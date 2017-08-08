 В ходе АТО погибли уже 2307 бойцов, - начальник Генштаба Муженко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в интервью LIGA.net.
"У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых (по состоянию на 27 июля. - ред). Это чисто боевые потери", - сказал он.
"Небоевые - 871 человек. К небоевым потерям относят смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности (например, обращения с оружием), гибель в ДТП, самоубийства". - добавил Муженко.
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Земля пухом...
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У "нас" - это кого? Может быть украинцев - жителей этой страны? У "вас?" Это кого?
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Муженко - позор армии.
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http://interfax.com.ua/news/general/365451.html
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И к большому сожалению - не окончательные.......
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В одному 2016 в пожежах загинуло 1055 людей.
В одному 2016 році померло 252626 громадян України.
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цифри щоб не так сильно страшно було. смерть іноді це добре.
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Все бесценны,все дороги,уже потому ,что часть нас самих....только бесконечная скорбь по ним и есть настоящая цена....Царство небесное !!!
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Так вот там более 3800 погибших на сегодня, включая солдат ВСУ, Нацгвардии, Погранвойск,СБУ и добровольцев из добробатов.
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Слава воинам ВСУ и воинам-добровольцам! Героям Слава!
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