 Для туристов в Киеве выпустили ID-карту KyivPass

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА, владельцы карт могут по системе скидок посещать культурные, туристические и развлекательные заведения столицы, а также пользоваться услугами общественного транспорта.
Базовая карта со сроком действия 24 часа с момента активации стоит 15 евро. За эту сумму покупатель получает 20 бесплатных походов в музеи, 8 бесплатных визитов в галереи, 3 бесплатные поездки на метро, 2 бесплатных входа в клубы, 2 автобусных тура и 1 бесплатный вход в зоопарк. Карточки со сроком действия 48 и 72 часа стоят 25 и 35 евро соответственно. Они отличаются от базовой количеством бесплатных поездок на метро - 5.
"В услуги, которые получает владелец туристической ID-карты KyivPass, входят обзорные экскурсии по Киеву, вход в музеи, парки, входные билеты в зоопарк, художественные галереи, ночные клубы, поездки на метрополитене и система скидок, которая предоставляется партнерами - ресторанами, сувенирными магазинами, туристическими операторами и т. д.", - рассказал заместитель главы КГГА Алексей Резников.
"Проект направлен на популяризацию локаций и туристических объектов города Киева среди иностранных и внутренних туристов. Киев - туристически привлекательный город, конкурентоспособный в этой сфере. Мы реализуем ряд мер для популяризации Киева-туристического, среди которых и внедрение KyivPass. Благодаря этим мерам мы можем смело говорить и о дальнейшем увеличении туристического потока в Киев - как внутренних туристов, так и иностранных", - добавил начальник управления туризма КГГА Антон Тараненко.
По его словам, по результатам текущего года город ожидает 1,5 млн иностранных туристов и более 3 млн внутренних.
Карточку KyivPass можно приобрести в любом из Туристически-информационных центров. Мобильное приложение Kyiv City Guide, доступное для Android и iOS, является частью проекта KyivPass.
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включено, вроде, как всего нормально, но ограничение в сутки теряет весь смысл.
за день не обойти и трети всего.
лучше попасть в 2-3-4 места, которые сам хочешь, и заплатить из кошелька за них и за метро
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Ясное дело, что ты за 1 день всех музеев в 2-х городах не посетишь, но даже если ты собрался в 3 из 50 - это уже выгоднее, чем оплачивать в каждом отдельно.
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