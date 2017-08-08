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 Суд арестовал машину, деньги и недвижимость Полякова, - САП

поляков

Соломенский районный суд Киева наложил арест на всю недвижимость, которой владеет депутат Верховной Рады Максим Поляков ("Народный фронт"), а также на автомобиль BMW, денежные средства и часы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил один из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд наложил арест лишь на часть его имущества. Насколько помню, арестован автомобиль, деньги, вся его недвижимость согласно декларации и реестру имущественных прав", - сказал он.

При этом, по его словам, суд отказался арестовать имущество, которое находится в совместной собственности Полякова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляков перебивал и не давал надеть себе браслет, - свидетель

Как известно, САП требует взыскать с Полякова 304 тыс. грн залога, поскольку он не соглашается носить электронный браслет.

Сам Поляков утверждает, что сотрудники НАБУ пытались это сделать с нарушением процедуры. Кроме того, он считает, что браслет как средство контроля противоречит статусу народного депутата.
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"Суд арестовал машину, деньги и недвижимость Полякова, - САП" и по делом подонку.
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Во какой наглый слуга народа попался. Не хочет ошейник одевать падлец.
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Какое блятсво во власти, капец, а многие говорят, что пэтя идол
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Кто побежал приводить в исполнение решение суда? Некоторые с решением о реальном сроке на воле гуляют и хоть бы шо!
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надо не на брослет а на х@й его тпосадит а потом и брослет оденит сам
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Давно пора, скільки можна бавитись з цими піда..ми.
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Петр Алексеевич, сделай доброе дело, перед отправкой в политическое небытие, пересади хотя-бы весь "АНТИнародный фронт"
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