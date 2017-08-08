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Все про:Миронов (28) Россия (71782) санкции (6385)

 Депутат Госдумы Миронов предлагает в ответ на санкции вывести российские деньги из США и запретить западный алкоголь

миронов

Депутат Государственной Думы РФ, глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил в ответ на новые антироссийские санкции вывести валютные резервы РФ из казначейских облигаций США, ввести контрсанкции против крупных компаний, а также отказаться от импорта алкоголя из стран, участвующих в санкциях.

"На войне - как на войне. А в случае с Россией любой агрессор должен понимать, что чем сильнее он бьет, тем сильнее получит ответ. Чем мы должны ответить? Первое. Вывести наши валютные резервы из казначейских облигаций США", - цитирует политика Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Сколько лет мы говорим о недопустимости, абсурдности и даже аморальности ситуации, когда заработанные российскими налогоплательщиками средства направляются на развитие не отечественной экономики и инфраструктуры, а заокеанской", - подчеркнул Миронов.

По его мнению, нет никаких экономических причин держать более четверти международных резервов России в американских госбумагах. "Это чисто политическое решение, совершено неадекватное современным реалиям. Один из пунктов антироссийского закона США требует изучения и оценки последствий замораживания российских активов на территории США. Если кто еще не понял, это "черная метка", которую нам прислали. Сегодня речь идет даже не об ответе на санкции, а о том, чтобы спасать свои деньги", - отметил депутат.

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Во-вторых, Миронов предлагает расширять возможности отечественных производителей на внутреннем рынке за счет контрсанкций в отношении американских компаний, ориентированных на массового покупателя в России. "Прилавки наших магазинов пестрят заокеанскими брендами. Зачем нам в России нужны напичканные неизвестно чем товары корпораций Pepsico, Coca-Cola, Mars? Отечественные производители безалкогольных напитков, молочной продукции, снэков, кондитерских изделий с удовольствием наполнят внутренний рынок России своей качественной продукцией", - сказал он.

Политик уверен, что "российские предприятия также легко восполнят потребительский спрос, если заблокировать в страну, например, доступ косметических товаров и товаров бытового назначения Procter & Gamble, Johnson & Johnson".

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Кроме того, Миронов считает, что Россия должна отказаться от алкоголя, произведенного в странах, участвующих в антироссийских санкциях. "Спиртные напитки - такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка?" - добавил он.

Также, по мнению депутата, все государственные учреждения и предприятия должны перейти с программного обеспечения Microsoft на Linux с открытым программным кодом. "Этот переход, конечно, потребует значительных затрат, но это насущная задача, и чем раньше мы приступим к ее реализации, тем лучше", - полагает он.

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Наконец, Миронов убежден, что нельзя планировать ответные меры на действия Вашингтона и одновременно мириться с фактической блокадой Крыма со стороны некоторых российских компаний. "Их действия, по сути, смыкаются с антикрымскими санкциями ЕС и дискриминационной политикой США. Надо наконец призвать руководство наших банков, топливных и телекоммуникационных компаний, отказывающихся работать в Крыму, и прямо спросить: они признают Конституцию России, территориальную целостность страны и ее суверенитет или живут по каким-то своим законам? Наша офшорная аристократия объясняет свой отказ работать в Крыму боязнью санкций. Они до последнего будут надеяться на "авось": что война их чудесным образом не коснется, что мимо пронесет. Не пронесет. Отсидеться в сторонке никому не удастся", - заключил он.
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Зачем же так... не успел я крикнуть - "Боярышник в студию"... а вы уже здесь. Но ладно, поддерживаю. Они-то не будут его пить, а пролетарий - тому и так на фиг пойло по 200 долл. за пузырь.
В общем - выстрел в ногу, или ВАГИНЕЦ (Невзоров) Воронежу
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миронов дело говорит.. доколе холопы будут пить западное и качественное? За то ли дедываивали?)))
Запретить ВСЕ западное - от пива и шоколада до мобил и компьютеров, а, главное - запретить доллары и евро в рашке)) Да и выезд из рашки закрыть для всех расеян!
Велкам ту "Москва-2042"!


