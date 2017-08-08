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Все про:НАБУ (1888) Госпогранслужба (2952) граница (3115) задержание (6053)

 НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при постройке проекта "Стена"

набу

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной аниткорупцийнои прокуратуры задержали шесть человек в рамках расследования в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект "Стена").

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАБУ.

В информации отмечается: "Граждане задержаны в порядке ст.208 Уголовного-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении уголовных преступлений по ч.5 ст.191, ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Украины. Среди задержанных - должностные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков. Всех их сейчас доставляют в Национальное антикоррупционное бюро в Киеве для вручения письменных сообщений о подозрении.

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Для выяснения обстоятельств совершения преступления детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове.

Параллельно осуществляется оценка собранных доказательств и решается вопрос о задержании других лиц.

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Напоминаем, расследование в уголовном производстве по факту растраты средств государственного бюджета при реализации так называемого проекта "Стена" детективы НАБУ осуществляют с марта 2016 года. Предварительная квалификация - ч. 5 ст.191 УК, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 и ч.2 ст.210 УК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства причинен ущерб в размере более 16 млн грн.

В ходе расследования детективы Бюро инициировали ряд судебных экспертиз, непосредственно выезжали на границу, с привлечением экспертов осуществляли досмотр участков с целью объективной оценки фактического объема выполненных работ и сопоставление их с данными, которые содержатся в актах приема-передачи выполненных работ".

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А він хіба не платить податки зі своїх "пралень"?
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А у нас где то прописано налогообложение ворованного?
Или заплатил с украденного 17% - все списано?
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Слышал. И причем здесь он. На сколько я помню - там прокурорам нужен был предлог его засадить.
И сравнивать Аль Капоне с Кроликом - просто не возможно.
Даже не смешно.
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Нужен был предлог снять с должности премьера. Вот совместными усилиями все и получилось реализовать.
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ну так, помнится Саакашвили громче всех кричал о том, что бы убрать экс премьера с должности, а теперь и сам наступил на те же грабли! все в этом мире возвращается бумерангом
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Слава Богу хоть этих задержали. Я давно писала что там тырят деньги как хотят.
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у сеньки поинтересоваться
откуда у него лярд нарисовался !!!
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невже головного муджохеда із кроличої нори посадять?
І міліард доларів хабарів відберуть?
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ну а вечірку закриту для своїх воно для чого робило?
Там по п"яні і проболталось
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«І Вы там були, мед-пиво пили, по вусах текло, в рот не потрапляло...»

Поганий з вас казкар...
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ну от.
правда, опять никого не посадят.
ато пару дней назад, была новость, что только 20% средств на стену выделено.
а 20% стены построено? думаю, что нет.
ато бы грося пел оды о таком досягненни...
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Нихто и никого сажать не будет . Нет у них такой задачи . Єто маскарад для тупіх граждан , которіе платят налоги . А с єтих налогов , кормятся єти ссікунци и ржут с нас , когда нихто за ними не подсматривает .
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" НАБУ и САП задержали шесть человек, причастных к хищению средств при постройке проекта "Стена" "

Две тупіе конторі , которіе прожирают наши налоги .
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Дуже аргументовано. Десь спеціально навчалися?
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Такое "грозное" погоняло 3-М-22 в ольгино дали...?
3 - М -22 - рассейская гиперзвуковая маневрирующая противокорабельная крылатая ракета Циркон.
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Пороховня , хто вас таких прикармливает ? Єто название планеті из рассказа Роберта Шекли "Запах місли " . Иди , обтекай , шоколадненький ... И не лажай так больше , а то рейтинг среди порохоботов упадет
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Ух ты...!? Ольгинцы уже даже школьников, любителей фантастики к себе загребли....
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Єто ті так обтекаешь ? Пітаєшься не обосраться перед своими друганами ?
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кролика словили ? кролики - это не только ценный мех..
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Гроші України підтримали американських шахтарів та транспортників - міністр економіки США про вугільну угоду https://t.co/tPwBeMlAzh
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Акинар Дортуар 544ccd43 - Петр Лексеевич вынужден был подписать контракт в ущерб шахтам запада Украины... - нужно же было Трампа заинтересовать..., иначе не принял бы... Соскин в своем видео (где то месяц назад) подробно разжовывал эту аферу....
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Новости только об одном - воруют все и везде!
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Петро с такой задачей не справится. Надо Михо просить!
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Новости только об одном - воруют все и везде!

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Какой поп - такой и приход.
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Та я так и думал , шо им оффффшорі , а нам залупу на воротник
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Когда начнут давать реальные срока только тогда начнут думать воровать или нет! А вообще нужно отрубывать руки причем две сразу! А три года за пару миллионов готов я думаю каждый отсидеть!
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А хіба ці гроші не були з самого початку заплановані на кражу? Це ж було очевидно!
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Любые деньги предназначены "на кражу" так тебя мама видать учила.
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Вот жеж парадокс! Где брать охранников если всех воров и взяточников в Украине посадить. При сралине в сэсэсээре половина сидела, а вторая половина их охраняла, то в Украине сейчас все до одного должны сидеть, а кто их тогда охранять будет?
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Якщо КуляВлоба не затримали, то нах така "новина"?
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На Думской.нет.....Прокуратура Одесской обл.уничтожила тысячи телефонов Самсунг,Айфон 5 и 6,ввезенных под видом фонариков.
Вы верите в уничтожение????
Скоро на радиорынках.
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Интересно. Сеню чмо посодють в первой партии мародеров строителей Великой стены ( садовый заборчик)?
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Яйцапуку оторвать яйца если они у него есть
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В качестве наказания привязать их к столбам на линии разграничения и пускай теперь своей шкурой защищают землю.
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А тем временем в Майами раздался веселый смех...
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Прочитал и сразу подумал: неужели Сеню повязали?
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Анекдот в тему
После полета на истребителе над проєктом "стена" за народные деньги Порошенко уже приземлился, но ещё не сел.
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Можно однозначно утверждать,что при тщательной проверке практически любого проекта по стране с выделением больших сумм из бюджета будут выявлены факты хищения или хищения в особо крупных размерах.
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Есть подозрение, что эта новость продержится дня три. Потом долгое забвение и возможность узнать фамилию, хотя бы одного "расхитителя стены", забудется, как и все ушедшие в "забвение" расхитители. .......Главное, что мы должны знать, перед стартанувшей, предвыборной гонкой, что Сеня не виновен - стену украли какие-то "люди в чёрном"
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я почему то верю этому детективному агентству. а вот далее по цепочке не хватает специальных судов. только они должны заниматься коррупционными справами.
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Дык а когда местные власти все будут за это наказаны? Почему никто не придумает им меру пресечения?
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НАБУ работает в своем стандартом репертуаре, поэтому и не удивительно, что начинают новую неделю пиара
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Наша основна біда - безкарність. Не тільки проект "стіна", а й інші потрібні державі задуми не будуть нормально реалізовані, бо забагато злодіїв у всіх інстанціях, кожен хоче нажитись на державних коштах
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Похоже не в последний раз журналисты снимали Сеню через решетку
НАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при постройке проекта "Стена" - Цензор.НЕТ 5988
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Так ГПУ в прошлом же году вели расследование этого дела по местным властям и где собственно результат? или у них тоже как всегда?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ и САП задержали 6 человек, причастных к хищению средств при постройке проекта "Стена"
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