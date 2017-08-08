 Пятая часть Грузии до сих пор оккупирована из-за отсутствия своевременной жесткой реакции мирового сообщества, - МИД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с 9-й годовщиной вооруженной агрессии РФ против Грузии.
"В девятую годовщину вооруженной агрессии России против Грузии, в результате которой погибли сотни людей, а десятки тысяч остались без крова, Украина подтверждает свое уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и решительно осуждает действия Российской Федерации как государства-агрессора", - говорится в заявлении.
"Вынуждены констатировать, что именно из-за отсутствия своевременной жесткой и консолидированной реакции мирового сообщества на преступления Кремля в Грузии пятая часть суверенной территории этого государства до сих пор находится под оккупацией, а Россия продолжает захватническую политику против других государств Европы", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД отметили, что Украина призывает международное сообщество "наконец осознать всю глубину опасности, которую несет агрессивная политика России, и усилить совместные усилия, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета государств, ставших жертвами российской агрессии".
Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России, - ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.
В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.
Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
377 8
Пикет с участием Саакашвили против российской оккупации Грузии прошел у посольства РФ в Литве. ФОТОрепортаж(147)
Для жителей ОРДЛО снято ограничение в 90 дней пребывания в России, - депутат Госдумы РФ, пособник террористов Затулин(38)
Российская подлодка "Краснодар" из Средиземного моря плывет в оккупированный Севастополь(44)
"Путин, с Лукашенко или без него, хочет прихватить себе Беларусь", - Саакашвили(176)
Саакашвили: Путин не достиг ни одной стратегической цели(0)
430 грн пособие на ребенка в месяц, $7 долларов за 12 часов рабского труда в "копанке", - российская пропагандистка Михайловская выдает реальное положение дел в ОРДЛО. ФОТОрепортаж(114)
За полгода админграницу с оккупированным Крымом пересекли миллион человек, - Госпогранслужба(32)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там еще Тальявини проверить надо, на возможные связи.
Ответить
Ответить