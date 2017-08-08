 Суд арестовал машину, деньги и недвижимость Полякова, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил один из прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Суд наложил арест лишь на часть его имущества. Насколько помню, арестован автомобиль, деньги, вся его недвижимость согласно декларации и реестру имущественных прав", - сказал он.
При этом, по его словам, суд отказался арестовать имущество, которое находится в совместной собственности Полякова.
Как известно, САП требует взыскать с Полякова 304 тыс. грн залога, поскольку он не соглашается носить электронный браслет.
Сам Поляков утверждает, что сотрудники НАБУ пытались это сделать с нарушением процедуры. Кроме того, он считает, что браслет как средство контроля противоречит статусу народного депутата.
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