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 По отношению к члену Высшего совета правосудия Гречковскому завершено досудебное следствие, ему вручен обвинительный акт, - ГПУ

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Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в отношении действующего члена Высшего совета правосудия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации ГПУ.

В сообщении отмечается: "Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующего члена Высшего совета правосудия и его подельника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Как установлено следствием, последние мошенническим путем пытались завладеть денежными средствами в сумме 500 тыс долларов США за якобы помощь в решении хозяйственного спора в судах трех инстанций в пользу потерпевшего, путем воздействия на представителей судебной ветви власти.

Несмотря на попытки подозреваемых уклониться от ознакомления и получения процессуальных документов по завершению досудебного расследования, 08.08.2017 прокурором в уголовном производстве уже вручены обвинительные акты обоим лицам, находящимся под следствием.

В ближайшее время материалы производства будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Справка: санкцией статьи, инкриминируется подозреваемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества".

Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган также прокомментировала это событие: "На Майбахе теперь в суд. Генпрокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве и вручено обвинительное заключение действующему члену Высшего совета правосудия Гречкивскому и его подельнику".

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ерунда это все, как и предыдущие потуги пэтиной потужной реформы
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Його батька та Притику копнуть потрібно! "Малий" Гречківський це їх школа - школа "метрів господарського Чудочинства".
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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я чомусь вірю, що обвинувальний акт без дефектів.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо отношению к члену Высшего совета правосудия Гречковскому завершено досудебное следствие, ему вручен обвинительный акт, - ГПУ
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