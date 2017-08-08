 Задержки в выдаче загранпаспортов - временное явление, - Госмиграция

Как передает

, об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службе на странице в

.

"Туристический сезон + безвиз = количество оформляемых документов возросло в несколько раз. Уже сегодня наблюдаем тенденцию к существенному снижению спроса, значит, в ближайшее время вернутся к норме и сроки выдачи", - уверяет ведомство.

Отмечается, что миграционная служба совместно с полиграфкомбинатом "Украина" пытаются минимизировать неудобства из-за задержки выдачи документов.

"Миграционная служба обрабатывает все обращения, поступающие на адрес "горячей линии", а Полиграфкомбинат "Украина" осуществляет закупку дополнительного оборудования для персонализации паспортов для избежания задержек выдачи в будущем", - сказано в сообщении.