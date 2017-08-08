 Два украинских воина погибло, пять получили ранения, в результате разрыва нашего оружия, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Так, на Луганском направлении, боевики били с минометов калибра 82 миллиметра по нашим позициям неподалеку Троицкого. А в районе Новозвановки бандиты использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Кроме того, вражеская БМП работала по нашим опорным пунктам на подступах к Чермалыку, на Приморском направлении. Также, около 4 утра, незаконные вооруженные формирования начали обстрел украинских укреплений неподалеку Марьинки.
В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнем. В ходе этого противостояния одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось. В результате трагического инцидента 2 украинских воина погибли, 5 - получили ранения. По данному факту работают органы правопорядка.
Стоит добавить, что в случае активизации агрессии врага, с систематическим применением тяжелого вооружения, что приводит к потерям среди украинских бойцов, руководство АТО оставляет за собой право на подведение к линии разграничения и применения нашей тяжелой техники и артиллерии. При необходимости Вооруженные Силы Украины готовы не только сохранить определенную мирными соглашениями линию разграничения, но и заставить врага придерживаться выполнения первого и второго пункта Минских соглашений".
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Мы не сможем победить пока не научимся делать качественное оружие, и не надеяться на поставки из США.
Создается очень сильное впечатление, а оно на 100% так и есть, что на всех предприятиях оборонки работают диверсанты. И не только на них.
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Этот трагический случай произошел в Марьинке. Разорвало СПГ.
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может пашинский прольет свет...
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