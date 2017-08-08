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 Пятая часть Грузии до сих пор оккупирована из-за отсутствия своевременной жесткой реакции мирового сообщества, - МИД

мид

Россия оккупировала пятую часть Грузии из-за отсутствия своевременной жесткой и консолидированной реакции мирового сообщества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с 9-й годовщиной вооруженной агрессии РФ против Грузии.

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"В девятую годовщину вооруженной агрессии России против Грузии, в результате которой погибли сотни людей, а десятки тысяч остались без крова, Украина подтверждает свое уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и решительно осуждает действия Российской Федерации как государства-агрессора", - говорится в заявлении.

"Вынуждены констатировать, что именно из-за отсутствия своевременной жесткой и консолидированной реакции мирового сообщества на преступления Кремля в Грузии пятая часть суверенной территории этого государства до сих пор находится под оккупацией, а Россия продолжает захватническую политику против других государств Европы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД отметили, что Украина призывает международное сообщество "наконец осознать всю глубину опасности, которую несет агрессивная политика России, и усилить совместные усилия, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, ставших жертвами российской агрессии".

Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России, - ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

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Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
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Как-то Грузия сама последние годы не поднимает этот вопрос остро на всех уровнях.
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Там сейчас президентом акционер Газпрома.
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мировое сообщество напугано эскалацией.
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...и пошла бы цепная реакция нападания самого на себя по всему белому свету .
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Часть Украины оккупирована по той же причине.
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Лучше поздно, чем никогда.
Там еще Тальявини проверить надо, на возможные связи.
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Світотове співтовариство сильно стурбоване,схвильване,озадачене і .....слова забув
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПятая часть Грузии до сих пор оккупирована из-за отсутствия своевременной жесткой реакции мирового сообщества, - МИД
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