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 Парад ко Дню Независимости: когда и как будут перекрывать Крещатик. ИНФОГРАФИКА

Движение транспорта в центре Киева будет частично ограничено 16, 18, 22-24 августа 2017.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, на время проведения тренировки и парада войск с прохождением в пешем порядке на ул. Крещатик (участок от Бессарабской площади до Европейской площади) движение будет ограничено в такие часы:

16 августа с 21.00 до 02.00

18 августа с 21.00 до 02.00

22-24 августа с 06.00 до окончания мероприятий


Парад ко Дню Независимости: когда и как будут перекрывать Крещатик 01

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