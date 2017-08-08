 По отношению к члену Высшего совета правосудия Гречковскому завершено досудебное следствие, ему вручен обвинительный акт, - ГПУ

Как установлено следствием, последние мошенническим путем пытались завладеть денежными средствами в сумме 500 тыс долларов США за якобы помощь в решении хозяйственного спора в судах трех инстанций в пользу потерпевшего, путем воздействия на представителей судебной ветви власти.
Несмотря на попытки подозреваемых уклониться от ознакомления и получения процессуальных документов по завершению досудебного расследования, 08.08.2017 прокурором в уголовном производстве уже вручены обвинительные акты обоим лицам, находящимся под следствием.
В ближайшее время материалы производства будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Справка: санкцией статьи, инкриминируется подозреваемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества".
Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган также прокомментировала это событие: "На Майбахе теперь в суд. Генпрокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве и вручено обвинительное заключение действующему члену Высшего совета правосудия Гречкивскому и его подельнику".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Высший совет правосудия уволил 91 крымского судью за переход на службу в Россию
Ответить
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить