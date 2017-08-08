 Власти Латвии запретили сдавать школьные экзамены на русском языке

Об этом сообщается на сайте Министерства образования Латвии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новое время.
Сейчас ученики школ для национальных меньшинств могут выбрать русский язык для сдачи экзаменов. Начиная с нового учебного года выпускники 12-го класса уже будут сдавать экзамены исключительно на латышском языке, а для выпускников 9-го класса изменения окончательно вступят в силу в 2020 году.
Согласно новым правилам, ученикам нельзя будет отвечать на предмет на русском языке. Экзаменационные материалы также не будут дублироваться на других языках, кроме латышского. Изменения не касаются только экзаменов по языковым дисциплинам.
В министерстве образования Латвии заявили, что намерены таким образом помочь выпускникам школ найти себя в выбранной специальности на рынке труда, где требуется владение национальным языком на высоком уровне.
"Цель проекта правил - подготовка школьников к успешной интеграции в рынок труда и обеспечение освоения государственного языка для эффективного обучения в профессиональных учебных заведениях с учетом того, что профессиональное среднее образование в основном проводится также на государственном языке", - говорится в заявлении профильного министерства.
Всего в Латвии действуют 168 начальных и 108 средних школ, где обучение происходит на русском языке.
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