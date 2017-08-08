 Задержки в выдаче загранпаспортов - временное явление, - Госмиграция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службе на странице в Facebook.
"Туристический сезон + безвиз = количество оформляемых документов возросло в несколько раз. Уже сегодня наблюдаем тенденцию к существенному снижению спроса, значит, в ближайшее время вернутся к норме и сроки выдачи", - уверяет ведомство.
Отмечается, что миграционная служба совместно с полиграфкомбинатом "Украина" пытаются минимизировать неудобства из-за задержки выдачи документов.
"Миграционная служба обрабатывает все обращения, поступающие на адрес "горячей линии", а Полиграфкомбинат "Украина" осуществляет закупку дополнительного оборудования для персонализации паспортов для избежания задержек выдачи в будущем", - сказано в сообщении.
В Госмиграции также призывают украинцев не планировать путешествие за границу, не имея на руках действующего паспорта: "Не покупайте авиабилеты без паспорта - это противоречит правилам авиаперевозок! Паспорт выдается на 10 лет, следовательно, откладывать его оформление на последний момент не стоит".
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Шоколадное ворьё умеет эффективно только воровать, но для людей что делать хорошее они не в состоянии или не хотят.
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Погулял и попил пиво в Польше на выходных неплохо. Через недельку опять съезжу...
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