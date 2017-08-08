 Депутат Госдумы Миронов предлагает в ответ на санкции вывести российские деньги из США и запретить западный алкоголь

"На войне - как на войне. А в случае с Россией любой агрессор должен понимать, что чем сильнее он бьет, тем сильнее получит ответ. Чем мы должны ответить? Первое. Вывести наши валютные резервы из казначейских облигаций США", - цитирует политика Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Сколько лет мы говорим о недопустимости, абсурдности и даже аморальности ситуации, когда заработанные российскими налогоплательщиками средства направляются на развитие не отечественной экономики и инфраструктуры, а заокеанской", - подчеркнул Миронов.
По его мнению, нет никаких экономических причин держать более четверти международных резервов России в американских госбумагах. "Это чисто политическое решение, совершено неадекватное современным реалиям. Один из пунктов антироссийского закона США требует изучения и оценки последствий замораживания российских активов на территории США. Если кто еще не понял, это "черная метка", которую нам прислали. Сегодня речь идет даже не об ответе на санкции, а о том, чтобы спасать свои деньги", - отметил депутат.
Во-вторых, Миронов предлагает расширять возможности отечественных производителей на внутреннем рынке за счет контрсанкций в отношении американских компаний, ориентированных на массового покупателя в России. "Прилавки наших магазинов пестрят заокеанскими брендами. Зачем нам в России нужны напичканные неизвестно чем товары корпораций Pepsico, Coca-Cola, Mars? Отечественные производители безалкогольных напитков, молочной продукции, снэков, кондитерских изделий с удовольствием наполнят внутренний рынок России своей качественной продукцией", - сказал он.
Политик уверен, что "российские предприятия также легко восполнят потребительский спрос, если заблокировать в страну, например, доступ косметических товаров и товаров бытового назначения Procter & Gamble, Johnson & Johnson".
Кроме того, Миронов считает, что Россия должна отказаться от алкоголя, произведенного в странах, участвующих в антироссийских санкциях. "Спиртные напитки - такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка?" - добавил он.
Также, по мнению депутата, все государственные учреждения и предприятия должны перейти с программного обеспечения Microsoft на Linux с открытым программным кодом. "Этот переход, конечно, потребует значительных затрат, но это насущная задача, и чем раньше мы приступим к ее реализации, тем лучше", - полагает он.
Наконец, Миронов убежден, что нельзя планировать ответные меры на действия Вашингтона и одновременно мириться с фактической блокадой Крыма со стороны некоторых российских компаний. "Их действия, по сути, смыкаются с антикрымскими санкциями ЕС и дискриминационной политикой США. Надо наконец призвать руководство наших банков, топливных и телекоммуникационных компаний, отказывающихся работать в Крыму, и прямо спросить: они признают Конституцию России, территориальную целостность страны и ее суверенитет или живут по каким-то своим законам? Наша офшорная аристократия объясняет свой отказ работать в Крыму боязнью санкций. Они до последнего будут надеяться на "авось": что война их чудесным образом не коснется, что мимо пронесет. Не пронесет. Отсидеться в сторонке никому не удастся", - заключил он.
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В общем - выстрел в ногу, или ВАГИНЕЦ (Невзоров) Воронежу
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Запретить ВСЕ западное - от пива и шоколада до мобил и компьютеров, а, главное - запретить доллары и евро в рашке)) Да и выезд из рашки закрыть для всех расеян!
Велкам ту "Москва-2042"!
п.с. кто не читал "Москва-2042" - ПРОЧТИТЕ! Насколько точно и достоверно автор описал расейскую действительность а-ля "еще 25 лет с хйлом у власти"))
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Чем больше на штаты наедете,тем быстрее развалитесь.
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Он то отваривается из багажного отделения президентского самолёта, а лохи считающее себя средним классом холопов могут и боярышника похлебать!
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Выводи. Кто тебе, идиоту, мешает? )(уйло вложил 110 миллиардов в долгосрочные американские ценные бумаги, и теперь ты их можешь только на вторичном рынке продать и скорее всего с убытком. Но самое главное - денег из США ты при этом НЕ ВЫВЕДЕШЬ!
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Может они еще деток своих позабирают? А то, как то некомильфо.
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с Финляндии цельный самалет бухла притаранил!
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