 Двое украинских воинов погибли, пятеро получили ранения в результате разрыва нашего оружия, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Так, на Луганском направлении, боевики били с минометов калибра 82 миллиметра по нашим позициям неподалеку Троицкого. А в районе Новозвановки бандиты использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, вражеская БМП работала по нашим опорным пунктам на подступах к Чермалыку, на Приморском направлении. Также, около 4 утра, незаконные вооруженные формирования начали обстрел украинских укреплений неподалеку Марьинки.
В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнем. В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось. В результате трагического инцидента 2 украинских воина погибли, 5 - получили ранения. По данному факту работают органы правопорядка.
Стоит добавить, что в случае активизации агрессии врага, с систематическим применением тяжелого вооружения, что приводит к потерям среди украинских бойцов, руководство АТО оставляет за собой право на подведение к линии разграничения и применения нашей тяжелой техники и артиллерии. При необходимости Вооруженные Силы Украины готовы не только сохранить определенную мирными соглашениями линию разграничения, но и заставить врага придерживаться выполнения первого и второго пункта Минских соглашений".
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Земля пухом загиблим,співчуття близьким...
Одужання поранним...
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Вопрос в том ,что мы будем делать : "Разгонять в разгар боевых действий все командование, не идеальное, но другого пока нет (ударение на слово пока) или модернизировать вооружение?"
Для разумных людей этот вопрос скорее риторический,а для вас?
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може таки в бой?, чи пєрємириє...
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В армии служил, коняка?
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Мы не сможем победить пока не научимся делать качественное оружие, и не надеяться на поставки из США.
Создается очень сильное впечатление, а оно на 100% так и есть, что на всех предприятиях оборонки работают диверсанты. И не только на них.
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Этот трагический случай произошел в Марьинке. Разорвало СПГ.
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может пашинский прольет свет...
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В 1964 г. ведущие конструкторы гранатометных систем СПГ-9 и РПГ-7 П.П. Топчан, В.И. Барабошкин, В.К. Фирулин были удостоеныЛенинской премии.
В 1971 г. разработан и принят на вооружение осколочный выстрел ОГ-9В без маршевого реактивного двигателя с начальной скоростью 315 м/с, гранатомет был модернизирован (СПГ-9М), новый станок и прицел позволили стрелять по навесной траектории на дальность до 4500 м. В 1973 г. разработан новый бронебойный выстрел ПГ-9ВС (главный конструктор Е.И. Дубровин) бронепробиваемость возросла до 400 мм. Дальнейшими модификациями выстрелов стали ОГ-9ВМ (1976 г.) и ОГ-9ВМ1 (1986 г.)."
Ну и как за столько лет хранения эта система не может давать сбои?
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5 хв. ·
Приїхав.
Говорив з мінометниками. Офуїв від почутого.
Міномети Молот - це державна зрада проти українського народу.
Щоб стріляти з "Молота" (Пашинського), мінометники мають, за час поки міна падає на дно ствола, сховатись за бетонну стінку - це є абсурдом!8:59 - 8 авг. 2017 г.
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Я вже неодноразово писала, що "Міномет Пашинського" (так правильно його називати) не є ніяким ноу - хау. А скринька просто відкривалась. З часів розпаду СРСР в Україні на базах зберігання залишилось 24 000 артилерійських стволів різного калібру. Ці стволи з успіхом були продані в Індію і В'єтнам. З великим особистим зиском для лампасників. А от коли розпочалась війна, то з'ясувалось, що виробляти міномети зразка 1943 року (саме так! Ніяке це не ноу-хау), немає з чого. Тому, замість портібних стволів, почали ставити обрізки каналізаційних труб. Ну, ще пофарбували в синьо-жовтий колір. Тепер вони вибухають, а не стріляють)))))))) Це, як кулемети в батька Григоріана Таврійського із к\ф "Весілля в Малинівці". Тоді ніхто і подумати не міг, що той фільм втілиться в життя в сучастіій))) Україні.
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Царство небесне. Співчуття родичам загиблих
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дайте вгадаю - Молот?
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До речі - 9 загиблих від "молота" - також на "СПГ" списуємо ?
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Вітер, що гойдає ячмінь
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Тільки де воно, те нове чи щойно відремонтоване...??!!
Парад "окозамилювання" досі в дії, як і офшори, тіньові схеми і т.д....
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як же так.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Світла пам"ять Воїнам...
Як важко втрачати хлопців ще і таким чином.. Мало того, що під обстрілами гинуть, то ще і від власної зброї.. Аж серце розривається від такої трагедії..
Співчуття рідним. Схиляю в жалобі голову..
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