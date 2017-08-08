 НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при постройке проекта "Стена"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАБУ.
В информации отмечается: "Граждане задержаны в порядке ст.208 Уголовного-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении уголовных преступлений по ч.5 ст.191, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины. Среди задержанных - должностные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков. Всех их сейчас доставляют в Национальное антикоррупционное бюро в Киеве для вручения письменных сообщений о подозрении.
Для выяснения обстоятельств совершения преступления детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове.
Параллельно осуществляется оценка собранных доказательств и решается вопрос о задержании других лиц.
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Напоминаем, расследование в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" детективы НАБУ осуществляют с марта 2016 года. Предварительная квалификация - ч. 5 ст.191 УК, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн.
В ходе расследования детективы Бюро инициировали ряд судебных экспертиз, непосредственно выезжали на границу, с привлечением экспертов осуществляли досмотр участков с целью объективной оценки фактического объема выполненных работ и сопоставление их с данными, которые содержатся в актах приема-передачи выполненных работ".
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Или заплатил с украденного 17% - все списано?
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И сравнивать Аль Капоне с Кроликом - просто не возможно.
Даже не смешно.
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откуда у него лярд нарисовался !!!
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І міліард доларів хабарів відберуть?
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Там по п"яні і проболталось
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Поганий з вас казкар...
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правда, опять никого не посадят.
ато пару дней назад, была новость, что только 20% средств на стену выделено.
а 20% стены построено? думаю, что нет.
ато бы грося пел оды о таком досягненни...
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Две тупіе конторі , которіе прожирают наши налоги .
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3 - М -22 - рассейская гиперзвуковая маневрирующая противокорабельная крылатая ракета Циркон.
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Петро с такой задачей не справится. Надо Михо просить!
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Какой поп - такой и приход.
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яйуши!? Так отож!!!
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Вы верите в уничтожение????
Скоро на радиорынках.
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После полета на истребителе над проєктом "стена" за народные деньги Порошенко уже приземлился, но ещё не сел.
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