 "В отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта", - Климкин ответил на обвинения Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.
Климкин отметил: "В отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта и ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина. И оставлять ее не собираюсь. При любых условиях".
Напомним, 8 августа б ывший президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Украины Михеил Саакашвили заявил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин имеет гражданство России.
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Климкин родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство, - Саакашвили(215)
"Этот паспорт, которым я очень горжусь, - не игрушка": Саакашвили заявил, что прилетел в Польшу по украинскому документу. ВИДЕО(257)
"Уважаю Pussy Riot за строительство моста свободы в Якутске", - Климкин об акции в поддержку Сенцова(5)
Варшава не получала от Тбилиси запрос на экстрадицию Саакашвили, - польский депутат Госевска(296)
Российско-грузинская война: уроки для Украины(0)
"Для Путина наказать своих врагов является чрезвычайно важным", - Саакашвили считает президента РФ причастным к гибели Качиньского под Смоленском(137)
Украина должна дать Саакашвили возможность в суде отстаивать право на гражданство, - глава МИД Литвы Линкявичюс(347)
в 70-м был грузин,
так тот вообще хлебал бензин..." (С)
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Гендиректор "Укрспецекспорту" Павло Букін задекларував зарплату розміром 1,1 млн грн.
IPRESS.UA
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Гарантия , шо если запахнет жареннім , то Климкин побежит в первіх рядах . Саакашвили такой-же в єтом смісле . Оба гастролері
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(Ли Куан Ю).
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1. Саакашвили? или Кононенко?
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потом чемодан в зубы и ту-тууууууууууууууу !!!
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Все буде гаразд, когда эта команда импотентов барыжных нарвется на нормальное правосудие.
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Т.е. Климкин признаёт, что имеет информацию про людей, имеющих иностранное гражданство. Нарушена статья Конституции. Климкин сообщил об этом Конституционный суд?
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Раз она такая реформированная, пусть идёт на реформированный грузинский суд и докажет свою невиновность!
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Украины,между прочим грузиняка тоже не из бедных за чьи бабки он мотаится по свету.
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- Я - гаржданин Украины.
- Ну на нет и суда нет.
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