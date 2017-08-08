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 Политика Украины
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Все про:гражданство (660) паспорт (633) Саакашвили (1897) Климкин (1373)

 "В отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта", - Климкин ответил на обвинения Саакашвили

климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не "коллекционирует паспорта", а также, что не собирается покидать Украину "при любых условиях".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

Климкин отметил: "В отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта и ложь. Моя Родина была, есть и будет Украина. И оставлять ее не собираюсь. При любых условиях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство, - Саакашвили

Напомним, 8 августа б ывший президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Украины Михеил Саакашвили заявил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин имеет гражданство России.

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"А у тебя, нет правда ж Зин,
в 70-м был грузин,
так тот вообще хлебал бензин..." (С)
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ну а пока Глава "Укрспецекспорту" отримує зарплату розміром більше мільйона гривень

Гендиректор "Укрспецекспорту" Павло Букін задекларував зарплату розміром 1,1 млн грн.

IPRESS.UA
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В Украине 10 млн. работоспособного населения не работают. На что они живут?
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" Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не "коллекционирует паспорта", а также, что не собирается покидать Украину "при любых условиях". "

Гарантия , шо если запахнет жареннім , то Климкин побежит в первіх рядах . Саакашвили такой-же в єтом смісле . Оба гастролері
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Не обзывайте Михо Сталином,он скорее грузинский Сталлоне,хотя может быть Стивеном Сигалом,ингда Депардье,....хотя чаще Чарли Чаплином
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Климкин, к стати, и букв в твоём устном алфавите ограниченная коллекция.
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Людей судятне по п..здежу а по поступкам. Саакашвили свое время показал реформы,полицию, изгнание воров. Что показал Климкин?
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сегодня РАБссиянским паспортом жопу разве что можно подтереть. :p ..
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А прокуратура Украины по сдаче Крыма ничего не должна?
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все вы гады так говорите...
потом чемодан в зубы и ту-тууууууууууууууу !!!
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Чей то россиянин Климкин занервничал так?
Все буде гаразд, когда эта команда импотентов барыжных нарвется на нормальное правосудие.
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А если бы саакашвили на тебя начал гадить и ты что молча стерпел -я не думаю-ты бы этого саакашвили просто на х-й послал бы и все и для саакашвили это было достаточно но Климкин глава МИД Украины и поэтому он должен был интелегентно все обьяснить и лавров тоже глава МИД только раши тоже бы этого сакаакшвили на хрен послал бы как обычно делает с теми с которыми он не дружит а свое понимание о правосудии можеш в задницу засунуть это я тебе говорю как коренной украинец -не нравится жить в Украине среди украинцев звиздуй прямо в рашу -там тебя примут с большим восторгом -там такие как раз и подходят для агентуры в качестве сральника в Украине.
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Я симпатизирую Михо .Но зря Саакашвили цеплял Климкина за его происхождение. Он не виноват , что на Рассее родился .
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Мжеш его осыновить или сделать крестным отцом -все зависит от возраста бо мне украинцу он на хрен не нужен -я пока справляюсь со всеми проблемами без всяких грузинов -остарайтбайтеров-у меня свои мозги есть и грузинские мне не нужны.
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МФТИ - это лежбище гэбэшных агентов. И потом посмотрите когда климкин был заброшен в украину. Климкин - агент фсб?
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13 февраля 2009 года СовБез ООН принял официальную Резолюцию по Грузии,где Абхазия и Ю.Осетия стали НИКЕМ..
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А ты харю этого грузина видел -он такой украинец как я китаец -у него лицо кавказской внешности и если ты этого не понял то спроси у рашистов -они все тебе скажут про это -особенно москвичи как смотрится лицо кавказской внешности.
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Речь не про этническую принадлежность, дурень.
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"В отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта..."

