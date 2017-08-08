 Прокуратура расследует миллионные мошеннические схемы при производстве украинского кино, - ТСН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Досудебным следствием уже установлено, что бюджетные деньги, выделенные на украинский кинематограф, переводились в наличные через фиктивные фирмы.
Доступ к счетам Госкино и подозрительных компаний прокуроры получили в суде Голосеевского района Киева. Благодаря этому удалось выяснить, что после получения финансирования от государства оплачивались несуществующие услуги фирмам, которые переводили деньги в наличные через конвертационные центры. Под проверки попали все, кто на протяжении последних трех лет получал бюджетные деньги - это с десяток кинокомпаний, причастных к распределению средств, выделенных на развитие отечественного кинематографа.
Эксперты отрасли говорят, что заправляют всем два-три продюсера, которым выделяется львиная доля всех ассигнований от государства. Бюджеты фильмов завышаются минимум вдвое, а чаще всего - в четыре или пять раз. Благодаря этому деньги от государства становятся прибылью для производителей кинопродукта.
В списке прокуратуры есть 14 компаний, среди них - "Проното фильм", которой руководит Максим Асадчий, а также киностудии "Инсайт Медиа" и "Директория кино", которые принадлежат Владимиру Филипову - он за несколько лет получил треть всех дотаций.
В этом случае следователи подозревают схему "связанных лиц", ведь Филиппов в свое время продюсировал ленты Михаила Ильенко - родного дяди председателя Госкино Филиппа Ильенко. И именно компании Филипова, по данным досудебного следствия, переводили бюджетные средства в наличные. Сам он комментировать эту информацию отказывается. "Я не знаю, откуда вы знаете эту информацию, но у нас никакой такой информации нет. Видимо, вам прокуратура докладывает оперативнее, чем нам", - сказал он.
Отказались комментировать следственные действия и в Госкино - там заявили, что Ильенко находится в отпуске, а другие сотрудники не имеют на это полномочий. На телефонные звонки Ильенко не отвечает, отмечает ТСН. В прокуратуре тоже ждут, когда он вернется из отпуска, чтобы проверить выявленные факты.
Как отмечается, кроме прокуратуры финансовую деятельность Госкино проверяют и другие органы. Несколько недель назад масштабную проверку начали аудиторы Счетной палаты. Свои выводы они обещают обнародовать в конце сентября.
В этом году в бюджете на украинское кино предусмотрено 600 миллионов гривен. В следующем эту цифру обещают увеличить втрое.
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Налоговики уличили в неуплате налогов руководителей компании, закупавшей через фиктивные фирмы удобрения из РФ: изъято товаров почти на 42 млн грн. ФОТО(3)
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8 августа в 17:36
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Жители Кирова недовольны тем, что отъезда Путина из города на прошлой неделе, местные власти увезли новые мусорные баки, которые поставили перед приездом Путина.
По словам местных жителей, до приезда кремлевского главаря в Киров в центре города стояли ветхие мусорные контейнеры чёрного цвета, сообщает издание ProGorod. Накануне приезда Путина их заменили современными баками зеленого цвета, но теперь на улицы города вернулись старые контейнеры.
Представители коммунальных служб нагло объяснили рокировку баков «ремонтом контейнеров». Якобы чёрные мусорные баки заменили зелеными «лишь на время, которое случайно совпало с приездом Путина».
Власти Кирова признали, что перед приездом Путина в городе были также заварены канализационные люки и нанесена дорожная разметка.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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