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 Россия поставила боевикам в июле четыре танка, четыре артсистемы и семь РСЗО, - Марчук

марчук донбасс вооружение

Представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ на переговорах в Минске Евгений Марчук обнародовал данные о поставках российского вооружения на оккупированный Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Марчук отметил: "Когда я слышу, как в лихорадке бьется российская пропаганда по поводу возможной передачи Украине Соединенными Штатами летального оружия оборонительного характера и как ей подпевают некоторые наши "экспертики", подаю маленький фрагмент из официальных материалов, которые украинская сторона каждый раз обнародует во время заседаний Рабочей группы по вопросам безопасности в Минске.

Эту информацию слышит не только российская сторона, а и координатор работы нашей группы от ОБСЕ в переводе на английский. Он же является и главой СММ ОБСЕ по Украине.

Российская сторона всегда отрицает, заявляя, что это не подтвержденные данные, то есть, чтобы мы показали с какой точки и в какое время суток велась съемка. А дальше дело техники выявить и установить, кто это мог делать или выявить точное место нахождения скрытой камеры. Кому надо, в том числе и за пределами Украины, видят то, что надо. И точный (до минуты время) и даже GPS координаты. Эта информация по состоянию на 2 августа".

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Россия поставила боевикам в июле четыре танка, четыре артсистемы и семь РСЗО, - Марчук 01

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Евгений Киселев
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Россия поставила боевикам в июле четыре танка, четыре артсистемы и семь РСЗО :Россия поставила боевикам в июле четыре танка, четыре артсистемы и семь РСЗО, - Марчук - Цензор.НЕТ 9701Россия поставила боевикам в июле четыре танка, четыре артсистемы и семь РСЗО, - Марчук - Цензор.НЕТ 989
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