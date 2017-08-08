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Все про:кино (1136) прокуратура (3101) махинации (511) Госкино (69)

 Прокуратура расследует миллионные мошеннические схемы при производстве украинского кино, - ТСН

госкино

Киевская прокуратура проводит расследование деятельности руководства Государственного агентства по вопросам кино.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Досудебным следствием уже установлено, что бюджетные деньги, выделенные на украинский кинематограф, переводились в наличные через фиктивные фирмы.

Доступ к счетам Госкино и подозрительных компаний прокуроры получили в суде Голосеевского района Киева. Благодаря этому удалось выяснить, что после получения финансирования от государства оплачивались несуществующие услуги фирмам, которые переводили деньги в наличные через конвертационные центры. Под проверки попали все, кто на протяжении последних трех лет получал бюджетные деньги - это с десяток кинокомпаний, причастных к распределению средств, выделенных на развитие отечественного кинематографа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для выхода украинского кино на самодостаточный уровень необходима активная господдержка в течение 5 лет, - глава Госкино Ильенко

Эксперты отрасли говорят, что заправляют всем два-три продюсера, которым выделяется львиная доля всех ассигнований от государства. Бюджеты фильмов завышаются минимум вдвое, а чаще всего - в четыре или пять раз. Благодаря этому деньги от государства становятся прибылью для производителей кинопродукта.

В списке прокуратуры есть 14 компаний, среди них - "Проното фильм", которой руководит Максим Асадчий, а также киностудии "Инсайт Медиа" и "Директория кино", которые принадлежат Владимиру Филипову - он за несколько лет получил треть всех дотаций.

В этом случае следователи подозревают схему "связанных лиц", ведь Филиппов в свое время продюсировал ленты Михаила Ильенко - родного дяди председателя Госкино Филиппа Ильенко. И именно компании Филипова, по данным досудебного следствия, переводили бюджетные средства в наличные. Сам он комментировать эту информацию отказывается. "Я не знаю, откуда вы знаете эту информацию, но у нас никакой такой информации нет. Видимо, вам прокуратура докладывает оперативнее, чем нам", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом году в Украине вышло 35 фильмов при поддержке государства, - глава Госкино Ильенко

Отказались комментировать следственные действия и в Госкино - там заявили, что Ильенко находится в отпуске, а другие сотрудники не имеют на это полномочий. На телефонные звонки Ильенко не отвечает, отмечает ТСН. В прокуратуре тоже ждут, когда он вернется из отпуска, чтобы проверить выявленные факты.

Как отмечается, кроме прокуратуры финансовую деятельность Госкино проверяют и другие органы. Несколько недель назад масштабную проверку начали аудиторы Счетной палаты. Свои выводы они обещают обнародовать в конце сентября.

В этом году в бюджете на украинское кино предусмотрено 600 миллионов гривен. В следующем эту цифру обещают увеличить втрое.
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Блин..., и там воруют... Страну накрыло просто... , всеобщий пипец....
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В умовах "гібридної війни" , коли головна боротьба йде за душі і мізки - в нас й досі немає свого кіно , а гроші розкрадаються ... без коментарів !
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Кина нет, а деньги розкрадуются. Це парадокс похлеще бермудского треугольника.
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Понятное дело. А чего бы это они типа так заботились о развитии украинского Кино и на всех каналах ТВ истерили с пеной у рта. А реально на 10 говняных сериалов только один нормальный. А так сляпаноые серии за один день даже не замарачиваясь о достоверности и реалиях жизни, особенно врачебные с больницами как США или Европе и врачами инопланетянами гумманными.
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"Чото ржу".......................... правда це сміх через сльози..............
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ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ. Вслед за Путиным из Кирова увезли новые мусорные баки

8 августа в 17:36

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Жители Кирова недовольны тем, что отъезда Путина из города на прошлой неделе, местные власти увезли новые мусорные баки, которые поставили перед приездом Путина.
По словам местных жителей, до приезда кремлевского главаря в Киров в центре города стояли ветхие мусорные контейнеры чёрного цвета, сообщает издание ProGorod. Накануне приезда Путина их заменили современными баками зеленого цвета, но теперь на улицы города вернулись старые контейнеры.
Представители коммунальных служб нагло объяснили рокировку баков «ремонтом контейнеров». Якобы чёрные мусорные баки заменили зелеными «лишь на время, которое случайно совпало с приездом Путина».
Власти Кирова признали, что перед приездом Путина в городе были также заварены канализационные люки и нанесена дорожная разметка.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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а я думаю чого в нас кіна свого нема , а вони пльонку крадуть...
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походу, шоколадники страну разворовывают похлеще папередныкив.
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Эти образованные , по англицки говорят, более изощрённые схемки , при этом не отказываясь от старых.
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та що ж це таке робиться? Хоча б історичні знімали, і освіта і правильна пропаганда. Бо народ у нас і досі по історії темний. Ляхи і то "Вогнем і мечем" зняли. А каци "Тараса Бульбу". Тем гора та мала бричка. І Махно і Холодний Яр, про козаків взагалі мовчу.
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Можно увидеть список фильмов украинских за последние несколько лет. Конечно интересуют только художественные.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПрокуратура расследует миллионные мошеннические схемы при производстве украинского кино, - ТСН
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