 По отношению к члену Высшего совета правосудия Гречковскому завершено досудебное следствие, ему вручен обвинительный акт, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации ГПУ.



В сообщении отмечается: "Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующего члена Высшего совета правосудия и его подельника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.





Как установлено следствием, последние мошенническим путем пытались завладеть денежными средствами в сумме 500 тыс долларов США за якобы помощь в решении хозяйственного спора в судах трех инстанций в пользу потерпевшего, путем воздействия на представителей судебной ветви власти.





Несмотря на попытки подозреваемых уклониться от ознакомления и получения процессуальных документов по завершению досудебного расследования, 08.08.2017 прокурором в уголовном производстве уже вручены обвинительные акты обоим лицам, находящимся под следствием.





В ближайшее время материалы производства будут направлены в суд для рассмотрения по существу.





Справка: санкцией статьи, инкриминируется подозреваемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества ".