 Власти Польши планируют создать Музей восточных земель бывшей Речи Посполитой

Как пишет издание TVP.Info, ранее в поддержку создания такого музея выступило министерство культуры Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
В правительстве также уверены, что его строительство поддержит парламентское большинство. О поддержке проекта уже заявила фракция правящей партии "Право и справедливость", а также идею одобрили отдельные представители других политических сил.
За создание Музея восточных земель выступает и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он готов гарантировать, что министры будут говорить о выделении средств для создания музея и его филиалов.
Пока неизвестно, когда будет создан музей, и в каком именно районе Люблина. В то же время Минкульт Польши уже провел консультации с властями воеводства по плану работы будущего музея.
Однако, отмечает издание, городские власти Люблина пока не проявляют интереса к музею, что является одной из причин задержки с его созданием.
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А Силезію і південну Прусію - німцям ...А там дивись - і ще хтось підтягнеться ...
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чужих багатств, НІКОЛИ не нав`язували ляхам своєї віри і не захоплювали чужих
земель НА ВІДМІНУ ВІД НИХ:
"Ані землі чужої ми не захопили, ані добра чужого ми не забрали,
лише спадщину батьків наших, що була колись несправедливо забрана нашими
ворогами, ми, при слушній нагоді, відібрали назад..." Перша книга
Маковеїв, 15:33-34
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в розпорядженні міністрів дані які відносяться до державної таємниці
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треба у відповідь запросити весь польськи уряд на святкування "перемоги під Жовтими Водами", може остигнуть трохи
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і ще на УПА ображаються
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Відкрити у Львові Музей.
- Україна від Сяну до Дону!
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Бо у більшості Громадян Польші , як і у Громадян України є тільки ОДНА ПРОБЛЕМА!
мОСКАЛІ ЩО ЗАВАЖАЮТЬ НАМ ЖИТИ!
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Или, может, автор хотел написать "бывших восточных земель Речи Посполитой" но из-за криворукости все попутал?Мда....
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открытие сразу после музея в Люблине
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