 Суд отложил взыскание залога Полякова до 18 августа

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Перерыв сделали в связи с неявкой одного из свидетелей попытки надеть электронный браслет на нардепа - детектива НАБУ.
Прокуроры САП сказали, что он находится вне Киева в связи с неотложными следственными действиями. Прокуроры предложили суду отказаться от его выступления. 8 августа уже дали показания два других свидетеля - детектив НАБУ и полицейский.
Но на допросе третьего свидетеля настояла защита и сам Поляков.
Также в суде показали видео событий 27 июля. В тот день два детектива НАБУ и сотрудник Черкасской полиции пытались надеть на Полякова браслет, но он им всячески препятствовал.
Напомним, что САП требует суд взыскать 304 тыс грн залога, потому что Поляков отказывается носить браслет.
Сам Поляков утверждает, что сотрудники НАБУ пытались это сделать с нарушением процедуры. Кроме того, он считает, что браслет как средство контроля противоречит статусу народного депутата.
19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Артем Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с Максима Полякова и Борислава Розенблата.
18 июля, Соломенский суд назначил народному депутату Бориславу Розенблату залог в 7 миллионов гривен, частично удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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