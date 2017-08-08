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 Политика Украины
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Все про:загранпаспорт (137) Госмиграция (132)

 Задержки в выдаче загранпаспортов - временное явление, - Госмиграция

загранпаспорт

Задержки в выдаче заграничных паспортов являются временным явлением, вызванным рядом факторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службе на странице в Facebook.

"Туристический сезон + безвиз = количество оформляемых документов возросло в несколько раз. Уже сегодня наблюдаем тенденцию к существенному снижению спроса, значит, в ближайшее время вернутся к норме и сроки выдачи", - уверяет ведомство.

Отмечается, что миграционная служба совместно с полиграфкомбинатом "Украина" пытаются минимизировать неудобства из-за задержки выдачи документов.

"Миграционная служба обрабатывает все обращения, поступающие на адрес "горячей линии", а Полиграфкомбинат "Украина" осуществляет закупку дополнительного оборудования для персонализации паспортов для избежания задержек выдачи в будущем", - сказано в сообщении.

В Госмиграции также призывают украинцев не планировать путешествие за границу, не имея на руках действующего паспорта: "Не покупайте авиабилеты без паспорта - это противоречит правилам авиаперевозок! Паспорт выдается на 10 лет, следовательно, откладывать его оформление на последний момент не стоит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждый день оформляется 22 тысячи биометрических паспортов, - Госмиграция
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ничто не бывает так постоянно как временное
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Влада не може забезпечити людей банальними паспортами, що вже говорити про забезпечення армії на фронті.
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шоколадным властным ворам всегда кто то или что то мешает. То погода, то туристический сезон, то ещё что то, как в данном случае с паспортами...
Шоколадное ворьё умеет эффективно только воровать, но для людей что делать хорошее они не в состоянии или не хотят.
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Быстрее востанавливайте. Народ волнуется. Как-то уже прывыкли на выходные в гейропу ездить.
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Ездил на этих выходных в Польшу из Одессы на поезде. 310гр туда (пересадка во Львове), 310гр обратно и 350гр отель.
Погулял и попил пиво в Польше на выходных неплохо. Через недельку опять съезжу...
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все в мире "является временным явлением, вызванным рядом факторов"
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афуеть..... т.е. невыполнение своей работы у них "ВРЕМЕННЫЙ ФАКТОР"..... все - теперь я на работке шефу, когда шарюсь, буду говорить - "Шеф... не бзди! Это ВРЕМЕННЫЙ ФАКТОР". Прикиньте, что мне за это будет, а что этим "временным шоколадникам"....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержки в выдаче загранпаспортов - временное явление, - Госмиграция
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