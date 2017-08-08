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Все про:история (1375) музей (502) Польша (4001)

 Власти Польши планируют создать Музей восточных земель бывшей Речи Посполитой

польша

Польша решила создать в Люблине Музей восточных земель бывшей Речи Посполитой.

Как пишет издание TVP.Info, ранее в поддержку создания такого музея выступило министерство культуры Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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В правительстве также уверены, что его строительство поддержит парламентское большинство. О поддержке проекта уже заявила фракция правящей партии "Право и справедливость", а также идею одобрили отдельные представители других политических сил.

За создание Музея восточных земель выступает и лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он готов гарантировать, что министры будут говорить о выделении средств для создания музея и его филиалов.

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Пока неизвестно, когда будет создан музей, и в каком именно районе Люблина. В то же время Минкульт Польши уже провел консультации с властями воеводства по плану работы будущего музея.

Однако, отмечает издание, городские власти Люблина пока не проявляют интереса к музею, что является одной из причин задержки с его созданием.

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Первая польско-литовская Республика не называлась Польска и не была от моря до моря.
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А то, що це прекрасний привід для німців згадати про свої Данциг та Бреслау...
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Гданьск вообще-то был в составе польско-литовской Республики. Мои предки (чешские немцы) туда убежали в начале 18 века, а после захвата этих земель Пруссией, переселились в северное причерноморье, кде в то время (по инициативе Екатерины Великой) возникали немецкие колонии.
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І ці минулим марять... Пороблено щось, чи як...
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Iм у школе мазгi прамываюць, маўляў Вялiкая Польшча, ад мора да мора..
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Нужно укреплять западную границу... - походу у нас появился еще один еб---тый сосед...
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Треба розбудовувати Україну - це єдина гарантія захисту від "е...тих сусідів" !
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Прям все-все поляки? а вот в новости написано, что городские власти забили на эту гениальную идею. Кто ищет врагов по национальному признаку, тот их всегда находит
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мон - это хорошо..., но нужно подумать и о польских зеленых человечках... По ходу там спятили..., всего можно ждать от неадекватных...
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какие нах зеленые человечки,мы больше не маленькие как в 14м году,порвут тут любого с любой тряпкой в хлам при чем уже достаточно профессионально.лях когда последний раз воевал?звиздеть не мешки ворочать,это Галичина мальчики,это не анальный Донбасс и даже не Киев
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а яка різниця,ти паспорт або карту можеш мати бо заробляеш там і тут,і при тому ти все одно ляха не любиш і до Украіни не запрошуєш.Я взагалі не знаю ні одну людину яка б любила ляха або пишалася цим ,а я тут все життя живу і таких ще не бачив
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Няхай спачатку Беластокскi край беларусам аддадуць, ну а потым мы i у музэй сходзiм..
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А Холмщину і Підляшшя - українцям
А Силезію і південну Прусію - німцям ...А там дивись - і ще хтось підтягнеться ...
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ну и пусть себе создают!так же могут и наши создать .
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По пути паРашки! Это когда власти реально нечего предложить гражданам сейчас и в перспективе. то начинають копать и править историю с мнимым надувным величием. В разные годы и времена все от всех время от времени получали людей по самые небалуй. Идиёты .......
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"начинають копать и править историю с мнимым надувным величием"--- в надувные годы.
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Кде там написано что они правят историю? Просто есть много экспонатов из бывших восточных земель польско-литовской Республики, для этого и создают музей. Вот и все.
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Мы становимся свидетелями зарождения "свита польского"? )
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а там будет раскрыт вопрос о том, какую идею с собой всю свою историю Польша несла или так и останется, что Польша была и остается безыдейным явлением?
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и шо бы политики не придимывали - лишь бы не плакали))))
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Аби нам від них не плакати- а так хай бавляться.
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Знами правда. Ми на своїй богом даній землі. Ми не грабували
чужих багатств, НІКОЛИ не нав`язували ляхам своєї віри і не захоплювали чужих
земель НА ВІДМІНУ ВІД НИХ:

"Ані землі чужої ми не захопили, ані добра чужого ми не забрали,
лише спадщину батьків наших, що була колись несправедливо забрана нашими
ворогами, ми, при слушній нагоді, відібрали назад..." Перша книга
Маковеїв, 15:33-34
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Что мешает Украине создать музей западных земель до Люблина!
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Пора литовцам создать музей земель Великого Литовского Княжества, немцам - музей земель Великой Германии, французам - карту земель при Наполеоне......ну и так далее, заканчивая македонским музеем земель державы Александра Великого..
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Фэйкавы музэй ВКЛ..пра жмудзiнаў-абарыгенаў(з гярбом Мядзведзем)
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лучше всего получится у румын - наследники Римской империи как-никак!
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а говорили что имперские амбиции в прошлом. кроме запоребрика.
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"Власти Польши планируют создать Музей восточных земель бывшей Речи Посполитой" - кому то в Польше не даёт спать когда то великая Речь Посполита, интереесно до каких пор эти придурки будут собирать восточные земли, до ликвидации Российской империей Речи Посполитой, или до монгольского нашествия, а не лучше бы было думать об обустройстве будущего мира, чем жить вчерашним днём и напрягать своих соседей и нагнетать напряжённость с сегодняшними друзьями?
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Интересно, когда-нибудь до поляков дойдёт, если бы не подлость их Казимира по отношению к Богдану Хмельницкому, то не выросла бы гидра Российской Империи. Он умел договариваться и с турками и с литовцами и с шведами. И фактически договорился, но Казимиру свербило в заду, метался как проститутка из стороны в сторону, вот и вышло, что вышло. Сидели бы мокшане в своей московии и не рыпались.
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а наш свинорилий зробив 2 поляків міністрами . миротворець граний
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Палякi- нармальныя хлопцы, нiчога страшнага яны не вытвараюць..
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більше ненормальних - тупих і наглих як кацапи , а на посади незнайлися нормальні українці ?
в розпорядженні міністрів дані які відносяться до державної таємниці
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Чим би пшеки не бавились, аби Варшава не горіла.....
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Даремно ПіС почав ворушити цей мурашник... Ой даремно...
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Наверное, этого Качинського Путлер укусил. А другого - целиком сожрал.
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єщє польска не сконала...але скоро мусє (с)
треба у відповідь запросити весь польськи уряд на святкування "перемоги під Жовтими Водами", може остигнуть трохи
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Музей, ещё и под такой "агрессивной вывеской" , это перспектива на возможные события, которые могут произойти в будущем. Чем слабее государство на экономическом, политическом и социальном уровне, тем чаще и громче бряцают его соседи.
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А шо тут агрессивного? Люди занимаются историей своей республики. Если есть достаточно музейных экспонатов из восточных воеводств польско-литовской Республики, почему бы не создать музей чтобы люди смотрели?
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східні землі їм спати не дають
і ще на УПА ображаються
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Пропоную!
Відкрити у Львові Музей.
- Україна від Сяну до Дону!
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Данна "інформація" явный "вбросс" рашко - ватников на Цензоре!
Бо у більшості Громадян Польші , як і у Громадян України є тільки ОДНА ПРОБЛЕМА!
мОСКАЛІ ЩО ЗАВАЖАЮТЬ НАМ ЖИТИ!
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Насчет восточных земель понятно. Но почему бывшей Речи Посполитой? Или уже Rzeczpospolita Polska кем то опять оккупирована? Интересно кем.... я что-то пропустила?:D
Или, может, автор хотел написать "бывших восточных земель Речи Посполитой" но из-за криворукости все попутал?Мда....
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музей западных земель Киевской Руси
открытие сразу после музея в Люблине
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