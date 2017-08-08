EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  116  2
Материалы по теме:
Все про:залог (295) Поляков (140) суд (21381)

 Суд отложил взыскание залога Полякова до 18 августа

поляков

Соломенский суд сделал перерыв в деле о возможном взыскании залога Максима Полякова ло 18 августа.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Смотрите также: Поляков обжалует требование суда носить браслет. ФОТО

Перерыв сделали в связи с неявкой одного из свидетелей попытки надеть электронный браслет на нардепа - детектива НАБУ.

Прокуроры САП сказали, что он находится вне Киева в связи с неотложными следственными действиями. Прокуроры предложили суду отказаться от его выступления. 8 августа уже дали показания два других свидетеля - детектив НАБУ и полицейский.
Но на допросе третьего свидетеля настояла защита и сам Поляков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал машину, деньги и недвижимость Полякова, - САП

Также в суде показали видео событий 27 июля. В тот день два детектива НАБУ и сотрудник Черкасской полиции пытались надеть на Полякова браслет, но он им всячески препятствовал.

Напомним, что САП требует суд взыскать 304 тыс грн залога, потому что Поляков отказывается носить браслет.

Сам Поляков утверждает, что сотрудники НАБУ пытались это сделать с нарушением процедуры. Кроме того, он считает, что браслет как средство контроля противоречит статусу народного депутата.

19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с Максима Полякова и Борислава Розенблата.

18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Соломенський суд потрібно ліквідувати, разом з Печерським судом та іншими київськими судами! Замість них потрібно створити новий міський суд, який буде розглядати всі справи по Києву та по Україні, суддів набрати нових за конкурсом. Реальна реформа правосуддя може відбутись тільки якщо всі суди по Україні ліквідувати, а суддів перевести до одного міста і там зробити мегасуд, наприклад Київ, Львів або Тернопіль в якому будуть працювати всі 7500 суддів. Справи будуть розглядати по відеоконференції з регіонами де будуть знаходитись підсудні, адвокати, прокурори та свідки. На першому етапі за рахунок укрупнення звільниться більша частина суддів, які сьогодні не розглядають справи місяцями! В великому суді вже не буде можливості бухати на роботі та прогулювати засідання, все буде під контролем керівництва. Ми меншою чисельністю суддів опрацюємо ту саму кількість справ або більшу! Буде єдиний стандарт правосуддя, всі справи будуть розглядатись однаково, завжди буде вільний суддя в черзі, неможливо буде крутити рулетку вибору судді безкінечно! Один великий мегасуд у всіх справах це вирішення української проблеми корумпваності та нефаховості суддів. Не буде жодних корупційних зв'язків між місцевими бандитами, чиновниками, ментами, прокурорами, сбушниками та суддями! Всі судді будуть один перед одним і всі будуть слідкувати один за одним!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отложил взыскание залога Полякова до 18 августа
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти