашинського продовжує збирати свої криваві жертви серед наших хлопців !
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звідки це відомо ?
До речі - 9 загиблих від "молота" - також на "СПГ" списуємо ?
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Давай всіх загиблих на Молот повісим? Хіба не так?
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А можливо , для початку , за цей "молот" і 9 загиблих (не враховуючи скалічених) треба когось повісити ?! Чи своїх чіпати не можна ?
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А від алкоголю та необачного поводження зі зброєю на кого повісимо?
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У ольгинского троля NNN методичка такая, вот и срёт круглосуточно.
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І навіщо брехати? Вибухнула граната (зяряд) СПГ-9.
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Уж не "Молот" ли "сработал". Чего глаза прятать то и пузыри распускать? Хреновое оружие? Кто поставил ВСУ? Хреново обслуживали? Кто допустил? Хреново обучены? Кто учил? Чего "выкобеливаться?" Знаем эти расследования... Лучше плохая правда, чем сладкая ложь. За последнее - положено отвечать.
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Были пацаны и нет пацанов, и нет утешения для плачущих вдов, и шапки долой и рюмки до дна за героя - два пацана. Кавер-версия - Лесоповала "Был пацан"
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Что бы правильно лечить болезнь, надо поставить правильный диагноз. Попробуем по пунктам: 1. Советская Россия, СССР и Российская Федерация - это такие же империи, как и царская Россия! 2. Украина, Грузия, Молдова, Азербайджян, Беларусь, Казахстан и остальные 8 бывших частей Совка были вовсе не участники союза равных. И уж конечно не были республиками-сёстрами! 14 "республик" СССР были обычными КОЛОНИЯМИ! Которые бессовестно грабила МЕТРОПОЛИЯ (роССия)! 3. Франция не признала Вьетнам (1945г.) и Алжир (1954Г) независимыми государствами и начала с ними войну. роССия также не признала и не признаёт 14 бывших колоний равными независимыми государствами. Разница с Францией в том, что роССия в конце 1991г. была слишком слаба для того, что бы начать открытую войну. А точнее цена на нефть была слишком низкой! Поэтому она создала в бывших колониях тлеющие конфликты (Абхазия, Ю. Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах) или сохранила военные базы для будущей оккупации (Крым). 4. Что делать, что бы победить роССию и снова не стать её колонией? Выход один. Изгонять из себя роССийскость. Отказываться от всего роССийского в своей жизни: от российского языка, песен, музыки, кино. роССійского ТВ і радіо. От православной церкви Московского патриархата. В советской культуре гордиться лишь тем, что имело украинские корни и было сделано этническими украинцами. То есть становиться настоящим НАЦИОНАЛИСТОМ. Наш путь прошли многие современные страны (например Ирландия) и они доказали, что иного выхода нет! Слава Русі-Украіне!
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Да, ирланцы воевали против Великобритании на острове в полной изоляции, контрабандой доставляли оружие и отбирали трофеи.
Вітер, що гойдає ячмінь
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А через якийсь час "харант" знову "на камеру для електорату" буде передавати чергову партію зброї в ЗСУ!
Тільки де воно, те нове чи щойно відремонтоване...??!!
Парад "окозамилювання" досі в дії, як і офшори, тіньові схеми і т.д....
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СПГ9? А мож шо то потяжелее? Как то оправдательно в конце этой новости вставлена поправка на то шо имеем право применять тяжелое в случае чего. Если рвануло орудие запрещеное минскими, то это факт нарушения, поэтому и не уточняют детали.
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Опять этот Молот?
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Главное вовремя доложить врагу сколько погибло а не пора ли штабу АТО и Бутусову маленько рот прикрыть.Уже по всем ватным новостям радость ...
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Диванные оружейники ринулись в бой на своих до блеска начищенных диванах!
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...а диванные "эксперты" уволили весь генштаб, провели ротацию и объявили импичмент президенту...
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........
як же так.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Світла пам"ять Воїнам...
Як важко втрачати хлопців ще і таким чином.. Мало того, що під обстрілами гинуть, то ще і від власної зброї.. Аж серце розривається від такої трагедії..
Співчуття рідним. Схиляю в жалобі голову..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения в результате разрыва нашего оружия, - штаб АТО
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