п.с. кто не читал "Москва-2042" - ПРОЧТИТЕ! Насколько точно и достоверно автор описал расейскую действительность а-ля "еще 25 лет с хйлом у власти"))
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Краще ввести в РФ закони Шаріата і взагалі заборонити вживати алкоголь. Тоді і війна закінчиться, хто ж на тверезу голову буде воювати!
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кацапівські олігархи свої кровні в банках США зберігають, є дані про щось біля 119 лярдів долярів
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Близько 100 мільярдів вкладено у облігації США.
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вот єто правільно, і дітей забрати і своїх блядей теж, і айфони повикидати
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Доллары надо вывести все из параши и запретить,сразу наступит благодать
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Давайте,давайте...
Чем больше на штаты наедете,тем быстрее развалитесь.
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то на двигуни та проти обледініння, то святе
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ще напевне ні, але як взнає то введе цьому дєятілю по самі скрепи))
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хйуло на днях в Финляндии затарился . Пока пролетарии будут брать кремль - ему пойла в бункере хватит...
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Дурень думкою багатіє) пуйло свої корупційні гроші ховає на заході.
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Все для вас, расийский средний класс холопов!
Он то отваривается из багажного отделения президентского самолёта, а лохи считающее себя средним классом холопов могут и боярышника похлебать!
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Депутат Госдумы Миронов предлагает в ответ на санкции вывести российские деньги из США

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Выводи. Кто тебе, идиоту, мешает? )(уйло вложил 110 миллиардов в долгосрочные американские ценные бумаги, и теперь ты их можешь только на вторичном рынке продать и скорее всего с убытком. Но самое главное - денег из США ты при этом НЕ ВЫВЕДЕШЬ!
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плиз, не выводите - подохнем же тут без ваших деревянных.....
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Привет.
Может они еще деток своих позабирают? А то, как то некомильфо.
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эта руськафобия в чистом виде ...у всех руських патриётов кроме бабла тем ещё и семьи , на что они харчеваться будут , работать они не умеют
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А кацапские партайгеноссе своих личинок не желают вывести взад в паРашу ? Это была бы жесть !
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А вот это правильно! А вот это верно! путен и традиционной бояркой перебьется, а заодно и блядво своё и ублюдков своих из США заберите!
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)(уйло із ящиками горілки із Фіннляндії затариввся,а ця рижа падлюка хоче всіх кацапів на бояру посадити
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На святое наехал!!!! На президента!!!! Х-ло Путинку пить не будет.
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"вывести российские деньги из США" - кишит земля кацапская дурками и дибилами
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Вы разве не знаете,россия кормит и содержит всю Америку.
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а куды ж бабло прятать тАгда? Атас.... счас попробуй двинь его - вмиг вычислят и заморозят.
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Это он так на Х√йла и кооператив Озеро наехал?
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Все, гаплик США. Де ж вони стільки фублів возьмуть, аби розрахуватися за свої облігації на $100 000 000?
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Какие умные мысли у товарисча Миронова! Точь в точь повторяет слова собрата по-госдуме тов.Жириновского.Класс!!! Вот только В,В,Путин на все эти заклинания кладёт "с прибором". Как говорится кто-то из них врот!
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А почему не вывезти все боинги и аэробасы?

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"Западный "алкоголь в рф,только депутаты и олигархи пьют.Так что рядовые поддержат.
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Моль обморочная уже запаслась ЫЛИТНЫМ БУХЛОМ в Финляндии.Теперь можно и запретить западный алкоголь.
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И это правильно !Нехрен там всякие Вдова Клико с Мартелями и Бурбонами пить , истинно скреповая брага должна быть единым напитком в Козлостане
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а х№йло, как чувствовал!
с Финляндии цельный самалет бухла притаранил!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДепутат Госдумы Миронов предлагает в ответ на санкции вывести российские деньги из США и запретить западный алкоголь
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