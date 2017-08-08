 Парад ко Дню Независимости: когда и как будут перекрывать Крещатик. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, на время проведения тренировки и парада войск с прохождением в пешем порядке на ул. Крещатик (участок от Бессарабской площади до Европейской площади) движение будет ограничено в такие часы:
16 августа с 21.00 до 02.00
18 августа с 21.00 до 02.00
22-24 августа с 06.00 до окончания мероприятий
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