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 Общество
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Все про:Донбасс (15690) Антитеррористическая операция (17258) потери (1139) Муженко (235)

 В ходе АТО погибли уже 2307 бойцов, - начальник Генштаба Муженко

муженко

За время Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли 2307 украинских военнослужащих, ранены 8185.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в интервью LIGA.net.

"У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых (по состоянию на 27 июля. - ред). Это чисто боевые потери", - сказал он.

"Небоевые - 871 человек. К небоевым потерям относят смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности (например, обращения с оружием), гибель в ДТП, самоубийства". - добавил Муженко.

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І лише 73 працівників МВС, в нас все ще йде АТО і війни немає, а гинуть військові, коли менти відпочивають та продовжують щоденно брати хабарі.
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А скільки зниклих? Скільки полонених? Скільки в російських тюрмах по всій кацапії? Хтось може звести всі дані в один список?
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Вічна Пам'ять Героям! Не забудемо...Не пробачимо...

Земля пухом...
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Украинцам надо понять, что "иногда только Монстр может победить другого Монстра", и западному миру это понять тоже надо, как бы ни было больно и не хотелось не воевать и не гибнуть.
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Впевнений, що більшість хлопців загинули через бездарне командування цих горе-котловодів
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за Илловайск , аэропорт и Дебальцево когда отвечать будете?
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Какие то странные подсчеты... Еще в 2014 году говорили о больше чем 3000 погибших военных. Если учесть что еще за последние 3 года у нас потери каждый день перемирия несколько человек то получается какой то маразм или власть за людей кого то не считает.
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За ці 3 роки загинуло 2300 найкращих, найактивніших громадян України, що повинні були знаходитися в Києві та слідкувати за формуванням нової України. А їх направили "в котли" на пориві патріотизму за договорняком з путіним, бо є домовленість ліквідувати усі націоналістичні та патріотичні сили в України і тоді за їх планом настане ручний "мир".
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цитату приведи, когда в 2014 и кто говорил о 3000 погибших? и ссылку.
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муженко мав на увазі ЗСУ. Втрати добробатів у цій статистиці мпецом не враховуються, бо добровольці, як зараз виявилося, не учасники АТО.
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ну тогда все стает на свои места. Так как в 2014 году в основном на фронте воевали добробаты которые и остановили врага, в то время когда ВСУ и мусора здавались и разбегались пачками... Большинство добробатов погибло в котлах организованных етим нерадивым и предательским командованием.
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у муженка завше вигляд втомленої людини. він перепрацьовує?
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"У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых (по состоянию на 27 июля. - ред). Это чисто боевые потери", - сказал он..."
У "нас" - это кого? Может быть украинцев - жителей этой страны? У "вас?" Это кого?
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Это он хватается? Слава Жукова не дает ему покоя? И почему не учитываются потери добробатов, они что не за Украину погибли?
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871 солдат умер от болезней и самоубийств? Может Мудэнку с Гнойсманом и половиной херштаба нужно уже умереть от самоубийства...
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Каждый третий от болезней и нарушения правил обращения с оружием? Многовато ...
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То есть потери среди добровольцев уже не считаются. Шоколадные гниды вычеркнули таки патриотов из истории этой войны. Но народ все помнит.
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эта мразь, этот "творец" Иловайска и Дебальцево, этот латентный рыго-анал отказывается учитывать в потерях всех погибших членов добровольческих частей, там, правда, потери меньше, потому что обученные, патриотичные и завзятые хлопцы воюют лучше по определению, но в начале войны, когда армейцы массово сдавали технику сепаратистам и захватчикам, остановили кацапню именно десятки тысяч добровольцев и незначительные по численности части спецназа.

Муженко - позор армии.
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Дійсно велика частина загиблих не без бездарності муженка.
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За более чем два с половиной года войны погибли 2504 украинских воина - Порошенко, об этом он сказал год назад, вопрос кто из них врёт.

http://interfax.com.ua/news/general/365451.html
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ВОИНА . ВОЕННОСЛУЖАЩИХ . Есть разница . Муженко говорить сейчас о военнослужащих . Именно ими он и командует . ВОИНОВ погибло гораздо больше , но это уже совсем иная тема и более широкий разговор .
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эта война потихонечку заберет не один десяток тысяч жизней наших людей. и не видно ни конца, ни края её. и заморозить не получилось и победить. вялотекущая война высасывает последние силы и обескровливает нас. путин хуйло.
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Не проиграли , не сдались . Остановили врага . Это и есть на сегодня ПОБЕДА . А завтрашние победы будут завтра - не сомневайтесь . Погибшим за Украину вечная слава .
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Украина уже победила. да ценой потери территорий. но я говорю об окончательной Победе, где не будут умирать украинцы. мне обидно, что они умирают, не по своей вине. вот поэтому и пишу так. на фронте каждый день кого то убивают. и конца не видно...
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Это война . И что бы был мир и не умирали украинцы , украинцы умирают за тот будущий мир сейчас . Будь проклята война и будь проклят рашизм ее развязавший .
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"Braveheart"-"....умирают-все,но не все-живут по настоящему."(с)
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Страшные "цифры"........
И к большому сожалению - не окончательные.......
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В одному 2016 в ДТП загинуло 3000 людей.
В одному 2016 в пожежах загинуло 1055 людей.
В одному 2016 році померло 252626 громадян України.
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у нас населення бездарне. а командування лише його наслідки. уявляєш?

цифри щоб не так сильно страшно було. смерть іноді це добре.
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Очень,много.Чем отмерять эти потери,какой ценой?....Нет ни ,меры, и нет цены.
Все бесценны,все дороги,уже потому ,что часть нас самих....только бесконечная скорбь по ним и есть настоящая цена....Царство небесное !!!
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Сука брехливая. Выводят за скобки все смерти в госпиталях, в том числе и погибших от формы горящей. Это те, кто погиб только на поле боя и сразу.
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В 2016 році від діареї померло більше українців.
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Если посмотреть более точные данные, то достаточно набрать "втрати силовиків..." в Вікіпедії, то увидим имена, фамилии, номера воинских частей, бригад когда, где и при каких обстоятельствах погибли воины.
Так вот там более 3800 погибших на сегодня, включая солдат ВСУ, Нацгвардии, Погранвойск,СБУ и добровольцев из добробатов.
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Запомните е6альник этого муд@ка, хорошо всмотритесь, чтобы, когда призовём к ответу, даже если загримируется - узнали суч@ру по мельчайшим штрихам - висеть твари рыгошоколадной на одном суку с соевым пиd@ром.
Слава воинам ВСУ и воинам-добровольцам! Героям Слава!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ ходе АТО погибли уже 2307 бойцов, - начальник Генштаба Муженко
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