Т.е. Климкин признаёт, что имеет информацию про людей, имеющих иностранное гражданство. Нарушена статья Конституции. Климкин сообщил об этом Конституционный суд?
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Он сказал про грузина, который отказался от своего грузинского гражданства и страны.
Раз она такая реформированная, пусть идёт на реформированный грузинский суд и докажет свою невиновность!
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Этот мудак саакашвили уже не где не появится -его жден казенный дом в Грузии в которой по его слуху проведены реформы капитальные во всех структурах власти -только я одного не понимаю почему этого идиота грузинского ждут его же силовые органы им же созданные или он болт положил на Грузию.
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Саакаботы и адепты церкви святого Михуила "реформатора" а теперь дружно начинаем постить картинки с Климкиным и шоколадками Рошен ! Время пошло !
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Сцука, пол сайта Цензора надо отправвить в Дырляндию к герою РАБссии генера-майору ЗаХерченко... ПОЦтрийоты блин..
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Да тут половина комментаторов из Дырляндии и сидит !
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Ольгинские методички такие предсказуемые - говно вываливать вёдрами, жирдяя прорвало.
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Между прочим Карл Густав Маннергейм был финским маршалом шведскоо происхождения и генерал-лейтенантом царской РАБссии в 1 Мировую... Болваны блин..Это не помешало ему мочить в сортире рюсских с 30 ноября 1939 ода..
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Баклан, у маннергейма не было советского паспорта.
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Долбофлебит,Маннергейм был генерал-лейтенанттом царской РАБссии.причем тут дохлый совок????идиот..
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Кстати кто нибудь может привести список что сделали выше упомянутые товарищи для
Украины,между прочим грузиняка тоже не из бедных за чьи бабки он мотаится по свету.
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у меня дежа вю или Мишка напоминает Юльку в ее феерические годы? а-ля "вони всі ганд...они, а я повітряна кулька")))))
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Внешнеполитические переговоры Климкина в разных странах мира и визиты Порошенко в разные страны мира,говорят о том что РАБссиянский МИД и сама РАБссия в глубокой ЖО... от того КацаКрысы и блевотиной рыгают..
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Так есть паспорт или нет? Почему нет конкретного ответа? Есть что скрывать? Помню мерзкую радость климкина когда он лобызался с чуркиным в оон.
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- Роман Насиров, у вас есть паспорта Великобритании и Венгрии?
- Я - гаржданин Украины.
- Ну на нет и суда нет.
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по ходу мелкий комент от обычного украинца - быть хозяйственником и быть политиком - две огромаднейшие разницы. Простой пример: мер Киева Омельченко - хозяйственник - при нем город реанимировался после "красивых" 90-х. Дед знал что как и где делать, грубо говоря был завхозом столицы... но был так уверен, что киевляне ему рады, что дажене предпринял особых попыток противостоять коксу чернавецкаму... наши ж люди когда им хорошо хотят шоб еще было лучше... ну это нормальная сущность людей, дай палец - по локоть откусят))) но на самом деле сегодняшний Киев - это работа Омельченко, не без грехов, не без промахов, но этот город сегодня так налажен именно благодаря ему, хоть бейте и ругайте меня, пановье, так оно и есть - это дед заложил всю городскую инфраструктуру, котору ни чернавецкай ни виталик кличко разломать пока слава яйцам не смогли.Так я отвлекся.. по поводу Мишки... Быть крикливым треплом никогда не было модно... у него был карт-бланш в Одесе - регион по своим проблемам Грузии не уступал... ну крика много было, а реальных дел ноль... ну как-то мало желания на Мишкины шумы внимание обращать... как в свое время на Юлькины - флагов до хера, толку меньше пирожка с картошкой
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Після такого шкандалю клімкін повинен зникнути з МЗС,а він огризається...вся робота шукати Міхо по іншим країнам...кончєні ціники...
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До лишения Саауашвили гражданства Барыгой ,не было ни одного высера в адрес Михо. А случилось ,и как по команде свинободы с цепи сорвались.Креатива надо побольше,а то так и останитесь в унтер-ботах. Дарю идею-Саакащвили сдал Крым в 2014г, до этого воровал российский газ вместе с Юлей, а потом тарифы поднял на коммуналку
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В отличие от некоторых, не коллекционирую паспорта", - Климкин ответил на обвинения Саакашвили
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